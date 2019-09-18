برج سنترال بارك يصبح أعلى مبنى سكني في العالم

الإضافة الجديدة لشارع بليونيرز رو في مانهاتن يصبح المبنى الأعلى بارتفاع 1,550 قدما

نيويورك، 17 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة إكستل للتطوير العقاري، وهي شركة خدمات كاملة للتطوير العقاري للمشاريع السكنية والتجارية ومباني الضيافة، اليوم أن برجها في سنترال بارك أصبح بفضل ارتفاعه البالغ 1,550 قدما المبنى السكني الأعلى في العالم. وإذ يقع على شارع ويست 57 على طول الكوريدور المعروف باسم بليونيرز رو، بات برج سنترال بارك ناطحة السحاب الأكثر تعريفا لنيويورك، موفرا مشاهد لا تنتهي، وعمارة باهرة وتصميمات لطيفة ومستوى لا يضاهى من الخدمة.

قال غاري بارنيت، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إكستل للتطوير العقاري: “برج سنترال بارك تاور هو قمة التطوير العقاري في نيويورك وحول العالم. ولم يكن بوسعنا أن نقدم هذا المستوى من التصميم والجودة والخدمة دون مساهمات من المهندسين المعماريين والمهندسين والمصممين لدينا الذين هم الأكثر موهبة في العالم.”

وكانت شركة إكستل هي الشركة الرائدة في تطوير منطقة بليونيرز رو ببنائها مبنى ون 57 في مانهاتن، وهو أول مبنى سكني شاهق الارتفاع جدا في شارع ويست 57. ومع بناء البرج الجديد الأعلى ارتفاعا، وهو برج سنترال بارك، تعزز إكستل موقعها كمطور رئيسي على طول هذا الممر.

صممت سنترال بارك تاور شركة التصميم الهندسي آدريان سميث وغوردون غيل للهنسة المعمارية، وهي شركة مكرسة لتصميم المباني عالية الأداء الموفرة للطاقة والمدهشة المعمار على صعيد دولي. تتميز واجهة برج سنترال بارك الجميلة بعناصر مختلطة من الزجاج، والفولاذ المقاوم للصدأ المغطى بالساتان، وتفاصيل عمودية وأفقية جذابة تبرز التفاعل بين الملمس والضوء. وعلى ارتفاع 300 قدم من الشارع، يتجه المبنى نحو الجهة الشرقية، مما يوفر إطلالات على سنترال بارك لجميع الشقق المواجهة للشمال.

وتم تصميم المساحات الداخلية لهذه المساكن الكبيرة من قبل شركة روتيت ستوديو، والتي تشمل تصميماتها المعروفة فندق سانت ريجيس في آسبن، وفندق لوز ريجنسي في نيويورك. تتميز روتيت ستوديو بمستوى متميز من التفاصيل والتشطيبات الفريدة وحسب الطلب لخلق بيئة داخلية لا مثيل لها. فبدءًا من الطابق 32، تتراوح مساحة شقق هذا البرج الـ179 الفخمة جدًا المكونة من ما بين غرفتين إلى ثمان غرف نوم من الطابق الـ 32 في المبنى بين 1435 قدمًا مربعًا وأكثر من 17،500 قدم مربع.

وإذ سيبنى في أطول برج سكني على الإطلاق، سيكون نادي سنترال بارك واحدا من أكثر النوادي الخاصة الحصرية في العالم. سيقدم النادي حوالي 50,000 قدم مربع من وسائل الراحة الفاخرة المنتشرة بعناية على ثلاثة طوابق، كل موقع فيها يوفر تجربة فريدة تكملها خدمة الخمس نجوم المتوفرة فيه.

وفي قاعدة المبنى، سيكون هناك متجر نورستروم الجديد الكامل الخدمات في نيويورك. وسيمثل هذا المتجر الذي تبلغ مساحته حوالي 300,000 قدم مربع أكبر وأفضل متجر للشركة العريقة على الإطلاق، وهو سيمثل تتويجا لعملية بحث استغرقت 25 عاما عن الموقع الأمثل لمتجر رئيسي للشركة في نيويورك. وسيكون هذا المحل أكبر استثمار على الإطلاق لشركة نوردستروم في تاريخها الذي يزيد عن 100 عام. وسيفتح المتجر أبوابه للجمهور يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

تعمل شركة إكستيل على تطوير برج سنترال بارك بالتعاون مع شركة أس أم آي يو أس أيه وهي شركة أميركية تابعة لشركة شنغهاي ميونيسيبال إنفستمنتس، وهي شركة استثمار رائدة في البنية التحتية التي تمتلك برج شنغهاي المعروف، ثاني أطول مبنى في العالم. وعملت شركة لندليس، وهي واحدة من أكبر شركات العالم في تطوير العقارات والبنية التحتية والبناء، كمديرة للبناء في برج سنترال بارك.

تم تحديد موعد بيع أولى الشقق في برج سنترال بارك في العام 2010. يبدأ سعر الشقق المتوفرة للببيع حاليا في البرج بـ 6.9 مليون دولار. لمزيد من المعلومات أو لتحديد موعد خاص في معرض المبيعات، يرجى الاتصال على 212-957-5557 ، أو زيارة www.centralparktower.com.

حول إكستيل

شركة إكستيل للتطوير العقاري هي شركة تطوير عقاري مشهورة في الولايات المتحدة للعقارات السكنية والتجارية ومحلات البيع بالتجزئة والمباني الفندقية والمتعددة الاستخدامات، وتعمل بشكل رئيسي في مانهاتن بنيويورك وغيرها من المدن الرئيسية في جميع أنحاء البلاد. وبالتعاون مع المهندسين المعماريين ومهندسي التصميم العالميين، تبني شركة إكستيل مباني تتميز بالتصميم المتطور، ومخططات المساكن الرائعة ووسائل الراحة من الدرجة الأولى.

تشمل المشاريع الحالية قيد التطوير أكبر مجمع سكني في منطقة مانهاتن السفلى، ون مانهاتن سكوير، الواقع على حافة ميناء نيويورك، ويوفر إطلالات خلابة على المياه والمدينة وأكثر من 100,000 قدم مربع من محلات وسائل الراحة، وبروكلين بوينت، المبنى الأطول في بروكلين بعد إكماله، وكنت على 200 East 95th Street، وهو مبنى مستوحى من فن ديكو مع تصميمات داخلية تعكس الأناقة الكلاسيكية في أبر إيست سايد، و1010 بارك، وهو مبنى من 11 طابقا كل شقة فيه تحتل طابقا كاملا ومساكن دوبلكس فاخرة؛ و مبنى 70 شارلتون، أول مشروع سكني فاخر يقع في ميدان هدسون، وهو جيب داخل ويست سوهو. وقامت إكستيل أيضاً بترميم وتحديث عدد من المباني الكلاسيكية في أحياء بارزة في نيويورك، بما في ذلك فندق ستن هوب سابقا على 995 فيفث أفنيو، وبيهورد وهو مبنى بارز في أبر ويست سايد. لمزيد من المعلومات حول إكستيل، يرجى زيارة موقع الشركة على www.extell.com.

حول أدريان سميث + غوردون غيل العمارة

تكرس شركة أدريان سميث وغوردون غيل للعمارة نفسها لتصميم الهياكل المعمارية العالية الأداء والموفرة للطاقة والمستدامة. تقارب آيه أس أند جي جي كل مشروع من مشاريعها مع إدراك أن العمارة لديها القدرة الفريدة على التأثير في الحياة المدنية. تسعى الشركة جاهدة لإنتاج التصاميم التي تساعد المجتمع، وتقدم التكنولوجيا الحديثة، وتحافظ على البيئة، وإلهام المحيطين بنا لتحسين عالمنا. بالإضافة إلى العديد من المشاريع الثقافية والمختلطة الاستعمال في الولايات المتحدة، تقوم أيه أس أند جي جي حاليًا بتصميم مشاريع في المملكة العربية السعودية ودبي والصين والهند وكندا. تأسست الشركة في العام 2006 من قبل شركاء أدريان سميث وغوردون غيل وروبرت فورست. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة smithgill.com.

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