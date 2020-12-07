بنك مسقط وبرمجية نيوغن يفوزان بجائزة أفضل تطبيق إقراض في الشرق الأوسط

البنك حسن وقت معالجته للقروض بـ 42% عبر حل نيوغن لقروض التجزئة

دبي، الإمارات العربية المتحدة،7 كانون الأول/ديسمبر، 2020/ بي آر نيوزواير / — حصل بنك مسقط، المزود الرائد للخدمات المالية في السلطنة، وشركة نيوغن سوفتوير على جائزة “أفضل تطبيق إقراض في الشرق الأوسط” في حفل توزيع جوائز آسيان بانكر الشرق الأوسط وأفريقيا 2020. وقد أقيم حفل توزيع الجوائز على الإنترنت يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر، وقد تسلم الجائزة نيابة عن البنك أحمد عمر العجيلي، نائب مدير عام مجموعة بنك مسقط، قسم التكنولوجيا.

وطبق البنك نظام نيوغن لإنشاء القروض من أجل أتمتة قروض التجزئة الخاصة به من البداية إلى النهاية. ويستفيد البنك من حلول نيوغن لأتمتة العمليات الذكية، وخدمات المحتوى السياقي، والشمول المتعدد القنوات لتبسيط الإقراض، وتحسين التكاليف، وتقديم تجارب عملاء فائقة. مع نيوغن، تمكن البنك من تقليل وقت معالجة القروض بنسبة 42٪ إلى 23 دقيقة.

“إن تزويد عملائنا بتجربة مصرفية ممتازة أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا. لقد كانت نيوغن عاملاً تمكينيًا مهمًا بفضل برمجية سير العمل الرشيقة لديها، وإطار العمل القابل للتوسيع، والنهج الرقمي أولا. ونتطلع إلى مواصلة علاقتنا معهم في مشاريعنا المستقبلية”، كما قال أحمد عمر العجيلي، نائب مدير عام مجموعة بنك مسقط للتكنولوجيا.

“هذه الجائزة تعزز مكانتنا في المنطقة كشريك تقني مفضل. يسعدنا تقديم نتائج ملموسة لبنك مسقط ونتطلع إلى دعمهم في مبادراتهم الرقمية المستقبلية”، كما قال وقال ديواكار نيغام، المدير الإداري ورئيس مجلس إدارة نيوغن سوفتوير.

حول بنك مسقط

بنك مسقط هو المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان يتمتع بوجود قوي في الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية بالجملة والخدمات المصرفية الإسلامية. يمتلك البنك أكبر شبكة من الفروع والقنوات الإلكترونية في عمان، وفروع في المملكة العربية السعودية والكويت، ومكاتب تمثيلية في دبي (الإمارات العربية المتحدة) وسنغافورة.

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حول نيوغن سوفتوير تكنولوجي

نيوغن هي المزود الرائد لمنصة الأتمتة الرقمية منخفضة الرمز. على الصعيد العالمي، تعتمد المؤسسات المالية الناجحة والتأمين والحكومة ومؤسسات الخدمات المشتركة على منتجات وتطبيقات نيوغن المعترف بها في الصناعة – لإدارة عملياتها والمحتوى والاتصالات – للعمليات المتصلة. بدءًا من استقطاب العملاء إلى طلبات الخدمة، ومن القروض والودائع إلى الاكتتاب، وغير ذلك الكثير، تعمل تطبيقات نيوغن الصناعية على تحويل العمليات التجارية الحيوية بسرعة ورشاقة. توفر منصة نيوغن القائمة على السحابة مبادرات التحول الرقمي لتجربة عملاء فائقة وتكاليف محسّنة وكفاءات محسّنة.

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اصف خان

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