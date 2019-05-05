بنك هونغ ليونغ وبرنامج سكاي واردز الإمارات تتشاركان لإطلاق بطاقات مكافآت الإمارات أتش أل بي

الشراكة ستفيد قطاع سفر ماليزي متنام وتضيف المزيد من القيمة والمكافآت لأعضاء سكاي واردز لطيران الإمارات

الاستخدام اليومي لبطاقات الإمارات أتش أل بي يعود على المستخدم بأميال سكاي واردز الممكن تحويلها إلى مكافآت رحلات جوية على الإمارات وشركات الطيران الشريكة

مكافآة ترحيب إضافية بـ 10,000 ميل من سكاي واردز

الميزات الجاذبة الأخرى تتضمن مكافآت إضافية للمناسبة الأولى للحصول على البطاقة، وصول مجاني إلى قاعة المسافرين التابعة للإمارات، الانتقالات في المطار ومنافع الوصول إلى ملاعب الغولف

كوالالمبور، ماليزيا، 6 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أطلق بنك هونغ ليونغ بيرهاد (أتش أل بي” أو “البنك”) وهو واحد من مؤسسات الخدمات المالية الماليزية الرائدة وبرنامج ولاء سكاي واردز التابع لطيران الإمارات وفلاي دبي، طائفة جديدة من بطاقات الائتمان ذات الماركة التجارية الثنائية للزبائن في ماليزيا. وقام بإطلاق بطاقات أتش أل بي لطيران الإمارات في كوالالمبور دومينيك فودة، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك هونغ ليونغ، والدكتور نجيب بن خضر، نائب الرئيس الأول، برنامج سكاي واردز للإمارات، وبيري أونغ، المدير الإقليمي، ماليزيا وبروناي، ماستركارد.

تضم محفظة بطاقات الإمارات أتش أل بي ثلاثة أنواع من المستويات – بطاقات ائتمان الإمارات أتش أل بي النخبة العالمية، والإمارات أتش أل بي العالمية، والإمارات أتش أل بي بلاتينوم – وهي مصممة لتقديم مجموعة من المزايا الحصرية للعملاء ذوي المتطلبات والاهتمامات المتنوعة. سيتم دعم بطاقات الائتمان من قبل مزود الشبكة ماستركارد.

يمكن لحاملي بطاقات أتش أل بي طيران الإمارات الحصول على منافع هذه البطاقات فورا عن طريق الاشتراك في البطاقات للحصول على 10,000 ميل من سكاي واردز بعد إنفاقهم لأول مرة، ويمكنهم أيضًا كسب الأميال بمعدل أعلى عند شراء تذاكر طيران مباشرة من طيران الإمارات وأي مصروفات دولية آخرى مؤهلة.

سيتم منح عملاء بطاقات أتش أل بي النخبة العالمية والعالمية امتياز الدخول المجاني إلى صالة الإمارات في كوالالمبور ودبي وعضوية سكاي واردز طيران الإمارات الفضية لمدة عام، ما يوفر منافع حصرية مثل الأولوية في التسجل لرحلة السفر عند الصعود، والصعود، وعدد الأمتعة المسموح به الإضافي على رحلات الإمارات الجوية. وفقًا لمعايير الحد الأدنى للإنفاق، سيكون عملاء بطاقات النخبة العالمية والعالمية مؤهلين أيضًا لتلقي ما يصل إلى 160،000 من أميال سكاي واردز الإضافية التي يمكن استبدالها بتذكرة عودة على درجة رجال الأعمال على طيران الإمارات بين كوالالمبور وأوروبا.

وفقًا للمدير الإداري والرئيس التنفيذي لمجموعة أتش أل بي دومينيك فودة، فإن الشراكة مع طيران الإمارات سكاي واردز هي جزء من استراتيجية البنك لتسريع نمو أعمال مدفوعاته، مع الاستفادة من قطاع السفر المتنامي في ماليزيا.

“لدى الماليزيين شغف كبير بالسفر وبناءً على البيانات المتاحة، نعلم أن الماليزيين يحتلون المرتبة الأولى بين المراتب الخمس الأولى على مستوى العالم عندما يتعلق الأمر بالطيران، حيث يبلغ متوسط ​​رحلاتهم 5.5 رحلة سنويًا. تأتي هذه الشراكة مع طيران الإمارات سكاي واردز في الوقت المناسب وهي جزء من تركيزنا المستمر على تعزيز القيمة لعملائنا في كل ما نقوم به. لقد نظرنا في الحلول التي تركز على السفر ونمط الحياة، ووجدنا أن محفظة بطاقات طيران الإمارات أتش أل بي يمكن أن تكون جزءًا أساسيًا من ذلك، حيث نتمتع بعروض السفر التي تتراوح الآن بين العروض الاقتصادية والعروض الفاخرة التي تغطي الوجهات الرائدة في العالم”، كما قال فودة.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب الرئيس الأول، سكاي واردز الإمارات: “سواء كان صاحب البطاقة يتسوق البقالة أو تذاكر السينما، يمكن للعملاء استخدام بطاقة طيران الإمارات أتش أل بي لكسب أميال سكاي واردز في إنفاقهم اليومي، مما يساعدهم في الوصول إلى مكافأة رحلتهم التالية أو مكافأة نمط الحياة بشكل أسرع. نحن نتطلع دائمًا إلى تقديم المزيد من القيمة والمزايا لأعضائنا من خلال برنامج مكافآت سكاي واردز الإمارات مع نظامه الخاص المتمثل في أكثر من 100 شريك في قطاع السفر وأسلوب الحياة، ويسعدنا أن نعمل مع بنك هونغ ليونغ في ماليزيا لإطلاق أول برنامج بطاقة ائتمان مشتركة لدينا في السوق ونتطلع إلى زيادة عدد أفراد أعضاء مشتركينا الحاليين الذين يزيد عددهم عن 240,000 عضو في سكاي واردز الإمارات في البلاد.”

وقال بيري أونغ، المدير الإقليمي لماليزيا وبروناي في ماستركارد، “فيما تصبح ماليزيا أكثر ثراءً، ترى ماستركارد تقديرًا أكبر لدى المستهلكين للمنتجات والتجارب المتميزة. بالنسبة لمعظم الناس في البلاد، لم تعد الإجازات بمثابة رفاه زائد بعد الآن، بل إنها ضرورة لحياة متوازنة ورفاهية. والماليزيون الآن لا يبحثون عن أكثر التجارب الرائعة في المدن التي يسافرون إليها فقط، بل هم يصبحون أكثر ذكاءً في إيجاد طرق لإطلاق العنان للمكافآت التي تقدم لهم المزيد. من خدمة الواي فاي المجانية إلى خدمات السائق المجانية وامتيازات لعبة الغولف، عروض ماستركارد في بطاقة أتش أل بي الإمارات الائتمانية تقدم مجموعة من هذه المزايا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الشراكة المستمرة مع سكاي واردز الإمارات وأتش أل بي تقدم لحاملي البطاقات التأمين الطبي وتأمين السفر في الخارج حتى يشعروا براحة البال دائمًا.”

تشمل بعض المزايا الفريدة التي يمكن للعملاء الوصول إليها باستخدام بطاقات أتش أل بي الخاصة بـ الإمارات ما يلي:

• كسب أميال سكاي واردز للمعاملات بمعدل يصل إلى 2.5 ميل لكل 4 ريال ماليزي يتم إنفاقه

• مكافأة ترحيبية تصل إلى 10،000 ميل من سكاي واردز

• مكافأة أميال سكاي واردز في الذكرى السنوية الأولى التي تصل إلى 160،000 ميل عند الوفاء بمعايير الإنفاق الدنيا. يمكن استبدال الأميال للحصول على تذكرة عودة من طيران الإمارات من كوالالمبور إلى وجهات أوروبية

• عضوية سكاي واردز مع الإمارات لمدة سنة

• دخول مجاني إلى صالات الإمارات في كوالالمبور ودبي

• خدمات نقل المطار المجانية في ماليزيا وامتيازات الوصول لملاعب الغولف على مستوى العالم

يمكن للعملاء زيارة https://www.hlb.com.my/emirates لمزيد من المعلومات حول بطاقات أتش أل بي الإماراتية وتفاصيل عن التقدم بطلب الحصول على البطاقة.

حول بنك هونغ ليونغ

يعتبر بنك هونغ ليونغ بيرهاد أحد مؤسسات الخدمات المالية الرائدة في ماليزيا. ومع تراث يزيد عن 100 عام، فإنه يوفر خدمات مالية شاملة تغطي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية التجارية والتمويل التجاري والخزينة والفرع والمعاملات المصرفية وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المالية الإسلامية. يمتلك بنك هونغ ليونغ الذي فاز بجوائز عن ابتكاراته في مجال الخدمات المالية، واحدة من أكبر شبكات الخدمات وفروع شبكة التوزيع المالية ومراكز الأعمال في ماليزيا.

عن سكاي واردز الإمارات

يقدم برنامج سكاي واردز الإمارات، برنامج الولاء الحائز على الجوائز التابع لطيران الإمارات وفلاي دبي، أربعة مستويات من العضوية – الأزرق والفضي والذهبي والبلاتيني – مع توفير كل فئة عضوية امتيازات حصرية لحامليها. يكسب أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات أميال سكاي واردز عندما يسافرون على طيران الإمارات أو فلاي دبي أو شركات الطيران الشريكة، أو عندما يستخدمون الفنادق المخصصة للبرنامج، واستئجار السيارات، والشركاء الماليين والترفيهيين وأسلوب الحياة. يمكن استبدال أميال سكاي واردز بمجموعة واسعة من المكافآت، بما في ذلك التذاكر على طيران الإمارات أو فلاي دبي بالإضافة إلى شركات الطيران الشريكة لطيران سكاي واردز والإقامة في الفنادق والرحلات والتسوق الحصري. يرجى زيارة سكاي واردز طيران الإمارات عبر الإنترنت على: www.emirates.com/skywards، أو skywards.flydubai.com

حول ماستركارد

ماستركارد (NYSE: MA)، www.mastercard.com، هي شركة تكنولوجيا في صناعة المدفوعات العالمية. تربط شبكتنا العالمية لمعالجة المدفوعات المستهلكين والمؤسسات المالية والتجار والحكومات والشركات في أكثر من 210 دولة وإقليم. تجعل منتجات ماستركارد وحلولها أنشطة التجارة اليومية – مثل التسوق والسفر وإدارة الأعمال وإدارة الشؤون المالية – أسهل وأكثر أمانًا وأكثر كفاءة للجميع. تابعنا على Twitter وانضم إلى المناقشة على Beyond the Transaction Blog واشترك subscribe للحصول على أحدث الأخبار على Engagement Bureau .

حول بنك هونغ ليونغ بيرهاد

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