برج خليفة يبهر العالم بعرضٍ مذهل في وسط مدينة دبي بمناسبة رأس السنة الجديدة

الإمارات العربية المتحدة، دبي، 1 يناير 2020: أبهرت “إعمار”، الشركة التي تولت تطوير برج خليفة، ما يزيد على ملياري شخص حول العالم بعرضٍ مذهل للألعاب النارية في أطول مبنى في العالم، إيذاناً ببداية العام 2020 والعِقد الجديد، حيث تحوّل برج خليفة إلى تحفة فنية جمعت عروض الأضواء والصور والموسيقى في تناغمٍ بديع مع أداء نافورة دبي، الأمر الذي منح الزوار تجربة لامثيل لها بالتزامن مع دخول العقد الجديد.

وبعد انقضاء الثواني العشر للعدّ التنازلي على واجهة برج خليفة، ومع وصول الوقت إلى منتصف الليل، شهد أفق وسط مدينة دبي انطلاق عرضٍ هائل للألعاب النارية والأضواء استمر لزمن قياسي بلغ ثمانِي دقائق وثلاثة وأربعون ثانية، كما شهِد الزوار ممن حالفهم الحظ في حضور هذا العرض، إطلاق أطول مجموعة من الألعاب النارية المتتالية في تاريخ العروض التي شهدتها احتفالات رأس السنة في برج خليفة، حيث استمرت لمدة تزيد على خمس دقائق متواصلة. وقد تضمّن العرض إطلاق 1371 كغ من الألعاب النارية، والتي توزعت على 207 مواقع للإطلاق.

واحتفالاً ببداية العقد الجديد، صّممت “إعمار” هذا العرض المبهر الذي عُرض على واجهة برج خليفة. وقد تم الإعداد مسبقاً لكل ثانية ضمن العرض الذي اشتمل على الألعاب النارية والصور المعروضة على واجهة برج خليفة بنظام إضاءة LED، إضافةً إلى العروض الموسيقية وعرض النافورة الراقصة.

واستقطب الحدث المرتقب أكثر من مليون مشاهد في منطقة وسط مدينة دبي، التي تعد أحد أهم المشاريع العقارية الرائدة التي طورتها شركة “إعمار”، حيث تم إطلاق الألعاب النارية التي بلغ عددها 15000 مفرقعة نارية بشكل مثالي لتعرِض 48 نمطاً مختلفاً، وتعلن بداية عقد جديد. وقد تم اختيار جميع تأثيرات الألعاب النارية وتصنيعها خصيصاً لهذا العرض، مع التأكيد على أن هذه الألعاب النارية تتمتع بتصميم فريد ليس له مثيل.

تضمنت الاحتفالية أيضاً تقديم أطول عرض على الإطلاق لنافورة دبي منذ إنطلاقها لأول مرة في العام 2009، لتحقق بذلك إنجازاً بارزاً ضمن العروض الموسيقية المائية. وقد استغرق العرض الشهير على المستوى العالمي 160 ساعة من العمل على مدار أربعة أسابيع من أجل تصميمه، كما شهد خروج 113.5 كيلو لتر من الماء تم إطلاقها في الهواء في الوقت ذاته ضمن العرض من 1137 مضخة ماء إضافة إلى عمل 6612 مصباحاً.

كما شهدت الاحتفالية عدداً من العروض التي عكست العديد من الثقافات والفنون والموسيقى، وقبل دقائق معدودة من منتصف الليل، تحولّ برج خليفة إلى آلة العود الموسيقية التقليدية، عازفاً ألحاناً ذات طابع عربي، وتلا ذلك عرض مجموعة من صور الزهور التي أضفت المزيد من الألق إلى الاحتفالية. وإلى جانب هذه الأنشطة المذهلة والرائعة، فقد تم عرض أعلام دول مجلس التعاون الخليجي على واجهة المعلم الفريد، احتفاءً وترسيخاً للروابط الوثيقة بين هذه الدول.

وتلبيةً للطلب غير المسبوق لمشاهدة العرض المذهل، أتاحت “إعمار” للمتابعين في جميع أنحاء العالم فرصة العمر لمشاهدة العرض الضخم الذي قدمته على واجهة برج خليفة ضمن احتفال “إعمار” برأس السنة الجديدة. ووصلت حملات “أمنيات البرج” التي انطلقات على منصات التواصل الاجتماعي خلال العرض، إلى مئات الآلاف من المستخدمين، حيث شارك الجميع بالتعبير عن تهانيهم وأمنياتهم على حسابات “إعمار” على فيسبوك وتويتر وإنسغترام @EmaarDubai باستخدام الوسم #EmaarNYE2020.

واستمرت حملة رأس السنة الجديدة التي أطلقتها “إعمار” بالتعاون مع منصة TikTok لتؤكد على العلاقة الراسخة بين العلامتين، مع إطلاق تحدي 2020makeawish TikTok ومشاركة أكثر من 30 مليون مستخدم في الفترة التي سبقت احتفالات العام الجديد.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد ثاني المطروشي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لـ”إعمار العقارية”: “نحن نستضيف وننظم هذا الحدث ليستمتع به العالم. ومع دخولنا عقداً جديداً، فإننا نؤكد على رؤيتنا التي تتمثل في مواصلة سعينا الدؤوب نحو الابتكار والتقدم والمستقبل المزدهر، هنا في دبي والإمارات العربية المتحدة وفي العالم كله”.

وكان احتفال رأس السنة الجديدة 2020 من إعمار، من أكثر الاحتفالات التي تمت مشاهدتها حول العالم مباشرةً، حيث بُثّ على الهواء مباشرة على موقع mydubainewyear.com، وقناة “إعمار” على يوتيوب. كما يمكن مشاهدة العرض مرة أخرى على الموقع الالكتروني mydubainewyear.com.

نبذة عن “إعمار العقارية ش.م.ع.”:

“إعمار العقارية ش.م.ع.”، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتع بحضور قوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. تعتبر “إعمار” واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1.7 مليار قدم مربع في الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

ولدى “إعمار” سجل حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحددة، وسلمت منذ العام 2002 أكثر من 59,000 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية. ولدى الشركة أكثر من 880,000 متر مربع من الأصول التي تولد إيرادات مستمرة، و22 فندقاً ومنتجعاً تضم 4965 غرفة (تشمل الفنادق المملوكة والخاضعة للإدارة). تساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى أنشطة “إعمار” في الأسواق العالمية، بنحو 45% من إجمالي إيرادات الشركة.

يعتبر كل من “برج خليفة”، المعلم العمراني العالمي، و”دبي مول”، أكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم، من أهم المشاريع التي قامت “إعمار” بتطويرها حتى اليوم. كما أعلنت “إعمار” عن “برج خور دبي” الذي سيكون معلماً بارزاً ضمن مشروع “خور دبي”، إضافة إلى وجهة “دبي سكوير” التي ترسم الملامح المستقبلية لقطاع التجزئة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.emaar.com.

ويمكن زيارة صفحات الشركة على www.facebook.com/emaardubai، وwww.twitter.com/emaardubai، وwww.instagram.com/emaardubai

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1060076/Emaar_Burj_Khalifa_New_Years_Eve_Show_1.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1060077/Emaar_Burj_Khalifa_New_Years_Eve_Show_2.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1060078/Emaar_Burj_Khalifa_New_Years_Eve_Show_3.jpg