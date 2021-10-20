بكة أساسية لمواكبة التقدم، الاستعداد لإبداع الأعمال

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ – عقد قمة الجيل الخامس الأساسية 2021 مؤخرًا. ألقى ريتشارد ليو، رئيس خط منتجات الشبكة الأساسية السحابية في هواوي، خطابًا رئيسيًا بعنوان “الشبكة الأساسية لمواكبة التقدم، والاستعداد لابتكار الأعمال” على القمة. توسع السيد ليو خلال حديثه عن أفكار هواوي بشأن بنية الشبكة الأساسية “5.5G” وأشار إلى أن شبكة “5.5G” الأساسية تتميز بسحابة الاتصالات الأصلية، والتقارب الكامل، والقيادة الذاتية الذكية، وأن التوزيع الفائق قد يوفر قيمة تجارية أكبر للمشغلين العالميين .

السحابة الأصلية “ Telco “: أعد تعريف السحابة الأصلية باستخدام ميزات شبكة الاتصالات

من أجل الجمع بين ميزات الاتصالات والإمكانيات السحابية الأصلية وإعادة تعريف السحابة الأصلية لسيناريوهات الاتصالات، ينطوي حل موثوقية Huawei Rock-Solid على العديد من التقنيات المتطورة، بما في ذلك التصميم عديم الحالة والتكرار N-way وقاعدة البيانات المُوحدة الموزعة لمساعدة المشغلين على إنشاء شبكات أساسية شديدة الموثوقية.

التقارب الكامل: تبسيط تطور الشبكة وتحسين ولاء المستخدم للخدمات الصوتية

فيما يتعلق بأن الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس ستكون موجودة لفترة طويلة، يمكن أن يساعد حل حزمة النواة الفردية (SPC) ونواة الصوت الأحادية (SVC) في تقارب كل شيء بداية من الجيل الثاني وحتى الخامس، مما يبسط بشكل كبير بنية الشبكة، ويقلل من النفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية، بالإضافة إلى تحسين ولاء المستخدم من خلال تقديم خدمات الاتصال الجديدة من الجيل الخامس.

القيادة الذاتية الذكية: التحوّل من صنع القرار الساعد إلى صنع القرار القائم على تعلم الآلة

لتسريع وتيرة التحوّل الذكي للتشغيل والصيانة للشبكة، طرحت هواوي حل شبكة القيادة المستقلة “iMaster MAE-CN” الذي يعتمد على شبكة الاتصالات السحابية الأصلية وتبث الذكاء في الشبكة الأساسية. قد يساعد هذا الحل في رفع مستوى أتمتة الشبكة إلى المستوى الرابع، وتسهيل التخطيط الذكي للشبكة والإنشاء والصيانة والتحسين.

توزيع إضافي: وسّع حدود الشبكة، مع إنشاء البنية التحتية الرقمية لتعزيز نجاح معاملات الشركات “ B2B “

نظرًا لتطبيق هواوي ممارسات مكثفة جنبًا إلى جنب مع شركاء الصناعة للترويج لتطبيقات معاملات الشركات “B2B”، فقد أطلقت هواوي سلسلة من حلول حوسبة الحافة متعددة الوصول “MEC” مثل “MEC” المحلية و”MEC” المشتركة والتي يمكن إدارتها وصيانتها مركزيًا دون وجود أي موظفين إضافيين للتشغيل والصيانة على هذه الحافة. من خلال استخدام موارد التشغيل والصيانة للمشغل، تتمكن للمؤسسات من نشر الشبكات المتطورة بسرعة وإدارتها بكفاءة.

نظرًا لوجود ميزات التوزيع الفائق والذكاء والتقارب، ستخدم الشبكة الأساسية الصناعات على نحوٍ أفضل. كمّا ستواصل هواوي في المستقبل العمل مع شركاء الصناعة لتطوير بنية وتقنيات شبكة “5.5G” الأساسية ، وتعزيز خدمات معاملات الشركات والعملاء “B2C” ومعاملات الشركات “B2B”، والسعي لتحقيق نجاح أكبر للشركات.