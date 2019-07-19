بعد فرعه الأول بشارع الأمير سلطان والثاني في شارع صاري مطعم بافلو وينجز آند رينجز يفتتح فرعه الثالث بإعمار سكوير

21-07-2019, جدة,السعودية

أعلن مطعم بافلو وينجز آند رينجز والذي افتتح مؤخراً فرعه الثالث في جدة وتحديداً في إعمار سكوير

عن دعوة محبي المأكولات الأمريكية الرائعة إلى أحدث تجربة في المدينة

حيث يقدم المطعم مجموعة من النكهات والمأكولات الشهية ضمن أجواء رياضية ممتعة وحماسية

كما يوفر المطعم مجموعة واسعة من الأطباق الشهية كأجنحة الدجاج الشهيرة بالصوصات المختلفة ودرجات الحرارة اللاذعة

بالإضافة لمأكولات من الشمال الأمريكي وكذلك تشكيلة واسعة من المشروبات والحلويات لتلبية جميع أذواق أفراد العائلة

يقع المطعم الجديد في إعمار سكوير ويتميز بقربه من الجامعات والمولات ليشكل وجهة عائلية جديدة في قلب جدة

ويرحب المطعم بضيوفه ضمن أجواء رياضية رائعة في أكثر من 40 شاشة منتشرة في أرجاء المطعم لضمان عدم تفويت أيلقطة

ويتسع المطعم لحوالي 100 شخص تقريباً، ويتضمن أيضاً جلسات خارجية للاستمتاع بالمشروبات الباردة وكذلك تناول بعض من الحلويات الفريدة والتي يقدمها المطعم لضيوفه

في بافلو وينجز آند رينجز نسعى لنبقى مكانك المفضل لمشاهدة الأحداث الرياضية، ونعمل لنوفر لك تجربة مشاهدة الأحداث الرياضية كما لو كنت في كبينة كبار الشخصيات. بجو رياضي ممتع، منطقة طعام مميزة، شاشات في كل زاوية، وصفات شهية من المطبخ الأمريكي وبالطبع وصفات بافلو الخاصة من أجنحة الدجاج وحلقات البصل المثالية لجو حماسي وممتع مع الأصدقاء و العائلة.

منذ قدمنا أجنحة الدجاج الأولى في مدينة سينسيناتي في عام 1984 ونحن ملتزمون بتقديم الطعام الذي نحب للناس الذين نحبهم، وبالطبع كان دوماً هوسنا بأجنحة الدجاج والرياضة واضحاً. ولكن أنظر الى أين وصلنا اليوم بذلك الهوس! فخلال سنوات بنينا إنجاز جميل من حبنا للطعام والأوقات الممتعة.

وقد قالمحمد رضوان المدير العام لمطاعم بافلو وينجز آند رينجز بجدة و الرياض: عندما قمنا بافتتاح فرعنا الأول في جدة عام 2014 كانت لدينا رؤية ووعد بتقديمنا تجربة جديدة للعملاء مع أكل لذيذ معد خصيصاً لإرضاء الذوق العام مع تجربة رياضية في أجواء حماسية لا تُنسى ، اليوم وبعد 5 سنوات من العمل الجاد نحن نفتخر بتقديمنا أفضل أجنحة دجاج في المنطقة.

يستقبل مطعم بافلو وينجز آند رينجز ضيوفه على مدار الأسبوع من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الواحدة ليلاً

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/948564/Buffalo_Wings_Rings_Jeddah.jpg