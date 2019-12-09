بيلفنجر الشرق الأوسط توقع عقدًا شاملاً لصيانة أنظمة التعقيم مع محطات الضخ بشركة أبوظبي للنقل والتحكم لقسم المعالجة بالهيبوكلوريت

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 ديسمبر ، 2019 /PRNewswire/ — أبرمت شركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو) “Abu Dhabi Transmission & Despatch Company (TRANSCO)” مع بيلفنجر “Bilfinger” عقد صيانة شامل بقيمة تتجاوز عدة ملايين من الدولارات خلال الفترة من 2019 وحتى 2022.

ويتضمن العقد، الذي أبرمه قسم بيلفنجر الشرق الأوسط إجراء صيانة دورية، وإصلاح المعدات، واستبدال وتركيب معدات جديدة لمحطات هيبوكلوريت الصوديوم، التي تتضمن نظام التوليد ونظام الحقن من منفذ مياه المعالجة وحتى نقاط الحقن من مناطق أبوظبي، والعين، والمنطقة الشمالية والغربية.

وباعتبار بيلفنجر مزودًا رائدًا للخدمات الهندسية والصناعية العالمية كما إن للشركة حضورًا منذ نحو نصف قرن في الإمارات العربية المتحدة، يعد التزام الشركة بعرض حلول زهيدة التكلفة تزيد من كفاءة الأصول، وضمان إتاحة عالية المستوى وتقليل تكاليف الصيانة بمثابة تعهد تتعايش معه.

ويكمن الهدف في ضمان أن تكون المعدات في حالة ممتازة. وبهدف تحقيق كامل الطاقة الإنتاجية، ستجري بيلفنجر عمليات الفحص، والتي سيتم استنادًا إليها، إجراء الصيانة التصحيحية (التصليح/الاستبدال) من خلال توريد المعدات المطلوبة وأداء الخدمات اللازمة.

وبهذه المناسبة، صرح كريستوفر باركر “Christopher Barker”، عضو مجلس الدارة المنتدب لشركة بيلفنجر دويتشه بابكوك الإمارات “Bilfinger Deutsche Babcock Emirates” قائلاً: “يسعدنا ان نقدم الشكر لشركة أبوظبي للنقل والتحكم إزاء ثقتها المتواصلة في خدماتنا. ويعد هذا الاتفاق بمثابة قفزة للأمام في تحالفنا و نرى بان هنالك فرصًا مقبلة اكثر تفاؤلاً”.

وبدوره صرح جون روك “Jon ROKK” رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيلفنجر الشرق الأوسط، قائلاً: “نحن على ثقة بالغة في القيمة التي نقدمها من خلال عقود الصيانة الخاصة بنا. حيث صممت عقودنا لتلبية احتياجات عملائنا بينما نحافظ على أعلى معايير السلامة، وضمان زيادة موثوقية مرافقنا وتحسين تكاليف الصيانة طوال دورة حياة المرافق”.

نبذة عن بيلفنجر

تعد بيلفنجر مزودًا رائدًا للخدمات الصناعية الدولية. وتعمل المجموعة على تحسين كفاءة الأصول، وضمان أعلى مستويات الإتاحة، وخفض تكاليف الصيانة. وتغطي المحفظة سلسلة القيمة بالكامل من الاستشارات، والتصنيع، والتجميع، والصيانة، وتوسع المحطة بالإضافة إلى إعادة التشغيل وتتضمن المحفظة كذلك التقنيات البيئية والتطبيقات الرقمية.

وتقدم الشركة خدماتها في خطي خدمة رئيسيين: التقنيات والهندسة والصيانة. وتنشط بيلفنجر بشكل رئيسي في مناطق القارة الأوروبية، وشمال غرب أوروبا، وأمريكا الشمالية، والشرق الأوسط. ويأتي عملاء الشركة من قطاعات تتضمن الكيماويات، والبتروكيماويات، والطاقة والمرافق، والنفط والغاز، والمستحضرات الصيدلانية والمستحضرات الدوائية الحيوية، والإسمنت. ومع 36,000 موظف، تحافظ بيلفنجر على أعلى معايير السلامة والجودة وحققت الشركة عائدات بلغت 4,153 مليار يورو في العام المالي 2018. ولشركة بيلفنجر الشرق الأوسط حضور في السوق منذ أكثر من نصف قرن وتدعم أكثر من 200 عميل في صناعات النفط والغاز، والكيماويات والبتروكيماويات، والطاقة والمرافق في مصر، والبحرين، وسلطنة عمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

ويمكنك أن تجد المزيد من المعلومات الإضافية، والصور الفوتوغرافية، والفيديوهات على المواقع الإلكترونية التالية:

https://www.bilfinger.com/en

https://www.facebook.com/bilfinger

https://www.instagram.com/bilfinger

https://www.linkedin.com/company/bilfinger https://twitter.com/bilfinger

https://www.xing.com/company/bilfinger

https://www.youtube.com/user/BilfingerTV