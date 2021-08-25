بيتزا إن تُعلِن عن اتفاقية وَكالة امتياز متعددة المحلات في فلسطين

تُوفِّر الصفقة الدولية ثلاثة متاجر جديدة لفلسطين، مع فرصة لفتح المزيد من المواقع

دالاس، 25 آب/أغسطس، 2021 / PRNewswire/– أعلنت بيتزا إن أعلنت شركة بيتزا إن اليوم أنها وقعت اتفاقية تطوير دولية مع الشركاء الرئيسيين السيد زياد صوان والسيد إبراهيم صوان من شركة زي آي أس للتجارة العامة. التي ستفتتح ثلاثة مواقع جديدة للشركة في فلسطين. من المتوقع افتتاح المتجر الأول في مدينة رام الله / نابلس في آذار/مارس 2022. وتتضمن اتفاقية التطوير لمدة ثلاث سنوات خيار فتح متاجر إضافية في مواقع جديدة.

“نحن نؤمن حقًا بقوة العلامة التجارية لبيتزا إن ونلتزم بجعل بيتزا إن العلامة التجارية المفضلة لبيتزا في فلسطين”، كما قال السيد زياد صوان. “سيستمتع الضيوف بالعجين المنزلي الصنع والمكونات الطازجة في منتجات بيتزا إن. ونتطلع إلى رؤية هذه المواقع الثلاثة مفتوحة وتصبح جزءًا مهمًا من المجتمعات التي تخدمهما.”

“شركة مطاعم ريف متحمسة للسيدين زياد وإبراهيم للمساعدة في توسيع وجود شركة بيتزا إن في فلسطين. سيساعد افتتاح المتاجر الجديدة بيتزا إن على الاستمرار في توسيع تواجدها العالمي”، كما قال الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة مطاعم ريف (نازداك: RAVE) براندون سولانو.

ويقول رجا جوشي، مستشار أعمال الامتياز الدولي لمجموعة مطاعم ريف “ستضع خبرة السيدين زياد وإبراهيم في الصناعة ومستوى التميز التشغيلي لديهما هذه المتاجر الثلاثة على طريق تحقيق نجاح كبير.” “هذان الشريكان ملتزمان بعلامة بيتزا إن التجارية ولا ييستطيع فريقنا الانتظار لمعرفة ما سيحققه فريقهم بالكامل بافتتاح هذه المواقع الجديدة.”

وتشتهر بيتزا إن بعجينة البيتزا الطازجة المصنوعة بداخل المطعم، والمكونات عالية الجودة، والخدمة الاستثنائية. كما تمزج البيتزا الأصلية للعلامة التجارية بين المكونات المفضلة لدى الجميع من أجل إنتاج مزيج من النكهات الجذابة. وعلى العكس من منافسيها، فإن عجينة البيتزا المصنوعة بداخل المطعم من بيتزا إن تُصنع من الصفر كل صباح في كل متجر ولا يتم تجميدها أو صنعها في مصانع أبدًا.

للمطعم الأقرب إليك، ولمزيد من المعلومات حول قائمة الطعام بأكملها، قم بزيارة pizzainn.com. كما يمكن العثور على معلومات مَنْح اتفاقات الامتياز على pizzainn.com/franchise.

حول بيتزا إن

تأسست بيتزا إن في العام 1958، وهي عبارة عن سلسلة بيتزا دولية تتميز بالبيتزا التقليدية والمتخصصة، بالإضافة إلى المعكرونة الطازجة، والساندويتشات، والحلويات. بيتزا إن هي شركة تابعة لمجموعة مطاعم ريف المحدودة (NASDAQ: RAVE) ومقرها في دالاس. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة pizzainn.com.

حول مجموعة مطاعم ريف المحدودة

تمتلك مجموعة مطاعم ريف -ومقرها في دالاس [NASDAQ: RAVE]- وتُشغِّل وتمنح الوَكالة و/أو تمنح تراخيص الامتياز لمطاعم تابع لشركة باي فايف بيتزا (Pie Five Pizza) وبيتزا إن وأكشاك بيتزا إن إكسبريس محليًا ودوليًا. بيتزا إن هي سلسلة دولية تتميز بالبيتزا الطازجة، إلى جانب السَلَطات، والمعكرونة، والحلويات. شركة “باي فايف بيتزا” هي شركة رائدة في مجال البيتزا السريعة العارضة، وهو مجال سريع النمو. وتقوم بيتزا إن إكسبريس، أو PIE، بتطوير فرص فريدة من نوعها لتقديم بيتزا طازجة من منافذ بيع غير تقليدية. وقد تم إدراج الأسهم العادية للشركة في بورصة ناسداك تحت الرمز “RAVE“. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.raverg.com.

للتواصل الإعلامي

كيلي هوسكينسون

[email protected]

469.620.1055 تحويلة: 1003