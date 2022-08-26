‫بداية مجموعة Gate.io في تقديم خدمات تداول العملات المشفرة خارج البورصة في دبي بعد ترخيص مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)

ماجورو، جزر مارشال، 26 غشت/آب 2022 / PRNewswire / — أعلنت مجموعة Gate.io عن إطلاق منصة التداول خارج البورصة Gate OTC ، والتي ستوفر خدمات تداول العملات المشفرة خارج البورصة المرخصة بالكامل والتي تلبي احتياجات المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. يتم تقديم الخدمات في بلدان مختلفة حول العالم، حيث تدعم العديد من العملات المشفرة السائدة.

يأتي إطلاق Gate OTC في الوقت الذي حصلت فيه Gate MENA DMCC على ترخيص من مركز دبي للسلع المتعددة ( DMCC ) للانخراط في تداول السلع المشفرة. تتوافق جميع الخدمات مع لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المعايير التنظيمية KYC و AML و CFT .

قال توم يانغ، نائب الرئيس التنفيذي في Gate.io Group ، “لقد شهدنا زيادة في الطلب على خدمات OTC عالية الجودة، خاصة من اللاعبين الكبار الذين يدخلون العملات المشفرة من التمويل التقليدي. لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائنا الحاليين والمستقبليين، أطلقنا منصة OTC مخصصة وقوية مع الأمان والشمولية والراحة في جوهرها. “

ستسهل Gate OTC الصفقات الكبيرة مع الاحتفاظ بالخصوصية وتقليل التأثير على سعر السوق. يوفر تداول OTC بديلاً عن تنفيذ الصفقات الكبيرة في دفتر أوامر الشراء/البيع في السوق. يمكن أن يكون لصفقات دفتر الطلبات الكبيرة تأثيرات كبيرة على الأسعار وأوقات تنفيذ طويلة ومخاطر متزايدة. من خلال التعامل مباشرة مع منصة OTC ، يمكن للمستثمرين تجنب مثل هذه المخاطر بشكل أفضل، حيث تستند التداولات إلى عروض الأسعار ذات الأسعار المقفلة ويتم تنفيذها بشكل مستقل عن دفاتر الطلبات.

تتميز المنصة الجديدة بدعم مستشار محترف على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وخدمة عملاء عند الطلب. بالإضافة إلى ذلك، لتعزيز إجراءات الأمان والامتثال التنظيمي للمنصة، تشترك Gate OTC مع شركات رائدة مثل Cynopsis Solutions و Coinfirm .

لمعرفة المزيد أو التقدم بطلب للحصول على حساب Gate OTC ، يمكن للمستخدمين إرسال بريد إلكتروني إلى otc@gate.io

نبذة عن مجموعة Gate.io

تأسست مجموعة Gate.io في عام 2013، وهي واحدة من الشركات الرائدة في صناعة العملات المشفرة. لقد أنشأت نظامًا بيئيًا شاملاً، والذي يتضمن تبادل العملات المشفرة، و قواعد البيانات المتسلسلة (البلوكشين)العامة، والتمويل اللامركزي، والبحث والتحليل، واستثمار رأس المال المساهم، وخدمات المحفظة، ومختبرات حاضنة بدء التشغيل والمزيد.

Gate.io هي بورصة عالمية رائدة للعملات المشفرة تابعة لمجموعة Gate.io . تقدم Gate.io خدمات تتعلق بتداول العديد من الأصول الرقمية الرائدة، وقد نمت لتخدم أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. تم تصنيفها باستمرار كواحدة من أفضل 10 بورصات للعملات المشفرة بناءً على السيولة وحجم التداول على CoinGecko وحصلت على تصنيف 4.5 من قبل Forbes Advisor ، مما يجعلها واحدة من أفضل بورصات العملات المشفرة لعام 2021.