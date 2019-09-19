بيتهارب تبدأ حملة ترويجية لمنصتي اكتشافها الجديدين

ويلينغتون، نيوزيلندة، 19 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — كشفت شركة بيتهارب www.bitharp.com، وهي شركة مقرها نيوزيلندة متخصصة في إنتاج منصات الاستكشاف للعملات المشفرة العالية الأداء، حملة ترويجية 3 زائد 1 لمنتجيها اللذين أصدرتهما مؤخرا وهما منصتا لاير ماينر وهارب ماينر. هذا العرض الخاص سيظل متوفرا حتى 2 تشرين الأول/أكتوبر، وهو يتمثل في تقديم أحد منصتي الاستشكاف مجانا مع شراء ثلاث وحدات منه.

وصلت بيتهارب إلى دائرة الضوء مؤخرًا من خلال الإطلاق الرسمي لمنصتي الاستكشاف الخاصتين بها. وفي تصميم هاتين المنصتين، ركزت الشركة بشدة على أداء المنتج وربحية المستخدمين. وإذ هما مناسبتان للاستخدام في المنازل والمكاتب ومراكز البيانات، هاتان المنصتان قادرتان على استخراج عملات البيتكوين، لايتكوين، إثيريوم وداش. وكلا المنصتين لاير ماينر وهارب ماينر هما منصتان قويتان للغاية، حيث توفران معدلات طاقة تجزئة استثنائية مع استهلاك طاقة منخفض نسبياً كما هو موضح أدناه.

لاير ماينر: 355 تي أتش/أس للبيتكوين، 55 جي أتش/أس للايتكوين، 14 جي أتش/أس للإثيريوم و9 تي أتش/أس لداش مع استهلاك طاقة يبلغ 6000 واط.

هارب ماينر: 2000 تي أتش/أس للبيتكوين، 300 جي أتش/أس للايتكوين، 75 جي أتش/أس للإيثيريوم و50 تي أتش/أس لداس، مع استهلاك طاقة يبلغ 2400 واط.

كان أحد الأهداف الرئيسية لبيتهارب هو جعل فوائد استخراج التشفير متاحة للأفراد دون معرفة أو خبرة في استكشاف العملات المشفرة على الإنترنت. يتم تسليم كلا المنتجين مُعدين مسبقًا، مما يسمح للعميل بالتوصيل فقط واختيار العملة التي يرغب في استخراجها وإدخال البيانات وبدء الاستكشاف. والأهم من ذلك، أن هذين المنتجين قادران على تقديم عائد استثمار كبير في غضون فترة زمنية قصيرة.

وقال متحدث باسم بيتهارب: “يسعدنا تقديم عرضنا الترويجي الجديد 3 زائد 1. في بيتهارب، نبحث دائمًا عن طرق لجعل استكشاف العملات المشفرة بطريقة أكثر ربحية لعملائنا. الآن، يمكنك أن تأخذ أربع من منصات استكشاف عالية الأداء لدينا بسعر ثلاثة، وحتى 2 تشرين الأول/أكتوبر.”

للعثور على معلومات أخرى عن لاير ماينر وهارب ماينر، يرجى زيارة https://www.bitharp.com/

حول بيتهارب

بيتهارب هي شركة مصنعة للعملات المشفرة مقرها في نيوزيلندا لأحدث منصات التعدين أداءً ومرونةً والتي تم تصميمها بهدف جعل التعدين أسهل وأكثر ربحية للمستثمرين.