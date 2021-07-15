بنك بوبيان يطلق أول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن

– Nomo Bank – التابع ل مجموعة بوبيان يقدم خدمات بنكية وإدارة مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وذلك للعملاء في كل من الكويت والمنطقة

– عادل الماجد “يجمع Nomo بين كل من الانتشار العالمي والتميز التقني بما يسمح له بنقل الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية إلى مستويات أعلى

الكويت في 14 يوليو 2021

/PRNewswire/ — أعلنت مجموعة بنك بوبيان اليوم عن إطلاق ( Nomo Bank ) كأول بنك رقمي اسلامي عالمي من لندن مرخص بالكامل وخاضع للرقابة في المملكة المتحدة ويقدم خدماته للعملاء برؤية مالية عالمية حيث تم إطلاقه كعلامة تجارية لبنك لندن والشرق الأوسط (BLME) ومقره المملكة المتحدة ، والذي يمتلك بنك بوبيان غالبية الأسهم فيه.

وقد تم تطوير البنك الجديد لاستيعاب شريحة متنامية من العملاء في الكويت والمنطقة والذين لديهم احتياجات مصرفية دولية حيث يقدم لهم Bank Nomo حلولاً رقمية لإدارة مدخراتهم وتحويلها واستثمارها في المملكة المتحدة ودولياً بكل سهولة وضمان.

وسيتمكن العملاء المؤهلين من الكويت والمنطقة من فتح حسابهم في المملكة المتحدة في غضون دقائق من خلال تطبيق هواتف الايفون ( ولاحقا الاندرويد ) ، مما يمكنهم من تنفيذ عمليات دفع دولية بالجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي والتعامل باستخدام بطاقة ماستركارد للسحب الآلي، كما يلبي Nomo احتياجات العملاء من خلال تقديم مجموعة من المنتجات المصرفية الرقمية المبتكرة.

وصرح السيد / عادل عبد الوهاب الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان ورئيس مجلس إدارة بنك لندن والشرق الأوسط على هامش إطلاق البنك الجديد ” يعتبر Nomo علامة تجارية تابعة لبنك لندن والشرق الأوسط وهو بنك مرخص بالكامل في المملكة المتحدة، ويتيح الفرصة للعملاء للاستفادة من أحد أرقى النظم المصرفية في العالم”.

وأضاف ” كما يقدم البنك الجديد فرص استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغرّاء من خلال طرح ودائع ثابتة ذات أجل محدد وخدمات بنكية رقمية إسلامية، متاحة للجميع من أي مكان في العالم.”

وأوضح الماجد “إن الخدمات المصرفية الإسلامية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ككل كان لها دور اساسي في الطفرة الرقمية العالمية من حيث المنتجات والخدمات الرقمية المقدمة للعملاء حيث يهدف Nomo إلى دفع الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية تجاه مستقبل أكثر إبداعاً حيث تكون راحة العميل هي الأولوية على نطاق عالمي”.

من جانبه صرح السيد / أندرو بول، الرئيس التنفيذي لبنك لندن والشرق الأوسط قائلاً: “إن بنوك المملكة المتحدة هي موضع إعجاب من العالم أجمع نظراً لاستقرارها ومرونتها والمستويات العالية للحوكمة.وستساعد رقمنة الخدمات على تمكين العملاء في الشرق الأوسط من فتح الحسابات البنكية في المملكة المتحدة والاستفادة من مزاياها مع الاطمئنان إلى توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية” .

وأضاف ” في Nomo ، قمنا بتشكيل فريق رائع من البنوك الرقمية العالمية و neo banks ممن يمتلكون خبرة كبيرة في إنشاء النظم المصرفية الرقمية.كما قمنا بإحراز تقدم كبير خلال فترة زمنية قصيرة، وأتطلع إلى العمل مع هذا الفريق لمواصلة بناء البنك.”

ويعتبر Nomo العلامة التجارية التابعة لبنك لندن والشرق الأوسط والمصرح له من قبل هيئة الرقابة التحوطية ويخضع للرقابة من قبل هيئة السلوك المالي “Financial Conduct Authority” وهيئة الرقابة التحوطية . كما أن ودائع Nomo التى تصل الى حوالي 85,000 جنيه إسترليني محمية بموجب نظام تعويضات الخدمات المالية FSCS.

وكانت مجموعة بنك بوبيان قد استحوذت على غالبية الأسهم في شركة بنك لندن والشرق الأوسط القابضة بي إل سي في 2020.

انتهى ،،،

للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة nomobank.com

الصور المرفقة:

1- عادل الماجد خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن البنك

2- أندرو بول

3- التطبيق والبطاقة وشعار البنك الجديد

Qutayba Al-Bassam, Executive Manager – Corporate Communications, [email protected] , +965 2232 5075

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