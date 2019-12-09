بعد أن حققت نجاحًا باهرًا، قمة السير أنتوني ريتوسا لاستثمارات مكاتب العائلات العالمية تختتم أعمالها في دبي

عقدت الفعالية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ أحمد آل مكتوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 ديسمبر/كانون أول، 2019 /PRNewswire/ — اختتمت قمة السير/ أنتوني ريتوسا “Sir Anthony Ritossa” العاشرة لاستثمارات مكاتب العائلات العالمية “10th Global Family Office Investment Summit” في دبي وذلك بحضور أكثر من 600 شخص تتجاوز ثرواتهم 4,5 تريليون دولار حيث شهدت القمة نجاحًا باهرًا. وبالإضافة إلى مكاتب العائلات، تضمنت قائمة الحضور مجموعة من النخبة حيث اشتملت على عمالقة الأعمال البارزين، والشيوخ، والعائلات الملكية، والرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات الخاصة، وصناديق الثروات السيادية، والجهات الأخرى الذين اجتمعوا من أكثر من 40 دولة ومن جميع قارات العالم السبع لحضور الفعالية الحصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن القمة التي عقدت في منتجع فور سيزونز جميرا بيتش تحت رعاية صاحب السمو الشيخ أحمد آل مكتوم “Sheikh Ahmed Al Maktoum” شهدت حضورًا غير مسبوق للأسر الحاكمة وشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة من أمثال صاحب السمو الشيخ سلطان بن عبد الله سلطان القاسمي “Sheikh Sultan Bin Abdullah Sultan Al Qasimi”. حيث ألقى المدير المساعد للشراكات الاستراتيجية فارس التهتموني “Faris Al Tahtamooni” بمكتب الشيخ سلطان بن عبد الله القاسمي، كلمة الإمارات العربية المتحدة الترحيبية حيث ناقش التطور المذهل لمؤسسة ليد فينشرز “LEAD Ventures”، التي تعمل على تمكين الأعمال والشركاء من الانضمام إلى سوق الإمارات العربة المتحدة التنافسي والازدهار مع خبراتها الصناعية الثرية وشبكتها رفيعة المستوى. وانضم مؤخرًا السير أنتوني ريتوسا إلى مجلس إدارة المؤسسة بصفته كبيرًا للمستشارين.

ومن أبرز ما شهدته القمة نيل محمد العلي “Mohamed Al Ali” جائزة القمة عن دوره المتواصل بصفته شخصية عالمية وسفيرًا فوق العادة لقمة دبي – بالإضافة إلى توليه منصب الرئيس التنفيذي ومستشار مؤسسة الشيخ أحمد آل مكتوم الدولية للاستثمارات، الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، أشار محمد العلي، الرئيس التنفيذي ومستشار مؤسسة الشيخ أحمد آل مكتوم الدولية للاستثمارات، قائلاً: “مرة أخرى أثبتت القمة العاشرة لفعالية قمة مكاتب العائلات العالمية أنها ذروة إنجاز السير أنتوني ريتوسا وعائلته من مكاتب العائلات. ومن دواعي سرورنا دائمًا أن نرحب بزملائنا وأصدقائنا من جميع أنحاء العالم في دبي وأتشرف بالعمل سفيرًا فوق العادة للفعالية”.

ومن جانبه، كشف السير أنتوني ريتوسا، رئيس مجلس إدارة مكتب عائلة ريتوسا، وهي إحدى مؤسسات الأعمال العائلية التي تعود نشأتها إلى 600 عام في عهد إمبراطورية البندقية في أوروبا وتتمتع بجذور عميقة في الشرق الأوسط، حيث أشار: “تعد قمة دبي الحالية بمثابة حدث ذي أهمية خاصة بالنسبة لي حيث نقلت مقر عائلتي مؤخرًا إلى دبي”. ويضيف، “وأشعر بالامتنان بشكل خاص أن هذه القمة شهدت الحضور الأبرز حتى اللحظة وحرصت العديد من مكاتب العائلات على معاودة الحضور عامًا تلو الآخر حتى صارت عائلة واحدة. وبالإضافة إلى ممارسة الأعمال التجارية، فقد صرنا متحدين بحق كمجتمع من مكاتب العائلات ذات التوجهات المتماثلة والملتزمة بتعزيز السلم والتعاون العالمي”.

ودارت مجالات النقاشات الرئيسية حول موضوعات القيادة الفكرية التي من قبيل المحافظة على إرث العائلة، وموضوعات الاستثمارات الرئيسية في 2020 وما بعدها، وتعزيز ثقافة التميز، والأعمال الخيرية الاستراتيجية والمزيد.

داخل ثقافة التميز – شارك أنتون أوليفر “Anton Oliver”، القائد السابق لمنتخب نيوزيلندا للرجبي، كيف أن خبرته مع أفضل فرق العالم أفادت أعمال العائلة التي تسعى لبث ثقافة الفوز وتسعى جاهدة لتجاوز الحدود. وتتضمن الموضوعات الرئيسية: الدافع والعمل الجاد كفرد وكفريق؛ وتأسيس هوية والمحافظة عليها؛ وأهمية التركيز على المعايير العالية التي يقودها الابتكار كتوطئة لأعلى مستوى من الأداء. ومن الضروري الرغبة في التعلم والعمل كأفراد وكعائلات.

رؤى أعيان المستثمرين في 2020 وما بعدها – يعد التعاون المحور الرئيسي للمستثمرين العالميين حيث إنهم يضعون في اعتبارهم التوجهات الرئيسية، والمخاطر الجيوسياسية، والتحديات الاقتصادية، والصورة العامة للمشهد العالمي. ومن أمثلة ذلك الاتجاهات والأحداث الحالية التي من قبيل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتقدم التقني، والالتزام المتنامي تجاه الاستدامة مما يترجم إلى فرص جديدة للاستثمار.

الأعمال الخيرية والتأثير والاستثمار ذو المسئولية الاجتماعية – تلتزم مكاتب العائلة التزامًا راسخًا بدعم الأسباب التي تمكنها من إحداث فارق وتحسين المجتمع. وتعد مؤسسة فريد هولوز “Fred Hollows Foundation”، ومقرها في أستراليا والتي أسسها جراح العيون الشهير فريد هولوز في عام 1992، أحد الأمثلة للمؤسسات الخيرية التي تضطلع بدور ريادي من خلال علاج الإصابة بالعمى والوقاية منه والمشكلات البصرية الأخرى حول العالم.

العامل البشري خلف الثروة الطائلة – نظرًا إلى أن الثروة الطائلة تنشأ على يد البشر وتضيع على أيديهم أيضًا، يعد خطر السلوك البشري بمثابة تهديد لمؤسسات العائلات. ولذلك، تعد الحوكمة من الأدوات المهمة للمفاوضات الفعالة. ولهذه الغاية، أدارت فيرا بواسييه “Ver Boissier”، الشريك المؤسس لمكتب عائلة سيركل 7 كابيتال “Circle 7 Capital”، مناقشات مثيرة للانتباه لديناميكيات العائلة مع صاحب السمو الأمير ميشيل دو يوغوسلافيا “Prince Michel de Yougoslavie”، حفيد الملك أومبرتو “King Umberto” ملك إيطاليا والأمير بول “Prince Paul” أمير يوغوسلافيا، موناكو؛ وصاحب السمو الأمير هيرمان زو لينينغن “Prince Hermann zu Leiningen”، حفيد الملك بوريس الثالث “King Boris III” ملك بلغاريا والدوقة ماريا “Granduchess Maria” دوقة روسيا الكبرى، كندا؛ وصاحب السمو الأمير كارل إدوارد فون بسمارك “Prince Carl Eduard von Bismarck”، النائب السابق بالبرلمان الألماني، والرئيس التنفيذي لمؤسسة بسمارك وكونسلتينغ “Bismarck Consulting”، وابن حفيد مستشار ألمانيا الأول وموحدها أوتو فون بسمارك “Otto von Bismarck”، ألمانيا، وماركوس ليهنر “Markus Lehner”، رئيس مجلس إدارة مكتب عائلة ماركوس ليهنر، موناكو.

الشعلة الأبدية داخل المكاتب والحمض النووي للنجاح – تتبادل مكاتب العائلات الرائدة قصصها الداخلية التي تخبرنا عن نشأة أعمالها، ونموها وتحولها إلى مركز قوة رئيسي. وشارك جاستن روكفلر “Justin Rockefeller”، الشريك المؤسس لمؤسسة إيمباكت “ImPact” وعضو مجلس إدارة مكاتب ومؤسسات العائلة في أديبار “Addepar”، صندوق روكفلر براذرز “Rockefeller Brothers Fund” استراتيجيات العائلة للاحتفاظ بوحدة العائلة، التي تشمل الفعاليات التعليمية، والاتصالات الفعالة، واجتماعات العائلة، والمزيد.

تسليط الضوء على الإمارات العربية المتحدة – تكشف البحوث المتعمقة عن الإمارات العربية المتحدة والوضع الاستثماري الحالي بدول مجلس التعاون الخليجي سبب تمتع المنطقة بمكانة فريدة في العالم، وسبب كونها مركز قوة استشرافي. وباعتبارها منصة انطلاق للأسواق الجديدة وبفضل علاقتها الجيدة مع الجميع من جميع أرجاء العالم، تعد الإمارات العربية المتحدة بمثابة مقر نموذجي للأعمال الدولية التي تسعى للنمو والازدهار.

الاستثمارات المشتركة بين العائلات العالمية – حققت مجموعة من أكبر العائلات حول العالم ثروات هائلة توارثتها الأجيال بفضل قطف ثمار أفضل صفقات الاستثمارات المشتركة خارج السوق. ويتدفق رأس المال الخاص إلى مجالات مثل سوق العقارات، وتقنية البلوك تشين المبتكرة، والذكاء الاصطناعي، والتقنية، والتعليم، على سبيل المثال.

يرجى حفظ مواعيد قمم مكاتب العائلات العالمية المقبلة:

المملكة العربية السعودية القمة الحادية عشر لاستثمارات مكاتب العائلات العالمية – 23-25 مارس/آذار 2020

إمارة موناكو القمة الثانية عشر لاستثمارات مكاتب العائلات العالمية – 24-26 يونيو/حزيران 2020

دبي القمة الثالثة عشر لاستثمارات مكاتب العائلات العالمية – 10-12 أكتوبر/تشرين أول 2020

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تشارلوت لوير “Charlotte Luer”

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