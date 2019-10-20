برنامج نجوم العلوم يشهد أول عملية تصفياتمزدوجة

خمسة متسابقين ينتقلون إلى الجولة النهائية من مرحلةنمذجة المنتج

الدوحة، قطر، 20 أكتوبر 2019: في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ “نجوم العلوم”، برنامج تلفزيون الواقع العلميالرائد من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، استبعدت لجنة التحكيم اثنين من المشاركين في حلقة “النموذج الهندسي” التي تم بثها الليلة الماضية، لتسجل أول حالة تصفياتمزدوجةفي تاريخ البرنامج،حيث لم يفلحكل من عمادالدين عزوز ومحمد الخراط في صناعة نموذج أولي عملي بالكامل، مما أدى إلى خروجهما من الموسم الحادي عشر للبرنامج.

ولمشاهدة بيانات المالتى ميديا الصحفية تفضل بالضغط على الرابط الالكترونى التالى:

https://www.multivu.com/players/uk/8628551-stars-of-science-historic-double-elimination/

وتعليقاً على هذه النتائج، قال البروفيسور فؤاد مراد، عضو لجنة تحكيم “نجوم العلوم”: “عندما نقوم بابتكار منتجات تقنية ذات تأثير على أرواح المستخدمين، فإننا لا نسمح بأي هامش للخطأ مهما كان ضئيلًا. رغم عدم وجود أي ضمان في نتائج التجارب، ينبغي أن يكون المخترع مستعدًا لمواجهة التحديات في أي مرحلة من مراحل بناء منتجه، ولهذا السبب نتمسك بأعلى المعايير على صعيد الخبرة العلمية والنزاهة”.

وقد تم منح المتسابقون فترة زمنية امتدت لأربعة أسابيع قبل هذه الحلقة لإنتاج نموذج هندسي قادر على إثبات جدوى خطط التصاميم الحاسوبية والمخططات الخوارزمية لمشاريعهم، تثبت درجة نجاحالمنتجومواصفات أداء النموذج الأولي.

ولتسليط الضوء على مجريات الحلقة، فقد تم تصميم جهاز المسح الطبي للزفير للمتسابق عمادالدين بهدف إستشراف مبكر لمؤشرات مرض السرطان من خلال زفير الشخص، إلا أن البحث علمي طويل حول الصلة بينالبصمات البيولوجية في زفير الشخص وتشخيص المرض وهوالطريق الذي سوف يسلكه عمادالدين خارج البرنامج.أما بالنسبة إلى لباس السباحة للإنقاذ الآلي،الذي ابتكره محمد الخراط بهدف الكشف عن حوادث الغرق الوشيك ومنعها، فهو لم يتمكن من اجتياز اختبارات بسيطةكالانتفاخ خلال محاكاة حالات طوارئ كما ينبغي له،وفي نهاية المطاف، شعرت لجنة التحكيم أن الخيار الوحيد هو خروجهمامن المنافسة.

واستمر المتسابقون الآخرون بمتابعة حلم الفوز في الموسم الحادي عشر من برنامج نجوم العلوم،حيث استحوذت اللاصقة المفعّلة لجفن العين المغموشة، التي ابتكرتها نهى أبو يوسف، والتي تحفز عضلات الجفن للمساعدة في تخفيف آثار شلل الوجه النصفي “شلل بيل” على استحسان لجنة التحكيم بعد اجتياز الاختبارات الأولية بشكل متميز، وفي الوقت نفسه، أثبت يوسف العزوزي فكرة ابتكاره “دعامةلتعديل تدفق الدم”، حيث أعرب عن فخره قائلًا:”إن رؤية جهازهيعمل للمرة الأولىهو أسعد يوم بالنسبة له في مشواره في برنامج نجوم العلوم”.

وقد شارك أنور المجركش، الخريج المتميز من الموسم الخامس للبرنامج في عام 2013، في تقديمهذه الحلقة إلى جانب المقدم خالد الجميلي،حيث استغل المجركش الذي أصبح رائد أعمال ومخترعًا مرموقًا، هذه الفرصة لتشجيع المتنافسين الجدد على مواصلة المثابرة في مشوارهم وعدم الاستسلام لخيبات الأمل التي قد تعترضهم، كما استمتع بعودته إلى البرنامج بصفة جديدة هذه المرة.

وكان أنور مندهشًا تمامًا كالجميع عندما قررت لجنة التحكيمالقيام بإقصاء مزدوج، وقال في ذلك: “يشكل هذا البرنامج تحديًا حقيقيًا للمبتكرين وذلك لسبب وجيه، هو أن طرح منتج جديد في السوق يتطلب عملًا دؤوبًا وجهدًا كبيرًا وخبرة حقيقية،وأنا سعيد لأنني لم أضطر إلى مواجهة لجنة التحكيم اليوم”.

إلى ذلك، سيواصل من تبقى من المتسابقين، نهى أبو يوسف، وعبد الرحمن صالح خميس، وحسام سمير، وأنفال الحمداني، ويوسف العزوزي، التنافس في مرحلة إنتاج النماذج الأولية في الحلقة الأخيرة من هذه المرحلة والتي تعرض يوم السبت على ثمانية قنوات في المنطقة.

للاطلاع على دليل البث الكامل للموسم الحادي عشر من برنامج نجوم العلوم، يمكنكم زيارة الرابط: www.starsofscience.com

نبذة عن برنامج نجوم العلوم:

“نجوم العلوم” هو البرنامج الرائد في العالم العربي في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في إطار تلفزيون الواقع التعليمي والترفيهي. يهدف إلى تمكين المبتكرين العرب من تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس، وأساليب حياتهم، وتساعدهم أيضًا في الحفاظ على البيئة.

ويقوم المتسابقون على مدار تسعة أسابيع، بعرض الحلول التي توصلوا إليها، ومدى فعالياتها بدعم من فريق مؤلف من الخبراء يضمّ المهندسين ومطوري المنتجات، في سباق مع الوقت.

وتقوم لجنة من الخبراء بتقييم وإقصاء المشاركين في كل أسبوع ضمن عدة جولات من إثبات الفكرة ونمذجة المنتج وإختباره ليبقى في نهاية المطاف أربعة مرشحين يتأهلون لمرحلة التصفيات النهائية من أجل التنافس على حصة من جائزة مالية تبلغ قيمتها 600,000 دولار أمريكي لتمويل مشروعاتهم. ويتم تحديد الفائزين بناءً على قرار لجنة التحكيم وتصويت الجمهور في الاستوديو وعبر الإنترنت.

يتم بثّ برنامج نجوم العلوم كلّ جمعة على قناة تلفزيون قطر وكل سبت على عدة قنوات في المنطقة اعتباراً من يوم 13 سبتمبر 2019 ولغاية 8 نوفمبر 2019، ويمكنكم زيارة دليل البث للاطلاع على القائمة الكاملة للقنوات الناقلة وأوقات البث:starsofscience.com

مواعيد البث والقنوات الناقلة للحلقات كالتالي:

قطر، تلفزيون قطر: الجمعة في الساعة 22:00، والإعادة يوم السبت الساعة 17:00 (جرينتش +3) الكويت، قناة الرأي: السبت في الساعة21:40(جرينتش +3) العراق، قناة السومرية: السبت في الساعة 21:30 (جرينتش +3) الأردن، قناة رؤيا: السبت في الساعة 22:00(جرينتش +3) لبنان، قناة LBCI: السبت في الساعة 19:00 (جرينتش +2) الجزائر، قناة الشروق: السبت في الساعة 19:00 (جرينتش +1) عمان، تلفزيون عمان: السبت في الساعة 21:00 (جرينتش +4) تلفزيون العربي: السبت في الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش

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مؤسسة قطر – إطلاق قدرات الإنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

تأسست مؤسسة قطر في عام 1995 بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي لأبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة لأفراد المجتمع، بدءاً من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحاً متعدد التخصصات للابتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تمكّن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.

للاطلاع على مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://www.qf.org.qa

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