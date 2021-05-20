بيليندا لي رئيس عمليات أسكيرا تطلق برنامجًا حواريًا يركز على المرأة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20ايو/ أيار 2021 /PRNewswire/ — في غضون عام من تأسيس أسكيرا جلوبال (ASCIRA Global) في دبي، أضافت بيليندا لي، رئيس العمليات بالشركة، إنجازًا آخر إلى مجموعة إنجازاتها من خلال تحقيق حلم طال انتظاره يتمثل في إنشاء برنامج حواري خاص بها يركز على المرأة.

يعرض البرنامج بعنوان ‘Spotlight with Belynda Lee’، ومدته نصف ساعة باستضافة نساء من طبقات مختلفة من المجتمع لديهن قصص شيقة يروينها. شرعت بيليندا في إنشاء هذا البرنامج من وحي معاناتها، كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية لتمكين النساء الأخريات بكل السبل الممكنة.

يهدف البرنامج فقط إلى تسليط الضوء على النساء الأخريات اللائي أثبتن براعتهن في أي مجال، سواء كان ذلك في مجال الأعمال أو الترفيه أو الرعاية الاجتماعية. تقول بيليندا: “لقد وصلنا إلى مجموعة رائعة من النساء من مختلف مناحي الحياة، واللاتي أريد أن أعرض قصصهن بينما أتعلم منهن شيئًا جديدًا أيضًا”.

تم تصوير الحلقة الأولى بالأمس مع دي دي فوكس (DD Foxx)، وهي فنانة تسجيل لبنانية متعددة المواهب شهيرة ضمن تصنيف البيلبورد وتقيم في دبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي: http://www.ddfoxx.com/

تم تسجيل البرنامج في استوديو أسكيرا الحديث الواقع في برج مارينا دبي ، وسيتم بثه على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بأسكيرا.

نبذة عن بيليندا

تتمتع بيليندا لي برؤية إستراتيجية، كما تمتاز بسجل حافل في تحفيز النمو والتحولات القيادية والتوسع الدولي وتقديم النتائج النهائية في جميع أنحاء العالم.

ولدت بيليندا في سنغافورة وحصلت رسميًا على درجة ماجستير في إدارة الأعمال، وقد سمحت لها خلفيتها متعددة اللغات والمتنوعة ثقافيًا بإنشاء علاقات دولية تسهل استراتيجيات التوزيع متعدد القنوات التي تعود بالفوائد على الشركات وفرق المبيعات على مستوى العالم. كما أكسبتها مهاراتها الإستراتيجية المتبصرة وسجلها الحافل في تحفيز النمو والتحولات القيادية والتوسع الدولي وتقديم النتائج النهائية في جميع أنحاء العالم، سمعة كونها أحد مدراء بيناكل التنفيذيين في هذا المجال.

تمكين المرأة

إن نضال بيليندا الشخصي هو ما جعلها متحمسة للغاية لتمكين النساء الأخريات. فهي تعمل كمرشد ومدرب للعديد من المهنيين الشباب الذين يُركزون على تعلم نظام الشركات، ومساعدتهم على الإزدهار نحو التميز في حياتهم المهنية.

في عام 2008، أسست بيليندا “Canadian Women in a Business tour” لتسليط الضوء على نجاح رائدات الأعمال. قامت بيليندا ببث ونشر شغفها وجهودها في تمكين والاحتفاء ورفع مستوى الإناث من جميع أنحاء البلاد. وتتمثل رسالتها المستمرة في إعداد نماذج على المستوى الشخصي والمهني ليحتذي بها الآخرون مع إحداث تأثير عالمي بين الإناث في واقعنا المعاصر وفي المستقبل.

الإنجازات والجوائز

في عام 2014 ، كتبت بيليندا كتابها الأول بعنوان “Five-Inch Heels – when Women Step to Power and Success” والذي يتعمق في كيفية إدراك الفرد لقيمته وقدرته على تغيير مسار الحياة. وتواصل انتشار الكتاب ليصبح من أكثر الكتب مبيعًا في أمريكا الشمالية.

كما أن بيليندا شخصية ذات إنجازات فائقة معترف بها دوليًا وحصلت على العديد من الجوائز المرموقة بما في ذلك القيادة المتميزة – في مؤتمر القمة العالمية للمرأة في فانكوفر، كندا؛ “الشخصية القيادية للعام” – المؤتمر السنوي العاشر للمرأة المتميزة؛ و”المرأة الصينية الرائدة في كندا” – من الرابطة العالمية المتحدة للمرأة الصينية في كندا.

كما تم تكريمها بجائزة القيادة الدولية من مؤسسة تمكين المرأة في تكساس (TWEF) لمساهماتها في المجتمع.

في غضون عام واحد فقط من انتقالها إلى دبي، أشيد ببيليندا لي وكُرمت لمساهماتها في مجال الأعمال وتمكين المرأة حيث حصلت على جائزة تكنولوجيا الصحة والأزياء التي نظمتها PRODIGY BUREAU.

تم الاحتفال بالمرأة في حفل توزيع جوائز جالا الذي أقيم في 28 مارس والتي تميزت في المناصب التجارية والقيادية والتنفيذية وأيضًا من أجل مساعيها الإيثارية. تم تكريم 15 امرأة لعملهن الاستثنائي وإنجازاتهن في مجال تمكين المرأة، في الحفل الذي أُقيم في فندق سفينة كوين إليزابيث 2 المهيب.

بصرف النظر عن قيادتها المثالية، تم اختيار بيليندا للحصول على الجائزة لرسالتها المستمرة التي تهدف إلى تنشئة نماذج شخصية ومهنية ليحتذي بها الآخرين مع إحداث تأثير عالمي بين الإناث في الواقع المعاصر وفي المستقبل.

وقدمت الجائزة الشيخة جواهر آل خليفة آل خليفة،عضو العائلة المالكة ورئيسة مؤسسة الشيخة جواهر آل خليفة لتمكين الشباب.

كما تمت دعوة بيليندا من قبل Prodigy Bureau لتكون متحدثة رئيسية في قمة تمكين المرأة في الفلبين في وقت لاحق من هذا العام.