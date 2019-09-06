بروميتريك تعلن عن تعيين روي سيمريل في منصب الرئيس التنفيذي الجديد

سيساعد سجل سيميريل المثبت في بناء مؤسسات أعمال المعلومات الحرجة للمهام والموجهة للبرامج في مساعدة بروميتريك على مواصلة تقديم أفضل الخدمات في فئتها وتقديم قيمة إضافية لعملائها.

بلتيمور، 6 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة بروميتريك (“بروميتريك”)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تطوير الاختبارات وتوصيلها وخدمات البيانات، اليوم أن روي سيمريل انضم إلى الشركة كرئيس ورئيس تنفيذي. سيمريل، الذي يحل محل تشارلي كيرنان كرئيس تنفيذي لشركة بروميتريك، سينضم أيضًا إلى مجلس الإدارة.

يتمتع سميريل بأكثر من عقدين من الخبرة في قيادة شركات خدمات مدعومة بالبيانات والتكنولوجيا تغطي قطاعات متعددة. وقال إيوان مينزيس، رئيس مجلس إدارة بروميتريك غير التنفيذي “سيكون سجل روي الثابت في تطوير وتقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، مدعومًا بتركيزه على بناء فريق عالي الأداء وثقافة قوية، أمرًا بالغ الأهمية مع دخولنا المرحلة التالية من النمو لشركة بروميتريك. أتطلع إلى العمل مع روي خلال توليه دوره الجديد كرئيس تنفيذي. لقد أسهمت مساهمات تشارلي العديدة في بروميتريك على مدار العقدين الماضيين، ولا سيما قيادته مع تحول الشركة لتصبح شركة مستقلة تمامًا وموجهة نحو السوق خلال الأشهر الـ 24 الماضية، في وضع بروميتريك في مرحلتها التالية من النمو.” سوف يستمر كيرنان في العمل مع بروميتريك كمستشار خلال الربع الأول من العام 2020.

وقال روي سيمريل: “أنا سعيد للانضمام إلى فريق بروميتريك. على مدار أكثر من 25 عامًا، اكتسبت شركة بروميتريك سمعة كونها المزود الأكثر موثوقية للدعم التشغيلي والخدمات عالية الجودة للجمعيات المهنية الرائدة وغيرها من منظمات الاعتماد التي تمنح شهادات مهنية أو تمنح تراخيص التوظيف والتقدم عبر مجموعة واسعة من الصناعات. أنا متحمس لقيادة فريق بروميتريك حيث نركز على توفير الخدمات الأكثر موثوقية في الصناعة وتطوير منتجات وخدمات جديدة لتوفير قيمة أكبر لعملائنا.”

حول بروميتريك

تمكن بروميتريك الجهات الراعية للاختبارات في جميع أنحاء العالم من التقدم ببرامج الاعتماد الخاصة بها من خلال تطوير الاختبارات وحلول التسليم التي تضع معايير الجودة والتميز في الخدمة. تقدم شركة بروميتريك أسلوبًا شاملاً وموثوقًا لتقديم المشورة وتطوير وإدارة وتقديم البرامج في بيئة متكاملة تدعم التكنولوجيا عبر أكثر شبكات الاختبارات أمانًا في العالم في أكثر من 180 دولة أو من خلال وسائل وخدمات الاختبار عبر الإنترنت. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.prometric.com أو متابعتنا على تويتر على @PrometricGlobal و www.linkedin.com/company/prometric /

اتصال وسائل الإعلام:

توم وارن

بروميتريك

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