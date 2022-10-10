بيتابس تطلق التجارة الاجتماعية في انحاء دول مجلس التعاون الخليجي

يمكن للتجار الصغار والعاملين لحسابهم الخاص في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إنشاء متاجر ويب مجانية وتلقي مدفوعات وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام Paymes

DUBAI, UAE أكتوبر 10/ تشرين أول 2022/PRNewswire/ — أعلنت PayTabs ، مركز المدفوعات الحائز على جوائز في منطقة الشرق الأوسط, اليوم الملايين من العاملين لحسابهم الخاص والحرفيين والاستشاريين وأصحاب الأعمال المنزلية والمدربين الشخصيين والبائعين الصغار في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة سيتمكنون الآن من تلقي مدفوعات فورية عبر منصة التجارة الاجتماعية الخاصة بشركة PayTabs والتي اطلق علها اسم Paymes

ستعمل Paymes كمنصة للتجارة الاجتماعية لـ PayTabs في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ستتيح الفرصة للمصممين والخياطين والمعلمين والرسامين والموسيقيين والاسر المنتجة وغيرهم من تسجيل الدخول إلى منصة Paymes وإنشاء متجرهم الرقمي وتحويل أفكارهم التجارية الشغوفة إلى أرباح على الفور. سيتم تسهيل العملية بأكملها، بما في ذلك تحميل وثيقة العمل الحر، بواسطة PayTabs و Paymes في غضون دقائق.

وفقًا لـ Arab News ، يتسارع نمو القوى العاملة الحاصلة على وثيقة العمل الحر في المملكة العربية السعودية حيث تضاعف عدد العاملين المستقلين المحليين تقريبًا في النصف الأول من عام 2021، حيث أظهر الاقتصاد المزيد من علامات التعافي من الوباء. وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، فإن معظم العاملين لحسابهم الخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 عامًا، ويعمل معظمهم في التصميم والتسويق والإعلان ، والشركات العائلية ، مثل تصميم المجوهرات وتقديم القهوة ، بالإضافة إلى للخدمات العقارية والحرف اليدوية.

في ظل بيئة الأعمال هذه ، أضاف محمد أبوالسعود، المدير العام لشركة بيتابس السعودية: Paymes هي أداة اكثر من رائعة لجميع التجار للاستفادة منها في زيادة الدخل , التوسع وتحصيل الاموال من عملائهم بشكل سريع وفعال , هذا الحل الرائع سينقل جميع التجار الى المرحلة المقبلة وسيساعدهم أيضا في تقليل التكلفة مقارنة بالمنافسين في السوق المحلي . يسعدنا أيضًا أن نتعاون مع معروف لزيادة انتشار التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية , بالإضافة إلى تمكين أصحاب العمل الحر والمتاجر الإلكترونية المسجلة تجاريًا من خلال السماح لهم بإتمام المعاملات عبر مشاركة الروابط ورمز الاستجابة السريعة QR . “

مع منصة Paymes سيستفيد الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي من القدرة على تحويل مواهبهم وإبداعاتهم إلى مدفوعات فورية بثلاث طرق ملائمة. أولاً، من خلال مشاركة رابط دفع آمن عبر منصات الوسائل الاجتماعية المختلفة بما في ذلك Facebook و WhatsApp و Instagram . ثانيًا، من خلال قبول المدفوعات عن طريق إنشاء رمز QR ثابت – الطريقة الأكثر أمانًا للحصول على أموال عبر الإنترنت أو المتاجر. وثالثًا من خلال إنشاء متجر ويب صغير للتجارة الإلكترونية – يُعرف أيضًا باسم متجر Paymes . يمكن للمتسوقين عبر الإنترنت إضافة منتجاتهم المفضلة من متجر Paymes للتجار إلى سلة التسوق الخاصة بهم، وإكمال تفاصيل التسليم الخاصة بهم والتحقق من ذلك بأمان!

وفقًا لبيانات المنتدى الاقتصادي العالمي، وبسبب وباء الكورونا ، شهدت الإمارات العربية المتحدة زيادة بنسبة 197٪ في توظيف العاملين المستقلين الرقميين في عام 2020. وهذا يمثل فرصة كبيرة من حيث إشراك هؤلاء المستقلين لتقديم مدفوعات آمنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاستفادة منها.

تعليقا على اطلاق Paymes في الامارات العربية المتحدة, قال نيلام كسوان, المدير العام لـ Paymes في الامارات العربية المتحدة.

” خلال جائحة كورونا, شهدنا ارتفاعًا في الأعمال الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة مثل الحرفيين والمصورين ومدربي اللياقة البدنية و الاسر المنتجة. تساعد Paymes التجار في بناء عربة للعملاء و مشاركتها في نفس الوضع الذي يتواصلون به – سواء كان ذلك عبر واتساب, انستقرام او أي وسيلة تواصل اجتماعية أخرى, يساعد هذا التاجر في إغلاق الصفقة بشكل أسرع بدلاً من إعادة توجيههم إلى موقع ويب. تقوم Paymes بتمكين هؤلاء التجار لقبول المدفوعات في دقائق مع الحد الأدنى من المستندات.

كوني رائد اعمال, يسعدني أن أكون جزءًا من هذه التكنولوجيا المؤثرة التي ستمكن اقتصاد الوظائف المؤقتة من النمو وإضافة قيمة إلى اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة “.

قال حسن جباروف ، الشريك المؤسس لشركة Paymes : “ في مجال التجارة الإلكترونية ، بينما يجد رواد الأعمال والشركات صعوبة في التغلب على التكاليف المرتفعة لإنشاء مواقع الويب الخاصة بهم ، فإن الحلول مثل Paymes تقدم مزايا متعددة للشركات الصغيرة. . من خلال تمكين العاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة ، من إنشاء نافذة متجر رقمية خاصة بهم ، يمكن للمتسوقين عبر الإنترنت إضافة منتجاتهم المفضلة من متجر الويب إلى عربة التسوق الخاصة بهم ، وإكمال تفاصيل التسليم الخاصة بهم والتحقق بشكل آمن. هذا هو مستوى الراحة الذي توفره منصة Paymes وتطبيقات الأجهزة المحمولة.

بالإضافة إلى تركيا وأذربيجان، تضم Paymes أيضًا 850 الف مستخدم على مستوى العالم كما انها متوفرة في سوق PayTabs الأفريقي الرئيسي، مصر.

عن بيتابس

بيتابس هي شركة حائزة على جوائز في مجال حلول المدفوعات أسسها رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الجوف، وبعد أن قامت بمعالجة أول معاملة بوابة دفع مباشر في يونيو 2014، تعالج بيتابس اليوم المعاملات بعملات وأسواق متعددة بسرعة وأمان. باستخدام المكونات الإضافية لواجهة برمجة التطبيقات، تسهل بيتابس حلول التجارة الإلكترونية والتجارة الاجتماعية السلسة للتجار والتجار المتميزين من أجل “توصيل وتشغيل” ميزات الدفع على مواقعهم الإلكترونية.

مدعومة من قبل شركة “وعد” من أرامكو السعودية ولاحقًا من قبل الاستثمار السعودي الخاص، على مر السنين، قامت بيتابس ببناء وتصدير مجموعة كاملة من الحلول لتغيير مجرى التحدي. وتشمل هذه التطبيقات تطبيقات الهاتف المحمول الحكومية والتعليمية وشركات الطيران والسفر والسياحة والنقل وحلول الفواتير، لربط سلسلة أسواق الشركات التي تقدّر بمليارات الدولارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في عام 2021، أطلقت بيتابس PT Touch ، أول الحلول لنقاط البيع في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحويل الهواتف الذكية إلى نقاط بيع تجارية ( POS ). في عام 2022، حققت PayTabs قفزة كبيرة في ريادة مدفوعات الجيل الجديد، من خلال إطلاق مدفوعات موحَّدة مملوكة محليًا ومعتمدة عالميًا ومنصة معالجة المعاملات من الجيل الجديد – PayTabs SwitchOn ®.

يُعد PayTabs مغيرًا في مجال المدفوعات العالمية، ولديه مكاتب مخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتواجد في العديد من المناطق الأخرى بما في ذلك تركيا والهند ومصر. تعمل الشركة على تحقيق تكافؤ الفرص مع فريق عمل متنوع ومتعدد الثقافات يضم أكثر من 20 جنسية .

لمزيد من الإنجازات قم بزيارة : https://site.paytabs.com/en/

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