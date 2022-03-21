‫بالتعاون مع وكالة Sharp BH… منصة TrueProfile.io تعقد شراكة مع مجمّع عيادات د. عبد العزيز العجاجي لطب الأسنان

أعلنت منصة TrueProfile.io، وهي منصة توفر فرص عمل لاختصاصيي الرعاية الصحية، عن عقدها شراكة إستراتيجية جديدة مع مجمّع عيادات د. عبد العزيز العجاجي لطب الأسنان، وهو مركز رائد في تقديم خدمات العلاج والعناية بالأسنان وفقًا لأعلى المعايير العالمية الحديثة في مجال طب الأسنان؛ وذلك بالتعاون مع وكالة Sharp BH، وهي وكالة معتمدة من إدارة العمالة الفلبينية في الخارج (POEA). وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير عملية توظيف الطواقم الطبية في المجمّع وجذب الكفاءات الطبية إليه من جميع أنحاء العالم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 مارس 2022 /PRNewswire/ — في إطار الجهود المبذولة لتلبية الحاجة المتزايدة لطواقم الرعاية الصحية في جميع التخصصات الطبية؛ أعلنت منصة TrueProfile.io عن عقدها شراكة مع مجمّع عيادات د. عبد العزيز العجاجي لطب الأسنان بهدف دعم جهود المجمّع في سعيه لتحقيق رؤيته المتمثلة في تقديم خدمات العلاج والعناية بالأسنان بأعلى معايير الجودة في بيئة عمل تتسم بالحرفية العالية مع توفير أفضل الامتيازات الوظيفية للطواقم الطبية العاملة فيه. وتجدر الإشارة إلى أنّ منصة TrueProfile.io هي منصة متخصّصة في مساعدة المؤسسات ووكالات التوظيف العاملة في قطاع الرعاية الصحية على توسيع قواعد بياناتها للكوادر الطبية المؤهلة، وذلك باستخدام شبكة المنصة التي تضم أعدادًا ضخمة من الكوادر الطبية المؤهلة من جميع أنحاء العالم.

ونظرًا لما يوفره مجمّع عيادات د. عبد العزيز العجاجي لطب الأسنان من بيئة عمل متميّزة وامتيازات وظيفية للعاملين فيه، فقد بدأت أعداد كبيرة من اختصاصيي الرعاية الصحية المسجّلين على شبكة TrueProfile.io في التقدّم بطلبات لشغل الوظائف الشاغرة لدى المجمّع. وسيُسهم هذا التحالف الجديد بين مجمّع عيادات د. عبد العزيز العجاجي ومنصة TrueProfile.io في جذب اختصاصيي طب الأسنان ذوي الكفاءة العالية إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي؛ وهو ما سيعمل على رفع مستوى الرعاية المقدّمة إلى مرضى الأسنان وزيادة سلامتهم.

وقد أشاد أليخاندرو كوكا، الرئيس التنفيذي لمنصة TrueProfile.io بهذه الشراكة الجديدة قائلًا: “إنّ التعاون بين منصتنا ومؤسسة ذات رؤية مستقبلية مثل مجمّع عيادات د. عبد العزيز العجاجي لطب الأسنان يُعدّ من الأخبار السارة لاختصاصيي الرعاية الصحية المسجّلين على شبكتنا. وتسعى منصة TrueProfile.io دائمًا إلى تزويد المؤسسات الصحية الرائدة بأفضل الكفاءات الطبية من جميع أنحاء العالم، وهو ما ستسهم هذه الشراكة الجديدة في تحقيقه. وإنّ عقد هذه الشراكة بين منصتنا ومجمّع عيادات د. عبد العزيز العجاجي لطب الأسنان يُعدّ دليلًا على جودة خدمات التوظيف التي نقدّمها، وإنّني على ثقة بأنّ شراكتنا مع المجمّع ستمكّننا من إقامة علاقة عمل ممتازة وستوفر للمجمّع إمكانات غير محدودة، وهو ما سيساعده على تقديم خدمات متميزة للعلاج والعناية بالأسنان لمرضاه”.

تجدر الإشارة إلى أنّ عدد اختصاصيي الرعاية الصحية المسجّلين حاليًا على منصة TrueProfile.io (التابعة لمجموعة DataFlow) أكثر من 300000 اختصاصي مؤهل؛ ويستخدم هؤلاء الاختصاصيون المنصة للبحث عن أفضل فرص العمل المتاحة في القطاع الطبي. وتوفر TrueProfile.io للمؤسسات ووكالات التوظيف العاملة في قطاع الرعاية الصحية إمكانية نشر الوظائف الشاغرة لديهم عبر TrueProfile.io Jobs، وهي خدمة مخصّصة للإعلان عن الوظائف على المنصة؛ وتوفر أيضًا إمكانية التعهيد المباشر وإعداد قوائم بأفضل المرشحين المؤهلين من اختصاصيي الرعاية الصحية المسجّلين على شبكتها.

وتُعدّ خدمة TrueProfile.io Jobs الخاصّة التي يستخدمها مجمّع عيادات د. عبد العزيز العجاجي لطب الأسنان حلًا شاملًا للتوظيف؛ حيث يقدّم فريق TrueProfile.io للمجمّع من خلالها خدمات تعهيد وإعداد قوائم بأفضل المرشحين المؤهلين من اختصاصيي الرعاية الصحية المستوفين لمتطلبات الوظائف الشاغرة وللاشتراطات التنظيمية والمؤهلات المطلوبة.

عن منصة TrueProfile.io

TrueProfile.io هي منصة تابعة لمجموعة DataFlow، وهي شركة عالمية متخصّصة في تقديم حلول التحقق من صحة المستندات من الجهات الأصلية المُصدرة لها (PSV) للهيئات والسلطات الحكومية والشركات في جميع أنحاء العالم منذ عام 2006. وتهدف منصة TrueProfile.io إلى تزويد اختصاصيي الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في وظائفهم على المستوى الدولي. وتوفر المنصة خدمات متكاملة تشمل عرض فرص العمل المتاحة دوليًا، واستخراج التراخيص اللازمة، وخدمات التحقق من صحة المستندات، وعرض سير ذاتية رقمية يمكن إثبات صحتها، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المدوّنات والفيديوهات والمشورات المهنية. لمزيد من المعلومات عن المنصة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: https://www.trueprofile.io/

رابط الشعار: https://mma. prnewswire.com/media/1672784/ TrueProfile_io_Logo.jpg

للتواصل: ستيفاني ماكي، مدير إدارة التسويق في منصة TrueProfile.io،