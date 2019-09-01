بازا بازار تعلن عن انطلاق سوق للملابس الكاجوال الأصلية الراقية في الإمارات العربية المتحدة

بازا بازار (https://bazabazaar.com) شركة ناشئة للتجارة الإلكترونية تعمل على تيسير حركة التعامل في العلامات التجارية الراقية مع إعطاء أولوية للمنتجات الأصلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 من سبتمبر 2019 /PRNewswire/ — تعلن بازا بازار (https://www.bazabazaar.com) أن سوقها الإلكترونية لتداول السلع الفاخرة ستُتاح على شبكة الإنترنت بدولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 27 من أغسطس 2019. تعمل هذه الشركة الناشئة كمحور للتحقق من أصالة القطع الكاجوال النادرة من الملابس والأحذية الرياضية والإكسسوارات والديكورات بعد أن استطاعت الحصول على التمويل اللازم للتأسيس في مايو 2018. وقد حققت الشركة نموًا سريعًا منذ ذلك الحين لتصبح سوقًا إلكترونية مكتملة الأركان للعمل في مجال التجارة الإلكترونية ولتتمكن من عرض مئات من المنتجات للبيع في يوم إطلاقها. تعاظمت أهمية أصالة المنتجات في جميع أنحاء العالم. فقد أوردت التقارير في عام 2018 أن صناعة المنتجات المقلدة على مستوى العالم قد حققت نموًا كبيرًا يربو في قيمته على تريليون دولار أمريكي (1). ولذلك، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة أشعلت شرارة الإلهام كواحدة من أولى البلدان التي اتخذت خطوات مؤثرة تجاه الحيلولة دون انتشار المنتجات المقلدة واستخدامها. واعتبارًا من موسم 2017-2018، استطاع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دبي وحدها (2) مصادرة أكثر من 26 مليون منتج تربو قيمتها على مليار درهم إماراتي. ويدخل في حكم “الغش” بدولة الإمارات العربية المتحدة تصنيع الأصناف المقلدة أو شحنها أو بيعها أو امتلاكها. يصبح العملاء الغير مرتابين في المعتاد ضحايا لهذا الغش؛ غير أن السلطات الرسمية تعتبرهم مسؤولين عن التشجيع على المتاجرة في المنتجات المقلدة. ويحدو الأمل بازا بازار في دعم دولة الإمارات العربية المتحدة في كفاحها ضد المنتجات المقلدة بكونها أول شركة تستفيد من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة مع اقتران ذلك بالاختبارات التي تتم بمعرفة البشر للتحقق من أصالة المنتجات في جميع أنحاء المنطقة. تعمل بازا بازار من خلال العملية التي يتبعها للتحقق من أصالة المنتجات على ضمان قدرتها على توفير أحدث صيحات الموضة لعملائها. كما يحدوها الأمل في النمو لتصبح السوق الحائزة على ثقة المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسوف تجعل بازا بازار من العلامات التجارية لموضة الأحذية الرياضية والملابس الكاجوال سهلة المنال بالنسبة للعملاء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشمل ذلك ماركات شهيرة مثل سوبريم وبايب وكيث وكواس وأوفوايت، فضلاً عن مجموعات يطرحها فنانون من أمثال تكاشي مووراكامي وتحافات تعاون من بينها نايك أير جوردانز وأديداس ييزيس. تتسم تلك المنتجات بإصدارات محدودة، ولذا يرغب العملاء في التعرف على الأشخاص المناسبين لبيعها اعتمادًا على إجراء قرعة أو الوقوف في طوابير طويلة للغاية علَّهم يحصلون على فرصة ولو ضئيلة للحصول على أحد تلك الإصدارات التي يتهافت عليها الجميع. أصبح بإمكان العميل أن يتصفح السوق وأن يسجل طلبية بنقرة واحدة ثم يترك الباقي لتهتم به بازا بازار. يقوم البائعون الذين تم التحقق من هوياتهم بشحن الصنف المطلوب إلى بازا بازار الذي يقوم بمعالجته والتحقق من أصالته قبل وصول الشحنة إلى المشتري. إن لم يجتز الصنف عملية التحقق من الأصالة، يتم إخطار العميل بذلك وتُلغى الطلبية. ينطوي نظام بازا بازار للتحقق من أصالة المنتجات على مجموعة من 40 اختبار مختلف يقوم بها البشر كما تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ومع كل عملية شراء، يتلقى العميل شهادة خاصة بأصالة المنتج من بازا بازار. تتسم تلك الشهادة بعدة سمات للأمان حتى لا يتمكن أحد من نسخها.

بازا بازار مؤسسة هادفة للربح. تقوم الشركة بتحميل رسم على البضائع المباعة من البائع بناءًا على سابقاته البيعية. يحدد البائعون أسعارهم بناءًا على السوق الحالية لتلك البضائع وبناءًا على تقديرهم لقيمتها. نفدت بعض المنتجات المعروضة بالسوق خلال ثوانٍ معدودة. وعليه فإن بعض المنتجات تُباع بأسعار مرتفعة نظرًا لندرتها.

وفي هذا الصدد يفترض بيرم سيجال، رئيس بازا بازار التنفيذي، أن “عدد سكان الإمارات قد تضاعف ثلاثة أضعاف منذ بداية هذه الألفية. فقد أصبحت محورًا رئيسًا للأفكار الجديدة وللتعبير عن الذات وأحدث صيحات الموضة. كما أن معرض إكسبو 2020 الوشيك كفيل بأن يكون الحافز القادم في الابتكار والنمو سريعي الوتيرة في هذا البلد. وعلى ذلك، فمن المؤكد أن الماركات والصيحات التي لم تكن متاحة أو معروفة في هذا الجزء من العالم سوف تصبح رائجة خلال السنوات القلائل القادمة مع وصول المزيد من الوافدين إلى هذا البلد حاملين معهم أسلوبهم الفريد فيما يتعلق بصيحات الموضة. ومن ثم فإن العملاء بحاجة إلى الحصول على مصدر يتحقق من أصالة المنتجات.”

نبذة عن

بازا بازار: بازا بازار هي المصدر الأهم للملابس الكاجوال الأصلية التي تصدر ثم ينفد المعروض منها خلال ثوانٍ معدودة في المعتاد على المستوى الدولي. نساعدكم في التعرف على عالم الملابس الكاجوال حتى لا يساوركم القلق في أي وقت من الأوقات بشأن المنتجات/ التواريخ المزيفة أو بشأن العثور على بائع موثوق للمنتجات الأصيلة. تشمل العلامات التجارية التي يمكنكم شراؤها نايك أير جوردانز وأديداس ييزيس وسوبريم وفير اوف جود وأوفوايت وبايب وفانز وكواس وكيث وتكاشي موراكامي وغيرها الكثير. نقوم بشحن المنتجات المطلوبة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ياللا! منتجاتكم من بازا

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1) https://www.businesswire.com/news/home/20171222005383/en/Global-Brand-Counterfeiting-Report-2018-Counterfeited-Goods

2) https://gulfnews.com/uae/crime/dubai-destroys-dh119-billion-worth-counterfeit-goods-1.2187150