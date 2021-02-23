بيبسي تطلق عالمًا جديدًا جريئًا من المشروب الفوار

– تقدم بيبسي حملة عالمية جديدة تحتفل بالثقافة مع الموسيقى والمشروب الفوار من كولا التي لا تقاوم بمشاركة الأفضل في كرة القدم والموسيقى في العالم، بما في ذلك ليو ميسي، بول بوغا، شانيس فان دي ساندن وجيدون سانشو

– الحملة الإبداعية العالمية الجديدة لكرة القدم تتضمن أغنية بيكي جي وبيرنا بوي، “روتيت” –

نيويورك، 23 فبراير / شباط 2021 /PRNewswire/ —

# FORTHELOVEOFIT – في الوقت الذي يمكن أن يستخدم فيه العالم قدرا أكبر قليلا من المشروب الفوار، تقدم بيبسي في حملة جديدة مسلية جدا ستمتد عبر الملاعب الثقافية مع المشوار الفوار الذي لا يمكن احتواؤه من الماركة التجارية. من المحتوى الاجتماعي الخلاب إلى حملتها الأخيرة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يويفا، يجمع مشروب الفوار طعم البيبسي اللذيذ مع شغف أولئك الذين يحبون شربها.

الفيلم الديناميكي ”PopFizzAhhهو فيلم يتلاعب بالحواس، ويتحدى التوقعات بشأن شكل الكولا، والإحساس الذي تولده وحتى صوتها.. جندت شركة بيبسي الفنان البريطاني المتعدد المواهب والكوميدي الأولى. مايكل داباه مايكل داباه لإضفاء الحيوية على أصوات بيبسي من أجل مشهد صوتي حديث للعلامة التجارية، احتفالًا فتح العلبةبصوت ، وتحريك غطاء العلبة، واندفاع الفوار و الآهات من طقوس شرب الكولا بطريق جريئة.

تحافظ حملة كرة القدم العالمية هذا العام لدعم شراكة رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم عبر رياضات الرجال والنساء على استمرار شعور المشروب الفوار مع التسلية النشطة للجماهير في جميع أنحاء العالم. مرة أخرى، تجمع شركة بيبسي بين تشكيلة رائعة من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وتوسّع قائمتها بقيادة اللاعب الأفضل أبدا ليو ميسي وبطل العالم بول بوغبا، مع إضافتين جديدتين إلى الفريق: نجم فريق بوروسيا دورتموند جيدون سانشو، والفائزة بدوري أبطال أوروبا للسيدات شانيس فان دي ساندين..

يقود حملة كرة القدم هذا العام الفيلم العالي الطاقة “Fizz to Life“، الذي يعرض مهارات كرة القدم الملحمية التي تم وضعها في أغنية مخصصة تم إنتاجها للحملة “Rotate”, للنجمة العالمية الكبيرة بيكي جي وفنانة المزج الموسيقي الأفريقي التي رُشحت مرتين لجائزة غرامي بيرنا بوي. تتألق الحملة الإبداعية بالفوار من البداية إلى النهاية، وتظهر كيف تكسر كرة القدم بيبسي فقاعة اللعبة التي تستغرق 90 دقيقة. يبدأ الإعلان بصورة طالبة على جهاز كمبيوترها المحمول. تنخفض ضربات معدية، ويوقظ صوت تكسير علبة بيبسي الباردة المثلجة أثناء فتحها صور ميسي وبوغبا وسانشو وفان دي ساندين على الجدران. مطاردة العلبة الفوارة من بيبسي مستمرة حيث يستعرض اللاعبون ذوقهم وجاذبيتهم بمهارات كرة القدم السريعة، والخلط والمراوغة فيما يقفزون داخل وخارج الملصقات والمجلات في أنحاء الغرفة.

الإعلان من إخراج رين ألين ميللر، وهي صوت جديد قوي في صناعة الأفلام. من أجل هذا التعاون مع شركة بيبسي، قامت بدمج أسلوبها في سرد القصص بسرعة لإظهار المدى الذي سيذهب إليه اللاعبون في مشروب بيبسي الفوار. تشرح ألين ميلر: “لقد كان شرفًا لي أن أعمل مع بعض من أكبر المواهب الكروية في العالم وأن أكون قادرة على عرض الشخصيات والعواطف الفريدة للاعبين في الفيلم. لقد قضيت وقتًا رائعًا في التعاون مع شركة بيبسي لتصوير عالم جذاب بصريًا للفيلم وسرد هذه القصة السريعة والممتعة – والتي أعرف أن عشاق كرة القدم والموسيقى سيحبونها!”

بالإضافة إلى الحملة الإبداعية للأبطال، ستكون “Rotate” هي الموسيقى التصويرية لمجموعة مثيرة من المحتوى الرقمي عبر العديد من المنصات الاجتماعية حيث سيتمكن المشجعون من التفاعل مع لاعبيهم المفضلين كما لم يحدث من قبل، بما في ذلك مسابقة كرة القدم الأولى في العالم مع تيك توك دويت. بالإضافة إلى ذلك، فإن تغليف علبة البيبسي ذات الإصدار المحدود للحملة، والتي تدمج تصميمات جريئة متجذرة في ثقافة الموسيقى وتضم اللاعبين الأربعة، تمنح المشجعين تجربة واقع معزز يمكن الوصول إليها من خلال رمز الكيو آر الموجود على العبوة. عند مسح هذا الرمز على الجهاز، يمكن للمستهلكين ممارسة لعبة تفاعلية مع لاعبيهم المفضلين ومشاركة نتائجهم على Instagram Stories.

علق ليو ميسي قائلاً: “أنا متحمس لأن أكون مرة أخرى جزءًا من فريق بيبسي لكرة القدم. لقد كان هذا العام ممتعًا للغاية للتصوير؛ أعلم أن المعجبين سيحبونه”.

وعلق بول بوغبا قائلاً: “إنه لأمر رائع أن أعود مرة أخرى لعام آخر مع بيبسي. هذا العام أكبر من ذي قبل بمهارات كرة القدم الملحمية والإيقاعات المجنونة. لا أستطيع الانتظار حتى تروها جميعًا!”

وعلقت شانيس فان دي ساندين: “يسعدني أن أكون جزءًا من تشكيلة بيبسي لكرة القدم للعام 2021. الحملة الإبداعية مليئة بالطاقة وتتضمن مزيجًا رائعًا من مهارات كرة القدم المذهلة والموسيقى، التي أحبها للغاية.”

علق جيدون سانشو: “لقد أحببت التصوير مع فريق بيبسي هذا العام! لا أستطيع انتظار أن ترونها أصدقائي، لمعرفة ما يحدث عندما تجمع بين مهارات كرة القدم مع بعض الإيقاعات المجنونة. بالتأكيد لن يخيب أملكم.”

حملة FIZZ سيستمر على مدار العام في حملة إبداعية مسلية ومتعددة نقاط التلامس تسلط الضوء على الموسيقى الجديدة الأكثر شعبية في مناسبات الوجبات الخفيفة والوجبات التي لا تنسى. خلال الأشهر المقبلة، سيتم نشر محتوى يضم مايكل داباه وظهورًا مفاجئًا من قائمة بيبسي للرياضيين والفنانين المشهورين، جنبًا إلى جنب مع رؤية مطبعية جديدة معبرة تثير الذهول.”

“في العام 2021، نحتفل بروح بشرية لا يمكن إيقافها، ليس على الرغم من الأوقات التي نعيش فيها، ولكن لأن هذه لحظة وبغض النظر عن أي شيء، نحتاج إلى المضي قدمًا بابتسامة”، s كما قالت ناتاليا فيليبوسيانتس، نائبة الرئيس، التسويق، المشروبات العالمية، بيبسي كو.. من الموسيقى إلى كرة القدم، تشجع الحملة الإبداعية الجدية العالم على التحرر من التقاليد والتوقعات وفقاعة التشابه التي غالبًا ما نجد أنفسنا فيها.”

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نبذة حول شركة بيبسي كو

يستمع المستهلكون بمنتجات شركة بيبسي كو أكثر من مليار مرة يوميا في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وقد بلغت إيرادات شركة بيبسي كو الصافية أكثر من 70 مليار دولار في العام 2020، ولدتها محفظة أغذية ومشروبات مكملة تشمل فريتو لاي، غاتوريد، بيبسي كولا، كويكر، وتروبيكانا وصوداستريم. وتتضمن محفظة منتجات بيبسي كولا طائفة واسعة من الأطعمة والمشروبات الممتعة المحببة في جميع أنحاء العالم التي تتضمن 23 ماركة تولد أكثر من مليار دولار لكل منها على هيئة مبيعات تجزئة سنوية.

وتقود بيبسيكو رؤيانا بأن نصبح الرائد العالمي للوجبات والمشروبات الخفيفة عن طريق الربح بهدف. ويعكس شعارنا “الربح بهدف” طموحنا بكسب الاستدامة في السوق وتضمين الهدف في جميع جوانب إستراتيجية أعمالنا وعلاماتنا التجارية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.pepsico.com.

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