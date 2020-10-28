بحث جديد يشير إلى مستشفى جيش التحرير الشعبي في ووهان في الصين باعتبارها أصل وباء فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم

سياتل، 28 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — ورقة بحثية نُشرت على Zenodo (DOI 10.5281/zenodo.4119263) بقلم الدكتور ستيفين كواي، درجة الدكتوراه في الطب ودرجة الدكتوراه في الفلسفة في الطب، ويرأس برنامجين علاجيين لكوفيد-19 في شركة في شركة أتوسا ثيرابيوتكس (Atossa Therapeutics, Inc.) (مؤشر ناسداك: ATOS)، يسلط هذا البحث الضوء على الملاحظات والاستنتاجات العلمية الجديدة التي توثق أن جائحة مرض فيروس كورونا 2 (كوفيد-19) الذي بدأ في المستشفى العام لقيادة المسرح المركزي لجيش التحرير الشعبي (مستشفى جيش التحرير الشعبي) في مقاطعة ووهان، الصين، الواقعة في 627 طريق وولون في حي ووتشانغ في مقاطعة ووهان. تشير مستودعات بيانات العينات الحيوية الدولية إلى أنه في وقت مبكر من 10 ديسمبر 2019، أُحدثت سجلات مرضى كوفيد على يد أفراد جيش التحرير الشعبى الصينى، قبل أسابيع من إبلاغ الحكومة الصينية منظمة الصحة العالمية بالوباء.

توثق الورقة أن أربعة مرضى من مستشفى جيش التحرير الشعبى الصينى لديهم أول توقيع جيني لانتقال فيروس كورونا المباشر من إنسان إلى إنسان. كما تتضمن الورقة إفادة بأن المريض الذي يكون فيروس كورونا المصاب به أقرب وراثيًا إلى فيروس الخفافيش من معهد ووهان لأبحاث الفيروسات (WIV) الذي يسميه علماء معهد ووهان لأبحاث الفيروسات “أقرب قريب لمرض فيروس كورونا 2019 (2019-nCoV)”. تقع مستشفى جيش التحرير الشعبي على بعد ثلاثة كيلومترات من معهد ووهان لأبحاث الفيروسات ويقع كلاهما على الخط 2 من نظام مترو ووهان (مترو ووهان وهو نظام عبور سريع يخدم مدينة ووهان). توثق الورقة تحليلاً للمستشفيات التي شوهد فيها أقرب مرضى كوفيد، في الفترة بين 1 ديسمبر 2019 إلى أوائل يناير 2020، وتظهر أن جميع هذه المستشفيات كانت موجودة أيضًا على خط المترو 2.

وهذه هي الورقة الأولى في العالم التي تلاحظ أن خط المترو 2 في وضع فريد ليكون القناة الوبائية العالمية لكوفيد بالانتقال من إنسان إلى إنسان، حيث إنه يحمل خمسة بالمائة من سكان ووهان كل يوم، مما يسمح بالانتشار السريع في جميع أنحاء ووهان وجميع أنحاء مقاطعة هوبي بما في ذلك محطة السكك الحديدية عالية السرعة، مما يسمح بالانتشار السريع في جميع أنحاء الصين؛ وينتهي في محطة المطار الدولي، مما يسمح بالانتشار السريع في جميع أنحاء العالم. كما يخدم خط المترو 2 سوق المأكولات البحرية في هونان، والذي طُرح فيما سبق على أنه لعه علاقة بأصل الوباء.

نبذة عن ستيفين كواي، طبيب وحاصل على درجة الدكتوراه، ويرأس برنامجين علاجيين لكوفيد-19( AT-201 ) و ( AT-301 Nasal Spray )

الدكتور ستيفين كواي لديه أكثر من 300 مساهمة منشورة في الطب، وقد تم الاستشهاد به أكثر من 9,900 مرة، مما يجعله من بين أفضل 1% من العلماء في جميع أنحاء العالم. كما أنه حاصل على 87 براءة اختراع أمريكية وقد اخترع سبع أدوية مصدق عليها من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والتي ساعدت أكثر من 80 مليون شخص. وهو مؤلف الكتاب الأكثر مبيعًا عن النجاة من الوباء، ابق آمنًا: دليل الطبيب للنجاة من فيروس كورونا (Stay Safe: A Physician’s Guide to Survive Coronavirus). كما يشغل منصل الرئيس التنفيذي لشركة أتوسا ثيرابيوتكس (مؤشر ناسداك: ATOS)، وهي شركة الصيدلة البيولوجية في المرحلة السريرية تطور علاجات جديدة لعلاج سرطان الثدي وفيروس كوفيد-19.

وحصل على درجة الدكتوراه في الطب ودرجة الدكتوراه في الفلسفة في الطب من جامعة ميشيغان، وكان زميلًا لما بعد الدكتوراه في قسم الكيمياء في معهد ماساتشوستس للتقنية مع الحائز على جائزة نوبل هار غوبند خورانا، المقيم في مستشفى ماساتشوستس العام (المستشفى التعليمي الرئيسي لكلية الطب بجامعة هارفارد)، وقضى ما يقرب من عقد في كلية الطب بجامعة ستانفورد. حقق حديثه عبر منصة TEDx الذي دار حول الوقاية من سرطان الثدي أكثر من 220,000 مشاهدة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.DrQuay.com

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