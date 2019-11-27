بريماغاز، الشركة الفرنسية المتفرعة عن شركة أل بي جي العالمية الرائدة، أس أتش في إنيرجي غروب، تختار غيتاك لتعظيم العمليات عبر شبكة توزيع الغاز التابعة لها

حل غيتاك ZX70-Ex الذي يعمل في المناطق الوعرة يخفض أوقات التسليم مع حماية الزبائن والموظفين

دبى، الامارات العربية المتحدة ، 27 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة غيتاك اليوم أن شركة بريماغاز، وهي جزء من مجموعة أس أتش في إنيرجي العائلية في هولندا وشركة أل بي جي الأولى في توزيع الغاز، قد اختارت حل ZX70-Exاللوحي للمناطق الوعرة من أجل تبسيط العمايات وتحسين السلامة عبر شبكة توزيعها الكاملة للغاز في فرنسا. ويمدد هذا الإعلان شراكة التقنية الناجحة على مدى ست سنوات بين الشركتين، التي أدت إلى خفض معدلات فشل الأجهزة السنوية من 10 بالمئة في المعدات القديمة إلى مجرد 2 بالمئة في معدات غيتاك.

وإذ تأسست في العام 1938، شركة برايماغاز تعتبر لاعبا فرنسيا قديما في توزيع غاز البروبين والبيوتان، بكميات كبيرة وفي زجاجات. كشركة رائدة في نقل الطاقة، كانت المجموعة الأولى التي حصلت على تصريح لتوزيع الغاز على الشبكة في 27000 بلدية لا يصلها الغاز الطبيعي، مما ساعد على تحقيق التوازن بين مزيج الطاقة. منذ العام 1999، كانت برايماغاز هي الفرع الفرنسي لمجموعة أس أتش في إنيرجي، التي لديها 30 مليون عميل و 14000 موظف في أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية.

يمثل التسليم السريع والفعال للبوتان والبروبين للعملاء في جميع أنحاء فرنسا جزءًا أساسيًا من أعمال برايماغاز. تتم عمليات التسليم هذه على مدار العام في المناطق التي لا تخدمها شبكة الغاز الطبيعي للعملاء من القطاع الخاص والأعمال، مثل المزارعين والمنشآت الصناعية.

لأداء عمليات التسليم بأمان وفي الموعد المحدد، يحتاج سائقو برايماغاز إلى حل جوال لا يحميهم فقط أثناء العمل في بيئات يمكن أن تكون خطرة، ولكنه يسمح لهم أيضًا باستكمال واجباتهم بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. تشمل هذه الواجبات التواصل مع المكتب الرئيسي، وطباعة أوامر الشراء والفواتير، وتسجيل البيانات المهمة عبر التطبيقات المتخصصة، وكل ذلك أثناء وجودهم في الموقع مع العملاء.

تم تحديد الكمبيوتر اللوحي للمناطق الوعرة من غيتاك ZX70-Ex كحل مثالي لاحتياجات برايماغاز. وإذ يتميز بنظام تشغيل أندرويد قوي، وشاشة تعمل باللمس ويأتي مزودا بتقنية LumiBond®2.0 التي توفر شاشة يمكن قراءتها في الداخل والخارج على حد سواء، والاتصال بشبكة 4 جي أل تي إي وعمر بطارية كامل لفترة العمل، يوفر ZX70-Ex جميع الوظائف التي يحتاج إليها سائقو التسليم للعمل بفعالية في هذا المجال. شهادات MIL-STD-810G و IP67 تعني أن هذا الحل يمكن أن يعمل في بيئات العمل المادية الصعبة وفي درجات حرارة بين -21 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية ما يعني محافظته على الموثوقية في درجات الحرارة القصوى. تضمن شهادات ATEX Zone 2/22 و IECEx Zone 2/22 الاستخدام الآمن للجهاز في الأجواء التي يحتمل أن تكون متفجرة، بينما تعزز البرامج المتخصصة التي يوفرها خبير الحوسبة المدمج Grizzli من الكفاءة التشغيلية.

تتيح ميزات ZX70-Ex المتقدمة لشركة برايماغاز رقمنة التوقيع الرقمي لعملائها، مما يزيد أيضًا من حجم عملياتها التجارية.

يقول بيير أنطوان بار، مدير مشروع أيه أم أو أيه في برايماغاز: “إلى جانب أجهزة المناطق الوعرة الموثوق بها للغاية، فإن ضمان غيتاك الشامل لمدة 3 سنوات الذي يغطي الأضرار العرضية وفقًا للمعايير مفيد للغاية أيضًا، مما يقلل إلى أدنى حد من التعطل بسبب التوقف غير المتوقع والحفاظ على سائقي التوصيل لدينا على الطريق. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نستفيد من الدعم الفني المتطور الذي يوفر مزايا رائعة تتجاوز توقعاتنا ويتجاوز الدعم الموجود على الجهاز.”

تقول روينا لي، نائبة رئيس المركز العالمي للمبيعات وتطوير الأعمال في شركة غيتاك تكنولوجي كوربوريشن: “نحن فخورون بتوسيع شراكتنا التكنولوجية الناجحة مع برايماغاز من خلال توقيع هذه الصفقة الجديدة. بفضل حلولنا للمناطق الوعرة والدعم الفني الخبير، نحن شريك تقني موثوق به لشركة برايماغاز التي يمكنها التركيز على تقديم خدمات عالية الجودة رائدة في الصناعة لعملائها.”

حول غيتاك

غيتاك هي شركة تابعة رئيسية لمجموعة ميتاك سينيكس (بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة للعام 2018 38 مليار دولار أميركي). تأسست شركة غيتاك في العام 1989 كمشروع مشترك مع جي إي أيروسبيس لتزويد منتجات الدفاع الإلكترونية. تضم أعمال غيتاك اليوم أجهزة كمبيوتر محمولة وعرة وأقراصا صلبة وأجهزة فيديو محمولة وعتيقة للعملاء العسكريين والشرطة والحرائق والمرافق العامة والتأمين وخدمة العملاء الميدانيين. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة: http://www.getac.com.

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