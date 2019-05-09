بدء التسجيل لمسابقة الرياضة الإلكترونية لطريق الحرير، تحديد “شرف الملوك” شعارا رئيسيا للمسابقة

شنغهاي، 10 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت إي أف جي (مجموعة الرياضات القتالية الإلكترونية) عن الإطلاق الرسمي لمسابقة الرياضة الإلكترونية لطريق الحرير، وهو حدث دولي يُنظم تحت شعار “شرف الملوك”، وتدعمه رابطة الثقافة الصينية وصناعة الترفيه وتستضيفه مناصفة تينسينت وإي أف جي.

وتركز بطولةالرياضة الإلكترونية لطريق الحرير، التي تقام من 1 إلى 16 حزيران/يونيو، رسميًا علىشرف الملوكوتقدم ما مجموعه من الجوائز التي تصل قيمتها إلى 50000 يوان. يشمل الحدث 14 دولة، ويدعى لاعبون من سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وميانمار ولاوس وكمبوديا والفلبين وبروناي وبنغلاديش وسريلانكا والهند وباكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على التسجيل فيها. تنقسم بطولة طريق الحرير إلى مراحل هي مرحلة التأهيل ومرحلة التصفية والمرحلة النهائية. سيتم استضافة جولة التأهيل المؤلفة من 16 فريقًا عبر الإنترنت. بعد ذلك، ستتقدم 8 فرق إلى مرحلة التصفيات وسينتقل فريقان إلى المرحلة النهائية، والتي سيتم استضافتها في كوالالمبور، ماليزيا. سيتنافس بطل بطولة طريق الحرير مع فرق كي آر كي بي أل(رابطة دوري الملك في كوريا للمحترفين) في التصفيات المؤهلة لكأس بطولة العالم لشرف الملوك. أيضا، ستتاح للفريق فرصة الفوز بجائزة إجمالية قدرها 16 مليون يوان صيني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:match.fegsports.com.

لعبة شرف الملوك هي أكثر ألعاب الهواتف المحمولة شعبية في الصين، كما أنها الدوري الرسمي للرياضة الإلكترونية – كي بي أل (رابطة مباريات الملوك للمحترفين) التي تعزز سوق الرياضات الإلكترونية. في العام 2018، وسعتمباريات دوري كي آر كي بي أل مشاركة المشاركين فيها من الخارج (رابطة دوري الملوك في كوريا للمحترفين). وتضمن دوري كي آر كي بي ألالافتتاحي مشاركة 8 فرق كورية محترفة. هذا العام، تمت ترقية الدوري في موسم الربيع 2019 إلى دوري دولي أكثر من خلال جذب 10 فرق من كوريا وهونغ كونغ وماكاو وأوروبا والولايات المتحدة.

ستبدأ بطولةالرياضة الإلكترونية لطريق الحريرفي الأول من يونيو. التسجيل مفتوح الآن عبر الرابط التالي match.fegsports.com.

حولإي أف جي (مجموعة الرياضات القتالية الإلكترونية)

في تموز/يوليو 2018، تم تأسيس إي أف جي (مجموعة الرياضات القتالية الإلكترونية)من قبل مهنيين صينيين وكوريين يتمتعون بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال الرياضة الإلكترونية. مجموعة الرياضات القتالية الإلكترونيةهي شركة تقدم خدمة استضافة أحداث الألعاب الإلكترونية وتدريب اللاعبين المحترفين. مجموعة الرياضات القتالية الإلكترونيةمكرسة لتعزيز عولمة الرياضات الإلكترونية المتنقلة وتطوير بطولات الدوري الإلكترونية الرائعة.

الرابط: www.fegsports.com

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