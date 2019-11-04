بلفنجر تعلن تعيين جون روك رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا لها بالشرق الأوسط

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 04 نوفمبر/ 2019 /PRNewswire/ — أعلنت بلفنجر، الشركة الدولية الرائدة في تقديم الخدمات الصناعية، عن تعيين جون روك رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا لقطاع الهندسة والصيانة بمنطقة الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يشرف الرئيس الجديد، وهومن المملكة المتحدة , على عمليات الإدارة والقيادة في جميع فروع بلفنجر العاملة في المنطقة وتشمل – بلفنجر تيبودين الشرق الأوسط وبلفنجر دويتشه بابكوك الإمارات وبابكوك بورسنج سيرفيسيز العربية، المملكة العربية السعودية وبابوك بورسنج شتاينمولر الكويت. تشمل مجموعة الأنشطة الأساسية التي تزاولها بلفنجر في منطقة الشرق الأوسط قطاعات النفط والغاز والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية، فضلاً عن الطاقة والمرافق.

وفي هذاه المناسبة ، صرح دنكان هال، رئيس العمليات في بلفنجر، قائلاً: “يسرني الترحيب بجون روك المهني المخضرم في مجال العمليات. فهو يعرف المنطقة جيدًا، كما أنه على دراية كافية بمجالات عملنا، ولذا فهو يمثل قوة دافعة ضمن استراتيجية عملنا في الشرق الأوسط .

يحظى جون روك بخبرة قوامها 6 أعوام من العمل في المنطقة وما يربو على 20 عامًا من الخبرة العملية التي اكتسبها من العمل ضمن قطاعات النشاط الرئيسة في بلفنجر، التي تشمل النفط والغاز والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. وقد تقلد عددًا من المناصب التنفيذية التي تشمل مدير شركة Hertel Technical Services والعضو المنتدب لمجموعة JCM ونائب الرئيس للخدمات والتطوير في Sembcorp Utilities بالمملكة المتحدة. وكان أحدث منصب شغله هو مدير القطاعات والمدير العام، كما أنه عضو مجلس إدارة عمليات النفط والغاز لدى إنترسيرف الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد، صرح جون روك، رئيس بلفنجر الشرق الأوسط ومديرها التنفيذي، قائلاً: “تعمل بلفنجر منذ وقت طويل بمنطقة الشرق الأوسط؛ وتعود علاقتنا ببعض عملائنا إلى عقود من الزمن في بعض المناطق. وإنني على يقين من قدرتنا على تحقيق قدر كبير من النمو والتطور وذلك بفضل تراث بلفنجر الزاخر وتنوع محفظة أنشطتها والنمو المرتقب الذي ستشهده المنطقة .”

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بلفنجر شركة رائدة على المستوى الدولي في تقديم الخدمات الصناعية. وتعمل المجموعة على تعزيز كفاءة الأصول وضمان توافرها للعمل بأقصى قدرتها الإنتاجية مع الحد من تكاليف الصيانة. تغطي محفظة أعمال المجموعة كامل سلسلة الإمداد والتموين بدءًا بالاستشارات والهندسة، مرورًا بالتصنيع والتجميع والصيانة وتوسيع طاقات المصانع وعمليات التجهيز وإعادة التشغيل، وصولاً إلى التقنيات البيئية والتطبيقات الرقمية.

تقدم الشركة خدماتها ضمن قطاعين أساسيين للخدمة: قطاع التقنيات وقطاع الهندسة والصيانة. تزاول بلفنجر أنشطتها بصفة أساسية داخل قارة أوروبا وشمالي غرب أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط. ينتمي عملاء الشركة في مجال الصناعات التحويلية إلى قطاعات تشمل الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والطاقة والمرافق والنفط والغاز والصناعات الدوائية والصيدلة الحيوية والتعدين والأسمنت. تلتزم بلفنجر، بفضل 36 ألف موظف يعملون لديها، بأعلى معايير السلامة والجودة، كما حققت عوائد بلغت 4,153 مليار يورو خلال العام المالي 2018. تتمتع بلفنجر الشرق الأوسط بحضور مميز في أسواق المنطقة لما يربو على نصف قرن، وتدعم بأعمالها ما يزيد عن 200 ألف عميل في قطاعات النفط والغاز والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والطاقة والمرافق في كل من مصر ومملكة البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

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