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بيتر صن يلقي كلمة في منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي: بناء مدن ذكية على طول طريق الحرير الرقمي

April 29, 2019   

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بكين، 29 نيسان/أبريل، 2019 / بي آر نيوزواير / — عقد يوم 25 نيسان/أبريل منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي في بكين. وحضر المنتدى بيتر صن، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة إنسبر، والقى خطابا رئيسيا في المنتدى بعنوان “بناء مدن ذكية على طول طريق الحرير الرقمي”، وتبادل الأفكار مع الخبراء والمسؤولين السياسيين وومثلي مؤسسات الأعمال حول بناء مدن ذكية على طول طريق الحزام والطريق.

وأشار بيتر صن في كلمته إلى أن التمدد العمراني المديني قد ضخ زخمًا قويًا في التنمية الاقتصادية في الصين خلال العقدين الماضيين. وقال إن لديه سببا للاعتقاد بأن بناء المدن الذكية سيوفر قوة دافعة جديدة للاقتصاد العالمي. التقنيات الحديثة، مثل الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة و5 جي والذكاء الاصطناعي، تجعل المدن الذكية ممكنة. وقال إن الصين حازت قدرا كبيرا من الخبرة في بناء المدن الذكية بعد سنوات عديدة من الممارسة. وقد تم اختيار مدينة سبرينغ الذكية في جينان، وهي مشروع مدينة ذكية بنته مجموعة إنسبر، كواحد من أفضل 10 مشاريع نموذجية للمدينة الذكية في الصين في نيسان/أبريل 2019، مما يعد مثالًا لبناء مدن ذكية في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وقال بيتر صن إن إنشاء طريق الحرير الرقمي ليس مشروعًا تقوم به الشركات الصينية منفردة، ولكنه جزء من مشروع تقوم به مجموعة من الشركات العالمية، لأن بناء المدن الذكية يتطلب تشكيل فريق من الشركات العالمية. لهذا السبب، اتحدت إنسبر مع شركات آي بي أم، سيسكو، ديبولد نيكسدورف وإريكسون وغيرها من الشركات التكنولوجية لتشكيل تحاالف المدينة الذكية في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، لتعزيز بناء المدن الذكية على طول  الحزام والطريق، مع التركيز على المدن الذكية والضرائب الذكية والحبوب الذكية، التمويل الذكي والتعليم الذكي.
حتى الآن، قدمت إنسبر خدمات معلوماتية لـ 120 دولة ومنطقة حول العالم، بما في ذلك برنامج التعليم السحابي في تايلاند، وبرنامج سكة حديد كازاخستان الذكية، وبرنامج ضرائب زامبيا الذكية، وبرنامج مدينة كوراكاو الذكية. وأضاف بيتر صن أنه في المستقبل، إلى جانب المزيد من الشركاء العالميين، ستقوم إنسبر ببناء طريق الحرير الرقمي وتشاطر نتائج الاقتصاد الرقمي.

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