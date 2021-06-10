بورشه تتخطى المألوف وتصل إلى أقصى الحدود لبدء إطلاق تايكان كروس توريزمو الجديدة

المبدعJohnny FPVوتايكان كروس توريزمو بعيداً عن الطرق الممهدة

دبي الامارات العربية المتحدة, 10 يونيو / حزيران 2021 /PRNewswire/ —

بالتزامن مع وصول الدفعة الأولى من الطرازات، تحتفل بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا م.م.ح بوصول سيارة تايكان كروس توريزمو الجديدة الكهربائية بالكامل من خلال فيديو رائع يعرض إمكانات السيارة متعددة الاستخدامات في أقسى الظروف ضمن موقعين نائيين تختلف فيهما طبيعة الطقس والتضاريس بشكل كبير. وتعتبر هذه الطريقة الإبداعية لإنشاء المحتوى السينمائي نقلة نوعية، حيث أنها المرة الأولى التي تُصدر فيها شركة سيارات حملة عبر مقطع فيديو يتم التقاطه بالكامل من منظور الشخص الأول (FPV) باستخدام طائرة بدون طيار في هذه الظروف المناخية القاسية.

ولمشاهدة بيانات المالتى ميديا الصحفية تفضل بالضغط على الرابط الالكترونى التالى: https://www.multivu.com/ players/uk/8910951-porsche- goes-extreme-launch-new- taycan-cross-turismo/.

تم تصوير هذا الفيلم الذي أطلق عليه اسمDrive2Extremes على مضمارين متماثلين، أحدهما يقع في صحراء ليوا الرملية (دولة الإمارات العربية المتحدة) والآخر على بحيرة متجمدة مغطاة بالثلوج في شمال الدائرة القطبية الشمالية في ليفي (فنلندا)، حيث استعرضت سيارة تايكان كروس توريزمو إمكاناتها في هذين العالمين المتناقضين. وتم تصوير مقطع الفيديو خلال هذه الرحلة من منظور الشخص الأول عبر طائرة بدون طيار للموهوبJohnny Schaer ، الذي يعتبر من أهم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي ويشتهر بأنه واحد من أفضل قائدي الطائرات بدون طيار في العالم حيث يعرف باسم “Johnny FPV“.

ويعكس الفيلم طابع سيارة تايكان كروس توريزمو، أول سيارة كروس كهربائية متعددة الاستخدامات في العالم، ويعتمد على تقنية مبتكرة للتصوير السينمائي باستخدام طائرة بدون طيار لرصد لحظات القيادة الرائعة والمناظر الطبيعية وظروف المناخ والتضاريس القاسية والمهارات البشرية الفائقة.

وكان تعاون الفريق المبدع الذي جمع أكفأ المواهب الشابة من أهم عوامل نجاح هذا المشروع، حيث ظل قائد الطائرة بدون طيار Johnny Schaer، والمخرج الحائز على جائزة إيمي Nicholas Schrunk على اتصال دائم مع سائق السباق المحترف ومدرب القيادة في شركة بورشه يوكا هونكافوري طوال تصوير الفيديو وإنشاء المحتوى السينمائي الذي يجمع العالمين من خلال دمج المشاهد التي تم التقاطها في البرد القارس في ليفي والحرارة المرتفعة في ليوا.

وفي معرض تعليقه على هذا المشروع المميز، أثنى الدكتور مانفرد بروينل الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا م.م.ح على هذا الفيديو المخصص لسيارة تايكان كروس توريزمو الجديدة قائلاً: “تعتبر تايكان كروس توريزمو رمزاً للمغامرة وأسلوب الحياة النشط لما تتميز به من تصميم مبتكر وأداء فائق مع خصائص بورشه الأصيلة. لقد أردنا من خلال هذا الفيديو المبتكر تسليط الضوء على قوة سيارة تايكان كروس توريزمو الجديدة كلياً وإمكاناتها الفائقة والمتنوعة والتي تجعلها السيارة المثالية للأشخاص المبدعين والطموحين الذين يبحثون عن التفرد دائماً”.

من جانبه قال ماركوس بيتر، مدير التسويق في بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا م.م.ح: “من خلال التعاون مع فريق رائع من منشئي المحتوى المبدعين، نعرض السيارة بأسلوب مبتكر ومن وجهة نظر مختلفة ونخلق حالة من الفضول التي تحث المشاهد على التعرف أكثر على سياراتنا الكهربائية”.

صممت تايكان كروس توريزمو لتكون السيارة متعددة الاستخدامات ضمن السيارات الرياضية الكهربائية، وذلك بفضل أدائها القوي وتجهيزاتها الخاصة بالطرق الوعرة ووسائل الراحة الفائقة وعناصر التصميم المبتكر التي تميز بورشه دائماً. وتتوفر حالياً ثلاثة طرازات من سيارة تايكان كروس توريزمو، تُزود جميعها ببطارية Performance Plus كتجهيز أساسي، حيث تصل المسافة المقطوعة إلى 456 كم في البطارية التي تبلغ قدرتها 93.4 كيلووات ساعي.

تتمتع سيارة تايكان 4 كروس توريزمو بقوة فائقة تصل إلى 350 كيلووات (476 حصان متري)، وتتسارع من السكون إلى 100 كم/ساعة في 5.1 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى 220 كم/ساعة، مع تفوق سيارة تايكان 4S كروس توريزمو عليها في القوة. أما طراز Turbo فهو الأقوى بين الطرازات الثلاثة، حيث تصل قوة محركها إلى 500 كيلووات (680 حصان متري) وتتسارع من السكون إلى 100 كم/ساعة في 3.3 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 250 كم/ساعة.

ويتم تزويد الطرازات الجديدة بجميع تجهيزات سيارة تايكان صالون الرياضية والتي تتضمن النظام الكهربائي بقوة 800 فولت، ونظام نقل الحركة ثنائي السرعة على المحور الخلفي، والقدرة الكبيرة على استرداد الطاقة التي تصل إلى 275 كيلووات.

إضافة إلى ذلك، تتميز مجموعة سيارات كروس توريزمو الجديدة بارتفاع سقف المقصورة للركاب في المقاعد الخلفية وزيادة السعة القصوى لصندوق الأمتعة إلى أكثر من 1,200 لتر، حيث يمكن وضع هذه الحمولة عبر الباب الخلفي الكبير. كما يمكن تعديل ارتفاع الهيكل الجديد في هذه السيارة المجهزة بنظام الدفع الرباعي ونظام التعليق الهوائي المتكيف كتجهيز أساسي.

وتتضمن عناصر التصميم المميزة لمسات تزيينية خاصة لأقواس العجلات وواقيات منخفضة فريدة من نوعها في الأمام والخلف، بالإضافة إلى عتبات جانبية بتصميم جذاب. وتعمل مجموعة التجهيزات الخاصة بالطرق الوعرة Off-road Design Package – المتوفرة كتجهيز اختياري – على زيادة الخلوص الأرضي لغاية 30 مم، ما يعني قدرة تايكان كروس توريزمو على القيادة في الطرق الوعرة صعبة التضاريس. كما تم تزويد السيارة بـ “وضع القيادة على الطرق الحصوية” (Gravel Mode) كتجهيز أساسي، حيث يعمل على تعزيز تجربة القيادة وملاءمة السيارة الجديدة للطرق الوعرة.

ويعتقد الدكتور مانفرد بروينل أن سيارة تايكان كروس توريزمو تمثل إضافةً مهمة إلى مجموعة طرازات بورشه، وعلق قائلاً: “شهدنا بالفعل طلباً كبيراً على سيارة تايكان في جميع أنحاء المنطقة، وأتوقع أن تجذب تايكان كروس توريزمو ذات الأداء الجريء والتصميم الفريد المزيد من العملاء بينما نعزز توجهنا الحالي نحو التنقل المستدام”.

يذكر أن بورشه عرضت فيديو Drive2Extremes على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وكذلك على غرفة أخبار بورشه. وسيتم عرض سلسلة من اللقطات أثناء التصوير وراء الكواليس والمقاطع التوضيحية إلى جانب هذا الفيديو الفريد من نوعه، حيث تصطحب هذه المقاطع المميزة، والتي سيتم عرضها قريباً، المشاهدين في رحلة ممتعة للتعرف على مراحل التصوير تتضمن مجموعة واسعة من المحتوى الشيق.

وتم تعويض جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن إنتاج مقطع الفيديو من خلال شراكة مع ALLCOT، وهي شركة متخصصة في تطوير المشاريع التي تدير مبادرات من أجل تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لمكافحة تغير المناخ.

لمزيد من المعلومات والأفلام والصور، يرجى زيارة غرفة أخبار بورشه عبر الرابط newsroom.porsche.com

للحصول على مزيد من المعلومات عن سعر الطراز الأساسي، ومواصفات الطراز، وتوفره محلياً، يُرجى زيارة أقرب مركز بورشه.

تم حساب قيم استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وفقاً لاختبار السيارات الخفيفة الموحد عالمياً (WLTP). ينبغي تحديد قيم المعايير الأوروبية المشتقة من هذه القيم في الوقت الحالي. ولا يمكن مقارنة هذه القيم بالأرقام المحسوبة على أساس الاختبار السابق وفق المعايير الأوروبية (NEDC).

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول الأرقام الرسمية لاستهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الرسمية لسيارات الركاب الجديدة في “دليل استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك الطاقة في سيارات الركاب الجديدة”، والمتوفر مجاناً في كافة منافذ المبيعات ولدى شركة Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT).

Video – https://www.youtube.com/watch? v=CBRwF0LU3Ys

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/1529753/Porsche_Logo.jpg