باندوروم إنترناشونال تشارك إيفوليوشن لايف ساينس بارتنرز

سان كارلوس، كاليفورنيا , 19 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — قامت شركة باندوروم إنترناشونال بمشاركة بنك إيفوليوشن لايف ساينس بارتنرز لمساعدة الشركة في جمع رأس المال اللازم لتمويل التطوير المستمر لأصولها، وبشكل أساسي القرنية السائلة المهندسة بيولوجيًا، وهي طريقة علاجية متقدمة تساعد على تجديد القرنية. سيدعم رأس المال في الترجمة الإكلينيكية للعلاج التجديدي الأول في فئته المتمثل في إعادة برمجة الأنسجة البشرية عبر دراسات المرحلة 1/2أ، وهذا جنبًا إلى جنب مع تطوير منصة التكنولوجيا الخاصة بشركة باندوروم والتي تتيح إنتاج علاجات تجديدية متقدمة للقرنية وما بعدها، مع التميز بالتحكم وقابلية التوسع والاتساق. وبينما تعمل باندوروم حاليًا مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أجل الترجمة الإكلينيكية لعلاج القرنية، فإن الهدف الأوسع يتمثل في الانتقال من العلاجات التجديدية لأنسجة فردية (مثل القرنية والكبد والرئة) إلى العلاج التجديدي لأنسجة متعددة، مع إمكانية زيادة المدى العمري الصحي. تعمل الشركة أيضًا على استكشاف فرص التراخيص وعمليات الدمج والاستحواذ لأصولها مع العديد من الهيئات الصيدلانية، بمساعدة شركة إيفوليوشن.

وقد صرح توهين بووميك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باندوروم قائلاً: “نحن متحمسون لهذه الشراكة الجديدة مع شركة إيفوليوشن. وصلت شركة باندوروم إلى منعطف مهم في رحلتها وهو الأمر الذي سيتطلب جمع أموال أكبر وخبرة في سوق رأس المال. ونعتقد أن الشراكة مع شركة إيفوليوشن ستساعدنا في تحقيق هدفنا المباشر بالإضافة إلى الرؤية الأوسع لجعل الطب التجديدي واقعًا رئيسيًا فعالاً وقابلاً للتوسع لمعالجة الملايين المحتاجين في جميع أنحاء العالم”.

وصرح نيل فيشر، العضو المنتدب في شركة إيفوليوشن: “إن الشركاء في شركة إيفوليوشن متحمسون لتكنولوجيا منصة إكسوسوم الهندسية الفريدة من شركة باندوروم ونتطلع إلى مساعدة الشركة في الوصول إلى رأس المال واستكشاف الخيارات الاستراتيجية الأخرى لتطوير عملها.”

إيفوليوشن لايف ساينس بارتنرز هو بنك استثماري في علوم الحياة متخصص في الترخيص والاستشارات الاستراتيجية وعمليات الدمج والاستحواذ وزيادة رأس المال. لمعرفة المزيد عن شركة إيفوليوشن، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.evolutionlsp.com