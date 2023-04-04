بنك التصدير والاستيراد السعودي يبدأ العمل على منصة تيمينوس المصرفية الأساسية

تمكن الوظائف الرائدة لمنصة تيمينوس وتقنياتها الحديثة بنك التصدير والاستيراد السعودي من تعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية في التمويل التجاري

جنيف، سويسرا – EQS Newswire – في4 أبريل2023 – أعلنت تيمينوس (SIX:TEMN) (www.Temenos.com) اليوم أن بنك التصدير والاستيراد السعودي (Saudi EXIM Bank) (https://apo-opa.info/42NrEET) نفذ منصة تيمينوس المصرفية الأساسية (https://apo-opa.info/3G2pGXB)، والتي ستبدأ العمل في غضون ستة أشهر فقط. تُمكن تيمينوس بنك التصدير والاستيراد السعودي من تعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية، مما يسرع على الشركات الوصول إلى التمويل التجاري ويسهل لها ذلك، كما يعزز خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

تم النشر السريع لمنصة تيمينوس المصرفية الأساسية الحديثة والسحابية الأصلية. وقد عمل بنك التصدير والاستيراد السعودي بشكل وثيق مع تيمينوس وشركائها الاستشاريين والتنفيذيين، مما جلب خبرة عميقة بالسوق المحلية. وعلاوة على ذلك، قدم نهج نموذج المصرف السعودي من تيمينوس (Temenos KSA Model Bank) الأداء الوظيفي وأفضل الممارسات مسبقة الإعداد، مما ساعد البنك على تلبية متطلبات الأعمال والمتطلبات التنظيمية الخاصة به في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. كما ساعدت خدمات تيمينوس الاستشارية للمشاريع بمعرفتها وأفضل ممارساتها في تسريع تسليم المشروع.

ويقدم بنك التصدير والاستيراد السعودي خدمات مالية شاملة، تلبي على وجه التحديد احتياجات الشركات في المملكة العربية السعودية العاملة في التجارة الدولية. ومن خلال تفعيل منصة تيمينوس المصرفية الأساسية، يمكن للبنك تبسيط أنشطة التشغيل وأتمتة العمليات مما يزيد من الكفاءة التشغيلية للبنك. كما أن منصة تيمينوس المفتوحة للخدمات المصرفية القابلة للتركيب توفر تغطية مرنة وشاملة لمجموعة متنوعة من أنواع التسهيلات.

تأسس بنك التصدير والاستيراد السعودي في عام 2020 لتعزيز تصدير المنتجات السعودية غير النفطية وتعزيز كفاءتها عبر القطاعات الاقتصادية في الأسواق العالمية. يقدم البنك خدمات تمويلية وضمانات وتأمين ائتماني بمزايا تنافسية لتعزيز الثقة في المنتجات السعودية.

علق سعادة المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، قائلاً: “إن تنفيذ نظامنا المصرفي الأساسي مع تيمينوس هو خطوة إلى الأمام بالنسبة لبنك التصدير والاستيراد السعودي لإعداده بشكل أفضل لتحقيق الأهداف الإنمائية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. سيتيح ذلك إجراء معالجة المعاملات بوتيرة أسرع، وتحسين تجربة العملاء، واستخدام الموارد على نحو أكثر كفاءة. كما سيساعدنا على إدارة المخاطر بطريقة أفضل، مع تحسين تحليلات البيانات وقدرات المراقبة في الوقت الفعلي. ويسرنا أننا تمكَّنا من بدء العمل في مثل هذا الوقت القصير بفضل فهم تيمينوس للخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية وعملياتها المصرفية المُعدَّة مسبقًا”.

صرح وليام موروني، المدير الإداري لشركة تيمينوس في الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: “أود أن أتقدم بالتهنئة إلى فريق بنك التصدير والاستيراد السعودي على بدء العمل بمنصة تيمينوس المصرفية الأساسية والسحابية الأصلية. إن تنفيذ نظام مصرفي أساسي جديد في أقل من ستة أشهر يعد إنجازًا رائعًا. تتمتع تيمينوس بحضور قوي في منطقة الشرق الأوسط مع خبرة في نقل العديد من البنوك الرائدة في المنطقة مباشرة على منصتنا. تحتاج بنوك المستقبل إلى مركز حديث وحيوي ومكونات قابلة للانتشار تغطي جميع مجالات الخدمات المصرفية. ونحن نتطلع إلى رؤية بنك التصدير والاستيراد السعودي والتمويل التجاري يزدهران في المملكة العربية السعودية على منصة تيمينوس الجديدة لديهم”.

كما صرح بريما فارادهان، رئيس المنتجات والرئيس التنفيذي للعمليات في تيمينوس، قائلاً: “مع عملاء مثل بنك الايد ايريش (AIB) (https://apo-opa.info/3TOH3km ) في أيرلندا، وبنك التجارة (https://apo-opa.info/3lLtWE5) في الولايات المتحدة الأمريكية، ومصرف الراجحي (https://apo-opa.info/40p0cMn) في المملكة العربية السعودية، فإن الخدمات المصرفية للشركات هي محور التركيز الرئيسي لشركة تيمينوس. ولدينا خارطة طريق قوية للمنتجات ونواصل الاستثمار بكثافة لتقديم وظائف مصرفية فعالة للشركات لمساعدة البنوك على تقليل عدد الأنظمة القديمة على منصة سحابية أصلية وتحسين الأتمتة والكفاءة.”

في عام 2022، تم ترشيح تيمينوس كقائد في The Forrester Wave : منصات معالجة الخدمات المصرفية الرقمية للخدمات المصرفية للشركات، للربع الثالث من العام المالي 2022 (https://apo-opa.info/40l1kAs)، مع تصريح فوريستر بأن “تيمينوس تحدد وتيرة القدرات المصرفية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وبنية التطبيقات.”

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نبذة عن تيمينوس:

تيمينوس (SIX: TEMN) هي المنصة المفتوحة الرائدة في العالم للخدمات المصرفية القابلة للتركيب، والتي تُنشئ فرصًا لأكثر من 1,2 مليار شخص حول العالم كل يوم. نخدم 3,000 بنك من أكبر البنوك والمنافسين والبنوك المجتمعية في أكثر من 150 دولة من خلال مساعدتهم على بناء خدمات مصرفية جديدة فضلاً عن أحدث تجارب العملاء. وتساعد منصة تيمينوس المفتوحة العملاء الأفضل أداءً لدينا على تحقيق عائد على حقوق الملكية ثلاثة أضعاف متوسط الصناعة، وتحقيق نسب تكلفة إلى الدخل تبلغ نصف متوسط الصناعة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.Temenos.com .

للتواصل الإعلامي:

جيسيكا وولف & سكوت رو

العلاقات العامة العالمية بشركة تيمينوس

الهاتف: 2793 232 610 1+ و3857 7423 20 44+

البريد الإلكتروني: press@temenos.com

أليستير كيلي

اس اي سي نيوجايت نيابة عن تيمينوس

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