بنك غلوبال إنفستمنت يدخل سوق العملات المشفرة

نيويورك، 19 أغسطس، 2020/بي آر نيوزواير / — أعلنت مؤسسة وول ستريت إنك، (www.wallstreetorganization. com)، وهي شركة مصرفية دولية معترف بها تتمتع بما يقرب من ربع قرن في توفير آليات تشكيل رأس المال للشركات المشغلة، اليوم أنها ستلقي بقبعتها في الساحة، لتأسيس موطىء قدم لها في سوق البتكوين والعملات المشفرة المقبولة المتزايد النمو.

تم إطلاقالبتكوينفي العام 2009، وكان أول نوع جديد من الأصول يسمى العملة المشفرة، وهو شكل لامركزي من النقد الرقمي يلغي الحاجة إلى الوسطاء التقليديين مثل البنوك والحكومات لإجراء المعاملات المالية.

بدلاً من ذلك، يتم تشغيلالبتكوينمن خلال مجموعة من تقنية النظير إلى النظير – وهي شبكة من الأفراد، مثل المحررين المتطوعين الذين أنشأوا ويكيبيديا – والتشفير المستند إلى البرامج، وعلم تمرير المعلومات السرية التي لا يمكن قراءتها إلا من قبل المرسل والمتلقي. ويؤدي هذا إلى إنشاء عملة مدعومة برمز بدلاً من عناصر ذات قيمة مادية، مثل الذهب أو الفضة، أو بالثقة في السلطات المركزية مثل الدولار الأميركي أو الين الياباني.

تمثلبتكوينآلية دفع إلكترونية تستند إلى إثبات التشفير بدلاً من الثقة، مما يسمح لأي طرفين راغبين بالتعامل مباشرة مع بعضهما البعض دون الحاجة إلى طرف ثالث موثوق به.

وفقًا للدكتور فريد الشبار من مؤسسة وول ستريت، مدير عمليات الشرق الأوسط، (هاتف 00973 34 34 34 41) أو واتساب: “لقد قررنا إطلاق اسم “وول ستريت بتكوين” على عملتنا المشفرة وأشعر أن هذا الاستثمار له ميزة كبيرة ونتطلع إلى قبوله في سوقالبتكوينالدولي المثير “.

تأسست مؤسسة وول ستريت www.wallstreetorganization.com في العام 1997. على مدار العقدين الماضيين، اكتسبت مؤسسة وول ستريت سجلًا لا تشوبه شائبة في ما يتعلق بالاعتراف الدولي والقبول والخبرة ضمن مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية / قطاعات العلاقات العامة المالية في العديد من دول الشرق الأوسط. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالدكتور فريد الشبار، (هاتف 00973 34 34 34 41) أو على الواتساب.

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