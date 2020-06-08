بي تي سي تشيد بتقنيات إنترنت الأشياء الصناعي من مايكرولاند لخدمات تكامل الأنظمة العالمية

بنغالورو، الهند، لندنوأتلانتا، 9 يونيو/ حزيران، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم مايكرولاند “Microland” عن إدراجها ضمن قائمة النخبة لبي تي سي إنك “PTC Inc” الخاصة بخدمات تكامل الأنظمة العالمية والاستشارات الإدارية، وهي منظومة تضم خبراء في التحول الرقمي وقادة الفكر المعنيين بالابتكار الصناعي. ويعد هذا التقدير بمثابة تأكيد على تركيز مايكرولاند الصارم على التحول الرقمي الشامل لعدة قطاعات صناعية.

وبهذه المناسبة أشار مانجانات ناياك “ Manjanath Nayak “، نائب أول رئيس مجلس الإدارة – رئيس أعمال إنترنت الأشياء الصناعي العالمي، بشركة مايكرولاند، قائلاً: “لقد مكنتنا علاقات مايكرولاند الاستراتيجية مع بي تي سي من الإسراع من رحلة عملاءنا نحو التحول الرقمي الرابع في الصناعة. ومن خلال الاستفادة من منصة ثينج ووركس “ ThingWorx® ” التابعة لبي تي سي، قمنا بإعداد حلول إنترنت الأشياء الصناعي الذكية والمتصلة والمتكاملة للعديد من عملائنا. وتساعد خبراتنا في تكامل تقنية المعلومات – التقنيات التشغيلية، بالإضافة إلى حزمة بي تي سي للأتمتة الصناعية، في تعزيز حلول إنترنت الأشياء الصناعي لتحقيق أعلى كفاءة، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الخبرات وتقليل المخاطر التشغيلية”.

ومكنت أعمال مايكرولاند الخاصة بإنترنت الأشياء الصناعي العديد من المؤسسات من متابعة مسار متسارع لإدراك عملية التحول الصناعي. وتتضمن عروض مايكرولاند في ظل خط خدمة إنترنت الأشياء الصناعي: مسارع من ثلاث خطوات (الحلول المعتمدة على نقطة الاتصال)، والمصنع الذكي المتكامل، والمراقبة الصناعية، والمؤسسات المتصلة والخدمات المدارة.

ومنذ عام 2007، تعمل مايكرولاند مع بي تي سي. وعلى مدار ثلاث سنوات شهد تعاون بي تي سي – مايكرولاند زخمًا ملحوظًا مع العديد من الحلول التي تم تطويرها بصورة مشتركة عبر العديد من مشاركات العملاء.

ومن جهته صرح راجكيران تشاكالونغارا “ Rajkiran Chakkalongara “، عضو مجلس الإدارة ومدير أعمال إنترنت الأشياء / التوجيه البديل، بي تي سي، الهند، قائلاً: “أظهرت مايكرولاند تفكيرًا إبداعيًا في إعداد الحلول المتعلقة بمنصتنا وبرهنت على قدراتها في الوفاء بأصعب طلبات العملاء”.

وفي إطار تعاون المهندسين الصناعيين ومهندسي البرمجيات في مايكرولاند إلى جانب مستشاري الحلول، فقد تمكنوا من تقديم أفكار وابتكار لنظام إنترنت الأشياء الصناعي الطموح، باستخدام الأدوات التحليلية والذكاء الاصطناعي لتوجيه العمليات القابلة للتوقع وفتح المجال أمام فرص جديدة. ويتم التركيز الآن على تمكين المؤسسات من حل التحديات الصناعية المعقدة من خلال الأفكار الخاصة بنظام إنترنت الأشياء الصناعي والمحاكاة الأولية السريعة لتحقيق مجموعة ثابتة من النجاحات السريعة بأقل الاستثمارات.

ومن جهته أضاف، رافي أسراني “ Ravi Asrani “، نائب رئيس مجلس الإدارة، خدمات تكامل النظام العالمي والاستشارات الإدارية، بشركة بي تي سي، قائلاً: “تقدر بي تي سي إمكانيات تكامل نظام مايكرولاند عبر القطاعات الصناعية وقدرتها على تحقيق مخرجات الأعمال عالية القيمة. وسويًا، يمكننا مواجهة تعهدات التحول التي يوفرها إنترنت الأشياء الصناعي للعالم”.

ويمتد نجاح هذه الشراكة عبر العديد من المناطق الجغرافية والقطاعات الصناعية – ومن الأمثلة النجاح في التنفيذ الناجح للتصنيع الذكي بمصنع تي آر إل كروساكي للطوب الحراري “TRL Krosaki Refractories“، أحد أكبر مصنعي الطوب الحراري في الهند.

وبدوره يشير، كومار هيرامبا نارايان نايك “ Kumar Heramba Narayan Naik “ ، المدير التنفيذي للمعلومات، تي آر إل كروساكي، قائلاً: “لقد شرعنا في برنامج لتحديث منشآت التصنيع الخاصة بنا استفادة من حلول إنترنت الأشياء الصناعي مع هدف رئيسي قوامه تحسين جودة قوالب الطوب الحراري.

وقامت مايكرولاند بدور فعال في نجاح برنامج التحديث. ومع منهج قائم على المخرجات، ساعدتنا مايكرولاند في تطوير حالة الأعمال وأظهرت خبرة قوية في مجال تكامل الأنظمة باستخدام تقنية المعلومات، والتقنيات التشغيلية، والأدوات التحليلية. كما قادت برنامج تنفيذ منصة ThingWorx® التابعة لشركة بي تي سي مما ترتبت عليه رؤية تشغيلية في الوقت الفعلي، وتدفقات الأعمال الرقمية، وتتبع إدارة الأصول مما نتج عنه سرعة في اتخاذ القرار، وتقليل الأعطال وكفاءة قوة العمل”.

نبذة عن مايكرولاند

يسمح تقديم مايكرولاند للتقنيات الرقمية و”الإنجاز الرقمي” بلعب التقنية دورًا أكبر وتدخل أقل. ونحن نيسر للشركات استخدام الجيل القادم من البنية التحتية الرقمية. ونتيح ذلك باستخدام خبراتنا في السحابة ومراكز البيانات، وشبكات الاتصال، وبيئة العمل الرقمية، والأمن الإلكتروني وإنترنت الأشياء الصناعي – مما يضمن توقع استمرار التألق، والموثوقية والاستقرار.

وفي عالمنا المتضرر من جائحة فيروس كورونا COVID، تتيح مايكرولاند العمليات الرقمية للشركات مع تركيز حاد على الخدمات الأكثر صلة بعملائنا والعملاء المحتملين أكثر من أي وقت مضى:

· خدمات بيئة العمل المعاصرة: تتيح العمل من المنزل عبر البنية التحتية الافتراضية لسطح المكتب “VDI“، سطح المكتب كخدمة، وإدارة نقطة النهاية الموحدة، وتسجيل واستخدام أدوات التعاون.

· خدمات شبكة الاتصال: دعم “الوضع الطبيعي الجديد” للعمل من خلال تصميم وتنفيذ وتحسين البنية التحتية لشبكات الاتصال بما في ذلك الشبكات الافتراضية الخاصة “VPN” وعمليات التنفيذ الخاصة بشبكات الاتصالات المحلية “LAN” وشبكات الاتصال الواسعة “WAN” التي تحددها البرمجيات.

· خدمات السحابة: الإسراع من رحلة التحول الرقمي من خلال تيسير تنفيذ السحابة الهجينة لدعم أحمال العمل الحساسة وضمان استمرارية الأعمال.

· مركز عمليات التأمين الذكي: يراقب مركز العمليات على مدار الساعة جميع النقاط عبر الرحلة الرقمية مما يضمن تغطية العملاء من خلال دعمهم في عالم التحول.

· خدمات الأمن الصناعي: ضمان قنوات الاتصال الفعالة مع أصول الإنتاج البعيدة والمعاملات البيئية لتحسين سلامة العمليات وتقليل المخاطر والتعرض للمشكلات.

تأسست مايكرولاند عام 1989 ومقرها بنغالورو بالهند، وتضم أكثر من 4,500 متخصص رقمي من مكاتبها ومراكز الخدمة في آسيا، وأستراليا، أوروبا، والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

اقرأ المزيد هنا: https://www.microland.com/

تعد ثينغ ووركس “ThingWorx” علامة تجارية مسجلة لشركة بي تي سي إنك في الولايات المتحدة ودول أخرى.

شعار: https://mma.prnewswire.com/ media/965328/Microland.jpg