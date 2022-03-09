بورصة مياكس وبرمودا يعلنا عن مشاركتهما في حفل قرع جرس المساواة بين الجنسين لعام 2022 للاتحاد العالمي للبورصات

ستستضيف شركة مياكس حفلها في المقر الرئيسي لشركة MIH في برينستون، نيوجيرسي في 8 مارس الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ستستضيف شركة BSX حفل قرع الجرس في هاميلتون، برمودا، في 8 مارس الساعة 9:00 صباحًا، بالتوقيت الأطلسي (8:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

صرح توماس غالاغر، الرئيس والمسؤول التنفيذي الأول لشركة مياكس قائلًا “تعد مشاركتنا في هذا الحفل دليلًا هامًا لموظفينا وشركائنا وعملائنا وأقراننا على أن المساواة بين الجنسين شيء سنواصل تطويره وتعزيزه كشركة عبر جميع عمليات التبادل لدينا”. “إننا ملتزمون بتوسيع الفرص لتمكين المرأة ليس فقط ليكون لها صوت ولكن لتصبح من المشاركين المتساويين في صنع القرار”.

أضافت باربرا جيه، نائب الرئيس التنفيذي والمستشار العام قائلة “بصفتي امرأة كرست الكثير من حياتها المهنية للعمل في القطاع المالي، فإن مشاركة شركة مياكس في هذا الحفل المهم هي لحظة فخر ليس لي فقط، ولكن للشركة والصناعة ككل”. “تعزز مشاركتنا في هذا الحفل التزامنا بالنهوض بالمساواة بين الجنسين في شركة مياكس”.

واستضافت قرع جرس المساواة بين الجنسيين للعام الثامن على التوالي، وهي شراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والميثاق العالمي للأمم المتحدة، ومبادرة البورصات المستدامة، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والاتحاد العالمي للبورصات. يعد موضوع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لليوم العالمي للمرأة لعام 2022 هو “المساواة بين الجنسين اليوم من أجل غد مستدام”. يعترف الموضوع بمساهمة المرأة التي تتولى مهمة التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره والاستجابة له في جميع أنحاء العالم، لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

تجمع الأحداث بين الشركات التي تعمل من أجل المساواة بين الجنسين وستعزز مبادئ تمكين المرأة (WEPs) كوسيلة نحو زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد وأهميتها للنمو الشامل. مبادئ تمكين المرأة هي مجموعة من سبعة مبادئ تقدم إرشادات عملية للشركات حول كيفية تمكين المرأة في مكان العمل والسوق والمجتمع.

اطلع على القائمة الكاملة لأحداث “قرع الجرس” العالميهنا.

تعرف على المزيد حول موضوع اليوم العالمي للمرأة 2022 لهذا العام هنا .

نبذة عن شركة مياكس

تمتلك الشركة القابضة الأم مياكس، Miami International Holdings، شركة ميامي الدولية للأوراق المالية، LLC (MIAX®) ، MIAX PEARL ، LLC (MIAX Pearl®) ، MIAX Emerald ، LLC (MIAX Emerald®) ، مينيابوليس لتجارة الحبوب، LLC ( MGEX)، وبورصة برمودا (BSX).

شركة مياكس، وMIAX Pearl، وMIAX Emerald هما بورصات أوراق مالية وطنية مسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) التي تستفيد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في MIAX لتوفير تداول الخيارات المدرجة في الولايات المتحدة لشركاتها الأعضاء. تعمل مياكس كمكان صرف حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر تقلب SPIKES® (رمز التداول: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا فيSPDR® S&P 500® ETF (SPY). بالإضافة إلى الخيارات، تسهل MIAX Pearl تداول الأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities ™.

شركة منيابوليس لتجارة الحبوب هي بورصة مسجلة مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهي عبارة عن بورصة منتجات للعقود الآجلة للأوراق المالية مسجلة بالإشعار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. يُعد مؤشر منيابوليس لتجارة الحبوب بمثابة السوق الحصري لمجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك قمح الربيع الأحمر الصلب والعقود الآجلة لـ SPIKES، والعقود الآجلة على العقارات التجارية لـBRIXX، والعقود الآجلة لـTAX. وتُعد منيابوليس لتجارة الحبوب أيضًا سوق العقود المعينة (DCM) ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO) التابعة لـ CFTC، وتوفر سوق العقود المعينة، ومنظمة مقاصة المشتقات وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

بورصة برمودا هي سوق أوراق مالية دولية رائدة تنظمها هيئة النقد في برمودا (BMA) متخصصة في إدراج وتداول أدوات أسواق رأس المال مثل الأسهم وقضايا الديون والصناديق وصناديق التحوط والضمانات المشتقة والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. كما أنها عضو كامل العضوية في الاتحاد العالمي للبورصات وعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، كما أن بورصة برمودا معترف بها عالميًا، بما في ذلك من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.

تقع مكاتب مياكس التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، مع مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا، مينيابوليس، مينيسوتا، وهاملتون، برمودا.

لمعرفة المزيد عن مياكس يرجى زيارة www.MIAXOptions.com.

لمعرفة المزيد عن منيابوليس لتجارة الحبوب يرجى زيارة www.mgex.com.

لمعرفة المزيد عن بورصة برمودا قم بزيارة www.bsx.com.

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي الدولية القابضة (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، “الشركة”)، ولا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “مستقبل”، “خطة” أو “مخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “يتوقع”، “مسودة”، “في نهاية المطاف” أو “المتوقعة”. يتم تحذيرك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية الخاصة بطرف ثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بطرف ثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قبل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع و / أو خدمات الغير المقابلة، وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

للتواصل الإعلامي:

آندي نيبو، نائب الرئيس الأول، ومسؤول الاتصالات

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