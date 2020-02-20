بريس ريدر تبرم اتفاق ترخيص مع داو جونز

ستوفر المبادرة الجديدة نسخة رقمية من صحيفة وول ستريت جورنال للمرة الأولى عبر بريس ريدر

فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 20 فبراير / شباط، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم بريس ريدر “PressReader“، أكبر منصة متكاملة في العالم تضم جميع الصحف والمجلات التي يمكنك قراءتها، عن إبرام صفقة ترخيص جديدة مع داو جونز “Dow Jones” وعلامتها التجارية الشهيرة وول ستريت جورنال “Wall Street Journal“.

وبموجب بنود الصفقة، ستتاح النسخة الرقمية اليومية الأمريكية من صحيفة وول ستريت جورنال لمشتركي بريس ريدر خارج الولايات المتحدة الأمريكية عبر موقع PressReader.com وتطبيق بريس ريدر الحائز على جوائز على نظامي التشغيل آي أو إس وأندرويد.

وفي هذا الإطار، صرح جوناثان رايت “Jonathan Wright“، عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون العالمية، في داو جونز: “نرى أن هذه الشراكة تعد بمثابة فرصة لزيادة انتشار النسخة الرقمية الأمريكية حول العالم، ومشاركة صحافتنا عالية الجودة مع عدد أكبر من الأفراد حول العالم”. كما يضيف، “ولم نصادف على الإطلاق وقتًا أكثر أهمية من الآن يتيح للأفراد الوصول إلى صحافة مهنية. ولم تزل وول ستريت جورنال تحافظ على مكانتها باعتبارها الصحيفة الأكثر موثوقية في أمريكا. ونرى أن هذه الصفقة تلعب دورًا مهمًا في إطار جهودنا المبذولة لمواصلة نمو علامتنا التجارية وعدد المشاهدين حول العالم”.

ومن خلال اتفاق بريس ريدر، ستتمكن صحيفة وول ستريت جورنال من توسعة انتشارها حول العالم وجذب أعضاءً جدد إلى منصتها الإلكترونية WSJ.com من خلال جذب الاشتراكات عبر شبكة بريس ريدر الدولية القوية التي تضم شركاء العلامة التجارية. وتتضمن الشبكة علامات تجارية عالمية في مجال الضيافة، وخطوط الطيران الدولية، وعملاء السفن السياحية، وأعمال الرعاية الصحية. ويتضمن ذلك ملايين الأفراد من نزلاء الفنادق، ومستخدمي خطوط الطيران، وركاب السفن السياحية والعبارات، والمرضى بمنشآت الرعاية الصحية، والمسافرين الذين يرتادون فنادق ماريوت “Marriott“، وأكور هوتيلز “AccorHotels“، وطيران كاثي باسيفيك “Cathay Pacific“، والخطوط الجوية البريطانية “British Airways“، وإير كندا “Air Canada“، ومجموعة لو سنتر هوسبيتاليه دو لكسمبورغ “Le Centre Hospitalier de Luxembourg” للرعاية الصحية، وطيران سيبورن “Seabourn“، ويوني وورلد “Uniworld“، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

وفي معرض تعليقه على الشراكة، أشار أليكس كروغمان “Alex Kroogman“، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بريس ريدر، قائلاً: “تتمتع بريس ريدر بخبرات تتجاوز 20 عامًا، وتمكنت من تأسيس شبكة صلبة للمحتوى، والعملاء، والشركاء التجاريين الذين يواصلون تقديم قيمة فائقة لشركائنا الناشرين. وهذه الشراكة الجديدة مع صحيفة وول ستريت جورنال إنما هي شهادة على القيمة الفريدة التي نقدمها. وتحظى صحيفة وول ستريت جورنال باسم موثوق واحترام كبير في عالم الصحافة وتتمتع بتقدير كبير لتحليلاتها غير المسبوقة وتقاريرها الفريدة”.

وتعزيزًا لصحافتها المتميزة والدقيقة ونيلها 38 جائزة بوليتزر لمصداقيتها، ستضيف النسخة الرقمية من صحيفة وول ستريت جورنال قيمة ملموسة لمشتركي بريس ريدر الذين يقدرون أهمية المحتوى الإخباري المهم.

وتنضم وول ستريت جورنال إلى مجموعة بريس ريدر المرموقة من أكبر الصحف والمجلات العالمية، والتي تتضمن صحف واشنطن بوست “The Washington Post“، وذا غلوب آند ميل “The Globe and Mail“، ونيوزويك “Newsweek“، والغارديان “The Guardian“، وفوربس “Forbes“، ومجلات هيرست “Hearst Magazines“، وذا أستراليان “The Australian“، ولو فيغارو “Le Figaro“، والباييس “El País“.

وبينما يواصل العملاء إظهار انجذابهم الشديد تجاه المحتوى المجمع عالي الجودة، كما يتضح في نجاح نتفليكس “Netflix“، وسوبتيفاي “Spotify“، تتطلع بريس ريدر إلى مواصلة جذب المحتوى المهم إلى منصتها لتحقيق رغبات القراء الساعين للصحافة الموثوقة أيًا كانت المنصة التي يختارونها.

ملاحظات للمحررين

نبذة عن داو جونز

يعد داو جونز مزود عالمي للأخبار ومعلومات الأعمال، ويقدم محتوى للعملاء والمؤسسات حول العالم في تنسيقات متعددة، تتضمن المحتوى المطبوع، والرقمي، وعبر الجوال، والأحداث المباشرة. وأنتجت داو جونز محتوى بجودة غير مسبوقة على مدار أكثر من 130 عامًا وتدير اليوم أحد أكبر أنشطة جمع الأخبار في العالم. وتنتج مطبوعات ومنتجات رائدة تتضمن العلامة التجارية البارزة، وول ستريت جورنال، التي تعد أكبر الصحف الأمريكية انتشارًا، والعلامات التجارية فاكتيفا “Factiva“، وبارونز “Barron’s“، وماركت ووتش “MarketWatch“، ومانشن غلوبال “Mansion Global“، وفاينانشال نيوز “Financial News“، وداو جونز ريسك آند كومبليانس “Dow Jones Risk & Compliance” وداو جونز نيوزوايرز “Dow Jones Newswires“. وتعد داو جونز إحدى الشركات التابعة لمؤسسة نيوز كورب “News Corp” (المعروفة في بورصة ناسداك بالاختصار: NWS، NWSA، وفي بورصة أستراليا: NWS، NWSLV).

نبذة عن بريس ريدر

تسعى بريس ريدر “ PressReader ” إلى تحسين طريقة اكتشاف الأفراد للموضوعات التي تهمهم. ومن خلال مكاتبها في فانكوفر، ودبلن، ومانيلا، توفر الشركة أكبر منصة متكاملة للصحف والمجلات في العالم حيث يستطيع الأفراد اكتشاف المحتوى الموثوق وذا الصلة من أي مكان في العالم.

وباستخدام هواتفهم، أو أجهزتهم اللوحية، أو أجهزة الحاسب الآلي، أو القارئ الشخصي، يستطيع القراء تصفح المحتوى إلكترونيًا أو تنزيل موضوعات كاملة باستخدام تطبيق بريس ريدر “ PressReader app “. ويستطيع القارئ الاشتراك لمدة غير محدودة، أو التمتع بتجربة كاملة تحت رعاية أحد شركاء العلامة التجارية لبريس ريدر الذين يقدرون بالآلاف – وتتطلع الأعمال للاستفادة من منصة المحتوى الرئيسي في تحسين خبرات عملاءهم – وترتبط بالمنصة علامات تجارية رائدة من أمثال الخطوط الجوية البريطانية، والخطوط الجوية التركية “Turkish Airlines“، وطيران كاثي باسيفيك، وإير كندا، وفنادق ماريوت، وفنادق فيرمونت “Fairmont Hotels“، وطيران سيبورن، وجامعة برينستون “Princeton University“، ومكتبة نيويورك العامة “New York Public Library“.

كما تدعم تقنية الطبعة الرقمي من بريس ريدر (الطبعات البارزة) ( Branded Editions ) مجموعة من أكبر العلامات التجارية المرموقة حول العالم، والتي تتضمن صحف نيويورك تايمز “New York Times“، وواشنطن بوست، والتايمز “The Times” (في لندن) التي تتبع مؤسسة نيوز كورب.