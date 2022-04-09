‫برامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار: آخر التحديثات العالمية لسنة ٢٠٢٢

دبي, الامارات العربية المتحدة, 9 أبريل / نيسان 2022 /PRNewswire/ — بسبب الاقبال الكبير وارتفاع الطلب على تصاريح الإقامة والجنسية الثانية في عام ٢٠٢١، لقد تم تسليط الضوء والاهتمام بشكل كبير على سوق الهجرة عن طريق الاستثمار؛ وذلك أدى إلى حدوث بعضاً من التغييرات الملحوظة في برامجنا الرئيسية للإقامة والجنسية في عام ٢٠٢٢.

مونتينيغرو تمدد برنامج الجنسية الخاص بها

لقد تم إطلاق برنامج جنسية مونتينيغرو عن طريق الاستثمار في عام ٢٠١٩ وكان من المقرر أن يتم إنهائه في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ . ومع ذلك، لقد قام مجلس الوزراء في مونتينيغرو باتخاذ قرار تمديد البرنامج لمدة سنة إضافية مع تحديث البرنامج بأهم التغييرات التي تم تطبيقها على لوائح البرنامج الخاص بالبلاد.

يتعين على المستثمرين تقديم ضمان مصرفي للحكومة بنسبة ٥٠٪ من قيمة الاستثمار.

سوف لا يكون هناك أي موافقات جديدة على مشاريع التطوير خلال الفترة وسيتعين على المستثمرين شراء العقار المدرج في قائمة المشاريع المعتمدة الحالية من قبل الحكومة.

تم مضاعفة مبلغ المساهمة المالية الغير قابلة للاسترداد للحكومة في تاريخ ١ يناير ٢٠٢٢. يتعين على المتقدمين على برنامج الجنسية بدفع مساهمة قدرها ١٠٠،٠٠٠ يورو إلى الصندوق الوطني ومبلغ ١٠٠،٠٠٠ يورو إضافي أيضاً إلى صندوق التنمية الإقليمية. سوف لا يتم تغيير النظام العقاري للمشاريع العقارية المعتمدة من الحكومة.

إن الغرض الأساسي من وراء تمديد البرنامج في آخر لحظة هو ضمان وجود التمويل الكافي لجميع مشاريع التطوير التي سيتم انهائها في نهاية عام ٢٠٢٢ بشكل كامل وذلك بسبب زيادة عدد الطلبات المقدمة على البرنامج خلال فترة الجائحة.

سانت لوسيا تمدد فترة عرض سندات إغاثة كوفيد – ١٩

لقد تمت الموافقة على تمديد العرض الخاص بسندات إغاثة كوفيد– ١٩ لمدة عاماً إضافياً من قبل مجلس الوزراء في سانت لوسيا. تم تقديم هذا الخيار في مايو ٢٠٢٠ كوسيلة لجمع المزيد من الإيرادات الحكومية خلال فترة الجائحة ولمنح المستثمرين المحتملين الفرصة للتأهل على الجنسية لأنفسهم ولأفراد عائلاتهم.

سيتمكن المستثمرون الذين يرغبون بالحصول على جنسية سانت لوسيا من خلال خيار سندات الإغاثة بدون أرباح بدفع استثمار لا يقل عن ٢٥٠،٠٠٠ دولار أمريكي لعائلة مكونة من ٤ أفراد. يعد هذا تخفيضاً كبيراً على متطلبات الحد الأدنى للاستثمار في السندات الحكومية العادية البالغة ٥٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي.

يجب أن يقوم المستثمر بالحفاظ على السند لمدة تتراوح بين ٥ إلى ٧ سنوات ويمكن استردادها بالكامل بعد انتهاء تلك المدة.

المتقدم الفردي: ٥ سنوات

المتقدم مع فرد واحد مؤهل: ٦ سنوات

المتقدم مع ما يصل إلى ٤ من الأفراد المؤهلين: ٧ سنوات

من المقرر أن تنتهي صلاحية العرض في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، لكن خيار سندات إغاثة كوفيد– ١٩ سيظل قائماً ومؤهلاً للمتقدمين حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

سانت كيتس ونيفيس تقدم الخيار الاستثماري البديل

قامت سانت كيتس ونيفيس بتقديم نوعاً ثالثاً للاستثمار في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار والذي يسمى بالخيار الاستثماري البديل.

يعمل هذا النوع من الاستثمار على منح المستثمرين فرصة الاستثمار في المشاريع المحتملة والتي يتم ادراجها من قبل الحكومة أو الشركات الخاصة لتمويلها. بمجرد اكتمال المشروع وتشغليه لمدة معينة، يجب تسليمه للحكومة.

ينقسم الخيار الاستثماري البديل إلى فئتين كالتالي:

مطور المشروع للمنفعة العامة (بي جي بي دي) – يتم تمويل هذه المشاريع بشكل كامل من قبل مطوري المشاريع للمنفعة العامة بحد أدنى للاستثمار قدره ١٧٥،٠٠٠ دولار أمريكي. بعد الانتهاء من المشروع، تقوم الحكومة بالاحتفاظ بملكية العقار.

مطور المشاريع الخاصة (بي ئي دي) – يتم تشييد هذه المشاريع أو تمويلها من قبل شركات خاصة بحد أدنى قدره ٢٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي .

ملاحظة: إن عرض المدة المحدودة ذو التكلفة المعقولة الخاص بالتبرع في برنامج جنسية سانت كيتس ونيفيس عن طريق الاستثمار لعائلة مكونة من ٤ أفراد انتهت مدته في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ . ابتداءً من يناير ٢٠٢٢ ، سيتم رفع مبلغ التبرع المطلوب لعائلة من ٤ أفراد إلى ١٩٥،٠٠٠ دولار أمريكي .

تأشيرة البرتغال الذهبية لعام ٢٠٢٢

قامت الحكومة البرتغالية بالتأكيد حول خضوع برنامج التأشيرة الذهبية إلى العديد من التغييرات الجديدة وذلك بدءاً من تاريخ ١ يناير ٢٠٢٢، بهدف تطوير وتعزيز مناطق البلاد التي تعتبر منخفضة بالكثافة السكانية.

إن الدخل الذي تم الحصول عليه في برنامج التأشيرة الذهبية عمل على تحقيق ارتفاعاً متفاوتاً في سوق العقاري للمدن الرئيسية الكبرى ونتيجة لذلك، لقد تم وضع قوانين جديدة بهدف تنويع الاستثمارات في داخل مناطق البلاد الداخلية.

ونتيجة لهذه اللوائح الجديدة، سوف لا يسمح للمتقدمين على برنامج التأشيرة الذهبية اختيار العقارات الموجودة في المدن الرئيسية الكبرى مثل لشبونة و بورتو، وسوف لا تكون مناطق مؤهلة للاستثمار عبر شراء العقارات السكنية والعقارات القابلة للتجديد.

سوف تكون المناطق الداخلية التي تعتبر منخفضة بالكثافة السكانية مؤهلة فقط للاستثمار بها. سوف تظل العقارات التجارية الموجودة في أي منطق داخل البرتغال مؤهلة للاستثمار بها وذلك يتضمن أيضاً المناطق الرئيسية الكبرى في هذا النوع من الاستثمار.

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سيفوري أند بارتنرز هو وكيل معتمد لحكومات متعددة التي تقدم فيها الجنسية عن طريق الاستثمار. تأسست الوكالة في عام ١٧٩٧ وتطورت من المستحضرات الصيدلانية إلى أصول الأسرة وحماية الإرث من خلال الجنسية الثانية والإقامة. يتكون فريق العمل المحترف ومتعدد الجنسيات في الشركة من خبراء استشاريين قاموا بمساعدة آلاف العملاء بما في ذلك العديد من المستثمرين من شمال أفريقيا في اختيار برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الأنسب لهم. سيسعد فريق سيفوري أند بارتنرز بالإجابة على جميع استفساراتك باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية.

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