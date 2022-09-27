‫بي آند جي هيلث تؤكد التزامها بشؤون الرعاية الصحية عبر تنظيم ندوة الصحة الجسدية المتكاملة 2022 للمرة الأولى في الشرق الأوسط

شهدت الندوة التي شارك فيها 13,090 صيدلي ومتخصص في شؤون الرعاية الصحية من 11 دولة مجموعة من الجلسات التي جرى في إطارها استعراض أحدث الطرق المبتكرة لرعاية صحة المستهلكين وعافيتهم عبر مجالات متعددة

أشرف الخبراء العالميون على الجلسات التي تناولت مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بالصحة الجسدية بما في ذلك صحة الفم والصحة العامة وصحة الأم والأمراض غير المعدية

تم تنظيم هذه الندوة في إطار التحضيرات للاحتفال باليوم العالمي للصيادلة 2022، حيث تم تسليط الضوء على مساهمة الصيادلة في تحسين صحة الناس عبر تشخيص الأمراض في مرحلة مبكرة وتعزيز القدرات المعرفية للمرضى والمشاركة في توفير خدمات الرعاية الصحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 سبتمبر 2022

/PRNewswire/ — جددت بي آند جي هيلث PG Health التزامها بالصحة العامة للمستهلكين عبر تنظيم ندوة “ الصحة الجسدية المتكاملة “ الأولى من نوعها التي تهتم بكافة مجالات صحة الجسم في الشرق الأوسط يومي 23 و24 سبتمبر 2022. وشهدت الندوة الافتراضية التفاعلية ال معتمدة من قبل الجهات الصحية الرسمية في المنطقة، مشاركة 13,090 من المتخصصين في قطاع الصيدلة والجهات المعنية والمؤسسات الطبية، التي تمثل حوالي 4 716 من مواقع الصيدلة المجتمعية في 11 دولة. وجرى في إطار فعاليات الندوة تبادل المعارف والخبرات بهدف تأسيس مجتمع من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، والمساهمة في تحسين الصحة العامة على المستوى العالمي .

تشير التقديرات إلى إمكانية وصول القيمة السوقية لقطاع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى حوالي 60 مليار دولار بحلول عام 2025. وشددت الندوة على الدور الحيوي للصيادلة في توفير تجارب صحية على مستوى عالي للمرضى/المستهلكين، بالإضافة إلى ريادتها كعامل أساسي في قيادة مسار التحول الذي يشهده القطاع الصحي، في وقت تتحول فيه الصيدليات إلى متاجر متكاملة للعناية الروتينية بصحة المجتمعات. وتتوافق هذه الرؤى مع التوجهات الجديدة التي يستعرضها شعار اليوم العالمي للصيادلة “الصيادلة متحدون من أجل عالم أكثر صحة “، والذي احتفل به العالم يوم 25 سبتمبر 2022. وجرى خلال الندوة تسليط الضوء على مساهمة الصيادلة في تحسين صحة الناس عبر تقديم النصائح والإرشادات ذات الصلة بشؤون الرعاية الصحية الذاتية اليومية وتشخيص الأمراض في مرحلة مبكرة وتعزيز القدرات المعرفية للمرضى والمشاركة في توفير خدمات الرعاية الصحية .

وقال د. آشلي بارلو، مدير أول، الشؤون الطبية والتقنية، بي آند جي هيلث آسيا والمحيط الهادئ والهند والشرق الأوسط وأفريقيا : “ يسعدنا تنظيم ندوة بي آند جي هيلث الأولى في الشرق الأوسط، المخصصة لصحة الجسم المتكاملة، والتي شهدت مشاركة المتخصصين وقادة الفكر والخبراء في مجال الرعاية الصحية، الذين ناقشوا مجموعة من المواضيع الجديدة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف وتعزيز سبل التعاون لإحداث تأثير هادف عبر قطاع الاقتصاد الصحي. وتسلط بي آند جي هيلث الضوء على أهمية الابتكار المستمر في توفير الفرص للخبراء والعاملين في المجال الطبي، وبالتالي تمكينهم من دعم جهود حماية الصحة الجسدية المتكاملة على مستوى المنطقة والعالم، تزامناً مع تعاظم إمكانات النمو في قطاعات صحة المستهلكين وعافيتهم”.

وتأتي الندوة في إطار التزام بي آند جي هيلث بتحسين حياة المستهلكين في العالم، حيث شهدت مشاركة مجموعة من الخبراء في مجال الصحة على مستوى المنطقة والعالم، بمن فيهم الدكتور نادية راشد المزروعي، أستاذ مساعد في الإمارات العربية المتحدة، والدكتور إبراهيم الصرة، البروفيسور الجامعي في المملكة العربية السعودية والدكتور سميرة العسيلان، نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسنان. و شملت أجندة الندوة، مجموعة من الموضوعات بما في ذلك صحة الفم والصحة العامة وصحة الأم والأمراض غير المعدية. وركزت الجلسات الافتراضية التفاعلية على دور الصيادلة في تعزيز التجارب الصحية الشاملة، كما جرى استعراض مجموعة من الرؤى الحديثة والمتطورة والعملية، التي يحتاجها الصيادلة للحفاظ على ريادتهم وضمان مساهمتهم على النحو الأفضل في تقديم الرعاية الصحية المثلى وتحسين حياة المستهلكين.

من جهتها قالت الدكتورة نادية راشد المزروعي أستاذ مساعد في قسم الممارسات الصيدلانية والعلاج الدوائي بكلية الصيدلة في جامعة الشارقة ، ومدير النقاشات خلال الندوة: “يساهم تطور أنظمة الرعاية الصحية في تعزيز وعي المستهلكين بأهمية العناية الذاتية. ويساهم الصيادلة على نحو حيوي في دعم مسار الثورة الصحية الشاملة المستمرة، باعتبارهم من أهم المراجع التي يلجأ إليها المستهلكون للحصول على المعلومات الصحية والتشخيص الأولي للأمراض. ويسعدنا التعاون مع بي آند جي هيلث لتوفير مستويات متطورة من الرعاية الصحية وتعزيز مبدأ المساواة عبر المجتمعات المتنوعة في المنطقة وتعزيز الوعي بدور الصيادلة في توفير الرعاية الصحية الشاملة .”

وتم تنظيم هذه المبادرة من قبل بي آند جي هيلث بالتعاون مع مجموعة من الجمعيات المتخصصة بشؤون الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، بهدف إنشاء منصة تعاونية لمشاركة أفضل الممارسات والخبرات بين الأكاديميين والأطباء والخبراء على مستوى القطاع الصحي. وتجدر الإشارة إلى حصول ندوة بي آند جي هيلث للصيادلة في الشرق الأوسط التي فامت على تنفيذها شركة “ CAPP للمؤتمرات والتدريب” على اعتماد مجموعة من المرجعيات الطبية في المنطقة بما في ذلك الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومدعومة من قبل “ الاتحاد الدولي للصيادلة “FIP و “المنتدى الصيدلي الإقليمي لشرق المتوسط EMRO “.

ووفر الحدث فرصة استثنائية للمشاركين، للاستثمار في قدراتهم وتعزيز خبراتهم، بالإضافة إلى التعرف على أحدث الممارسات العملية لتعزيز الصحة الجسدية المتكاملة، عبر الانضمام إلى مناقشات تناولت مواضيع العناية بالفم وصحة القلب والأعصاب والجهاز التنفسي والغدد الصماء والحمل. كما تمكنوا من الوصول إلى حلقات النقاش والمناقشات الاستثنائية والمصممة لتعزيز قدرات التعلم لدى الصيادلة والمساهمة في مسار النمو والازدهار الذي يشهده قطاع الصيدلة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة [ https://cappmea.com/whole- body-health ]

نبذة عن بي آند جي هيلث

تعمل بي آند جي هيلث، قسم الرعاية الصحية في شركة بروكتر آند جامبل، على دفع حدود الابتكارات التي تركز على المستهلكين لتمكينهم من عيش حياة أطول وأكثر صحة وسعادة. و تشمل محفظة العلامات التجارية الرائدة في بي آند جي هيلث كل من : Vicks ® و Nasivin ® للعناية بالجهاز التنفسي و Femibion ® و Clearblue ® للأمور المتعلقة بالحمل ، و Crest ® و Oral-B ® للعناية بصحة الفم، و Bion3 ® و Seven Seas ® و Evion ® و ® Sangobion للفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية، و Metamucil ® و Prilosec OTC ® و Pepto Bismol ® و Align ® و ® للعناية بصحة الجهاز الهضمي و Neurobion ® للعناية بالأعصاب ، و Dolo-Neurobion ® لتسكين الآلام.

نبذة عن بي آند جي هيلث الشرق الأوسط

تلتزم شركة بروكتر آند جامبل بتوفير المنتجات التي تساهم في تحسين حياة 90 مليون مستهلك في منطقة شبه الجزيرة العربية والمشرق العربي. وتشمل محفظتها مجموعة من العلامات التجارية الرائدة مثل Neurobion و Vicks و Seven Seas و Femibion والتي يثق بها المرضى ومتخصصو الرعاية الصحية منذ عقود.

نبذةٌ عن بروكتر آند جامبل

تخدم شركة بروكتر آند جامبل وتحسّن حياة المستهلكين حول العالم من خلال مجموعة العلامات التجارية ذات الجودة العالية والموثوقة. وتتضمن العلامات التجارية الريادية للشركة كل من: Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, Whisper® ®. وتنتشر عمليات الشركة في أكثر من 70 بلد حول العالم. لمعرفة آخر الأخبار ومعلومات أكثر تفصيلاً حول بروكتر آند جامبل وعلاماتها التجارية، الرجاء زيارة WWW.PG.COM

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