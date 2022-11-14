‫‫بي بي إنيرجي توسع تسهيلاً ائتمانياً لقاعدة الاقتراض الرقمي إلى 580 مليون دولار أمريكي

HOUSTON, 14 نوفمبر / تشرين ثاني 2022/PRNewswire/ — أعلنت شركة) BB Energy بي بي إنيرجي(، إحدى الشركات العالمية المستقلة الرائدة في مجال تجارة الطاقة، عن نجاحها في إعادة تمويل وتوسيع تسهيل ائتماني مضمون لقاعدة اقتراض بقيمة 580 مليون دولار.

وقد تم زيادة التسهيل الائتماني على المبلغ الأولي البالغ 500 مليون دولار أمريكي، ليبلغ الآن 580 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف تمويل التدفقات التجارية لشركة بي بي إنيرجي الولايات المتحدة عبر الأمريكتين. ويتضمن التسهيل الائتماني ميزة الأكورديون، وهي خيار يمنح الشركة الحق في زيادة حد الائتمان، بقيمة 320 مليون دولار أمريكي وذلك لدعم النمو المستقبلي.

وتم الحصول على التسهيل التمويلي من مجموعة عالمية متنوعة تضم 11 بنكاً تنتشر في مناطق مختلفة من العالم. وقامت شركة ING Capital LLC بدور منسق ومدير الاكتتاب لهذا القرض المشترك، وسوف تستمر بالعمل كوكيل إداري للتسهيل الائتماني. وكان Citibank,N.A. قد لعب دور بنك إدارة النقد في هذه الصفقة. وشارك في الصفقة أيضاً كلٌّ من بنك Natixis NY ، و Société Générale NY ، و HSBC Bank USA ، و Wells Fargo Bank N.A. ، وبنك Credit Agricole Corporate and Investment Bank ، وبنك UBS Switzerland AG . كما انضمت إلى الصفقة ثلاثة بنوك جديدة هي، بنك Valley National Bank ، و GarantiBank International NV ، و Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A ( Bladex ).

وفي تعليق له، قال جاك إرني، المدير المالي لمجموعة , بي بي إنيرجي : “نحن سعداء جداً بنجاحنا في إنجاز هذا التسهيل الائتماني بمبلغ إغلاق قدره 580 مليون دولار، إذ يعد هذا الأمر إنجازاً مهماً يتيح لشركة بي بي إنيرجي الولايات المتحدة تحقيق النمو الذي تستهدفه. كما يعكس نجاح هذه الصفقة قدرتنا على الوصول إلى مصادر تمويل من الأسواق المصرفية العالمية. وأود أن أشكر البنك الرئيسي الذي عمل على إنجاز هذه الصفقة، ING Capital LLC ، وجميع المساهمين في تقديم هذا القرض سواء البنوك التي كانت موجودة معنا مسبقاً أو تلك التي انضمت إلى هذه الصفقة مؤخراً. ونحن ممتنون للغاية لثقتهم الراسخة والمستمرة بشركة بي بي إنيرجي، ونتطلع إلى مواصلة التعاون معهم”.

وجدير بالذكر أن شركة بي بي إنيرجي تعاونت مع مؤسسة Komgo لإطلاق أول تسهيل ائتماني لقاعدة اقتراض رقمي في الولايات المتحدة في شهر أكتوبر من العام الماضي، وسوف يكون التسهيل الائتماني الجديد قاعدة اقتراض رقمية على المنصة الرقمية لمؤسسة Komgo . ويعكس هذا التعاون مع Komgo الهدف الذي تسعى شركة بي بي إنيرجي وشركائها الماليين لتحقيقه في هذه الصفقة، بتوفير أعلى معايير الشفافية والنزاهة من خلال التعاملات الرقمية.

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