بايروتيك تبني مرفق تصنيع جديدا لها في دبي

المرفق الجديد يخدم ويوفر عمليات سبك الألومنيوم الإقليمية للشركة

سبوكين، واشنطن، 1 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — من المقرر أن تنهي شركة بايروتيك إنك بناء مرفق تصنيع جديدا في دبي بالإمارات العربية المتحدة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وذلك لكي يخدم ويوفر المرفق الجديد عمليات سبك الألومنيوم المتزايدة للمنطقة.

ستوفر المرحلة الأولى من البناء مساحة أرضية تبلغ 66,000 قدم مربع (6185 مترا مربعا). توجد مساحة كافية في الموقع القائم داخل المنطقة الحرة بجبل علي غربي دبي، للسماح بمضاعفة مساحة المصنع في نهاية المطاف. مقاول البناء هو شركة باكس كنت إنترناشيونال أل أل سي، ومقرها في دبي. والشركة هي التي قامت بأعمال التصميم للمنشأة أيضا.

من المقرر أن تشغل بايروتيك المرفق في شهر كانون الثاني/يناير 2020.

يقول نايجل كلير، المدير العام لبايروتيك في المنطقة: “سوف ينمي هذا المصنع بصمتنا في قلب إحدى مناطق صهر الألمنيوم العالمية الرئيسية. وهو أيضًا قريب جدًا من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر منتج للألمنيوم في منطقة الخليج.”

تدير شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مصاهر الألمنيوم في كل من دبي وأبو ظبي. كما أن لديها مصفاة ألومينا في أبو ظبي.

سيركز مصنع بايروتيك الجديد على تصنيع العديد من خطوط الإنتاج الرئيسية وتوفير توصيل أسرع لمنتجات مخصصة محددة في المنطقة.

يقول كلير: “الأمر كله يتعلق بتحسين خدماتنا وتقصير مواعيد التسليم – إنتاج النماذج الأولية ثم تقديم المنتجات المخصصة بسرعة”.

الموقع مثالي بسبب سهولة ممارسة الأعمال في المنطقة الحرة بجبل علي وسهولة العمل في ميناء جبل علي.

ويقول كلير: “إنها (منطقة جبل علي) مركز لوجستي مركزي للغاية في الشرق الأوسط. العديد من السفن ومعظم حركة الحاويات القادمة إلى الشرق الأوسط تتحرك عبر ميناء جبل علي.”

سيكون للمصنع قسم هندسة وتصميم داخلي. سيتم بناء هذا الفريق الهندسي وتطويره عبر تدريب محدد مع مرور الوقت.

تعمل بايروتيك في دبي منذ 20 عامًا، وهي تدير حاليًا مرفقًا للمبيعات والتخزين في المنطقة الحرة بجبل علي التي تخدم الإمارات وعمان والأردن ومصر ولبنان وشمال إفريقيا. وعلاوة على توفير المنتجات للشركات في صناعة الألومنيوم، فإن المنشأة الحالية تزود منتجاتها لعملاء صناعة الزجاج والصلب وضبط الضوضاء.

بالإضافة إلى ذلك، وفي المنطقة، تدير بايروتيك مرافق إضافية في عسكر وهيد في البحرين. والخبر في المملكة العربية السعودية.

حول بايروتيك

لقد زودنا صناعة الألومنيوم بالابتكار منذ العام 1956. نقوم بتصميم وإنتاج كل شيء بدءًا من المعدات الترسملية الكبيرة إلى الأجزاء الصغيرة المستهلكة – كل ذلك لمساعدة عملائنا على العمل بشكل أكثر كفاءة وإنتاج منتجات ذات جودة أفضل وتوفير المال. في جميع أنحاء العالم، في أكثر من 35 دولة، أقمنا بشكل استراتيجي أكثر من 80 موقعًا لخدمة عملائنا على أفضل وجه. حلولنا المتقدمة في عمليات غطاء الألمنيوم في المصهر والقلعة والمسبك.

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ديفيد كول

مدير ومحرر محتوى التسويق

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