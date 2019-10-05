بروز نتائج الدراسات السريرية باستخدام نظام التصوير الفلوري مولكيولايت آي:إكس في مؤتمر ووندز كندا 2019

كان التصوير الفلوري لنقطة الرعاية للجروح المزمنة ومزاياه السريرية محور الاهتمام في أكبر مؤتمرات رعاية الجروح بكندا في 5 مناقشات ومحاضرات طبية

نياغرا فولز، أونتاريو وتورنتو، 4 أكتوبر/تشرين أول، 2019 /PRNewswire/ — حظيت شركة مولكيولايت إنك “MolecuLight Inc.”، أكبر الشركات المزودة لأجهزة التصوير الفلوري المحمولة في العالم لتصوير البكتريا في الجروح المزمنة في الوقت الفعلي، وجهاز التصوير الفلوري لنقطة الرعاية آي:إكس “i:X” باهتمام واسع على هامش مؤتمر ووندز كندا 2019 السنوي” Wounds Canada 2019 Annual Conference “. ويعقد المؤتمر، الذي يعد أكبر مؤتمرات الرعاية السريرية للجروح في كندا، بمدينة نياغرا فولز، بمقاطعة أونتاريو خلال الفترة من 4 – 6 أكتوبر/تشرين أول، 2019.

وبهذه المناسبة، صرح أنيل أملاني “Anil Amlani”، الرئيس التنفيذي لشركة مولكيولايت قائلاً: “نشعر بسعادة غامرة إزاء النتائج السريرية التي عرضها العديد من عملائنا العالميين في مؤتمر ووند كندا 2019، حيث شارك كل منها المزايا السريرية المستنبطة باستخدام منصة التصوير الفلوري مولكيولايت آي: إكس”. ويضيف، “وتوضح النتائج الناجعة لدراساتنا السريرية المتعددة كيف يوفر التصوير الفلوري، في مجموعة كبيرة من الإعدادات السريرية ومع العديد من المشغلين المختلفين، مزايا ملموسة في الوقت الفعلي تجاه معالجة الجروح المزمنة”.

وجرى تقديم جهاز التصوير الفلوري مولكيولايت آي:إكس في خمسة عروض سريرية على النحو التالي:

“دراسة رصدية مستقبلية متعددة المواقع تدمج المعلومات الفلورية البكتيرية في القوائم المرجعية للعدوى العليا/السفلى”

روزماري هيل “Rosemary Hill” وكيفين وو “Kevin Woo“(موجز رقم 0012، 4 أكتوبر/تشرين أول في تمام الساعة 10:10 ص – 11:40 ص)

“دليل التصوير الفلوري البكتيري لاتخاذ قرار مضادات الميكروبات والرعاية: تجربة سريرية متعددة المواقع على 350 مريضًا”

توماس سيرينا “Thomas Serena” وآخرون (موجز رقم 0030، 4 أكتوبر/تشرين أول في تمام الساعة 2:40 م – 4:10 م)

“الكشف داخل الجسم الحي وفي المختبر لمسببات الأمراض التي تنتج البورفيرين، والعوالق النباتية وفي الغشاء الحيوي الرقيق، باستخدام التصوير الفلوري البكتيري في الوقت الفعلي”

لورا إم جونز “Laura M. Jones“، آلي سي سميث “Allie C. Smith” وآخرون (موجز رقم 0032، 5 أكتوبر/تشرين أول في تمام الساعة 2:30 م – 4:00 م)

“يمكن أن يدمج التقييم الدوري للجروح المزمنة حجم الجرح والمعلومات البكتيرية الفلورية على نحو فعال باستخدام جهاز تصوير نقطة الرعاية”

لورا إم جونز “Laura M. Jones“، رون ليندن “Ron Linden” وآخرون (موجز رقم 0031، 5 أكتوبر/تشرين أول في تمام الساعة 2:30 م – 4:00 م)

“النقلة النوعية لتقييم الجروح: دمج تجربة سريرية متعددة المواقع على 350 مريضًا للتصوير الفلوري البكتيري في معايير الرعاية”

توماس سيرينا “Thomas Serena” وآخرون (موجز رقم 0034، 5 أكتوبر/تشرين أول في تمام الساعة 4:15 م – 5:45 م)

وبالإضافة إلى العروض التقديمية، تقدم العروض العملية لجهاز آي:إكس في جناح مولكيولايت رقم 905 في صالة العرض (الصالة الرئيسية CDE، فولزفيو كازينو ريزورت “Fallsview Casino Resort”، نياغرا فولز، أونتاريو).

نبذة عن مولكيولايت إنك

تعد مولكيولايت إنك ( www.moleculight.com ) شركة كندية خاصة في التصوير الطبي عملت على تطوير وتسويق تقنية منصة التصوير الفلوري المملوكة للشركة في العديد من الأسواق التجارية والسريرية. ويقدم المنتج المبدئي لمولكيولايت وملحقاته، مولكيولايت آي:إكس®حلاً للتصوير الفلوري المحمول في الوقت الفعلي للسوق العالمي للعناية بالجروح. ويوفر للطاقم الطبي معلومات جديدة بشأن السمات الفلورية للجروح لمساعدة الطاقم الطبي على إجراء تشخيصات محسنة وقرارات العلاج. كما تعمل الشركة كذلك على التسويق التجاري لتقنية منصة التصوير الفلوري الفريدة في الأسواق الأخرى ذات الاحتياجات التي لم تلب بعد ذات الأهمية العالمية والتي تتضمن سلامة الغذاء، ومستحضرات التجميل الاستهلاكية والأسواق الصناعية الرئيسية الأخرى.