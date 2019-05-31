باريس بريزنتس تعين مديرًا تجاريًا جديدًا لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

لندن، 30 مايو / أيار، 2019 /PRNewswire/ — يسعد باريس بريزنتس “Paris Presents” أن تعلن عن تعيين السيد/ بريان غرانت “Brian Grant” في منصب المدير التجاري لمنطقة أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا. وينضم بريان إلى باريس بريزنتس مصحوبًا بخبرات ثرية في قيادة العلامات التجارية المتخصصة في منتجات الجمال والعناية الشخصية.

وفي إطار شغله منصب المدير السابق لقسم تطوير الأعمال العالمية في بايليس آند هاردينغ “Baylis & Harding”، تمكن بريان من إدارة فريق من مسئولي المبيعات والتسويق للتوسع في سبع مناطق جديدة، منها الصين وكندا. وقبل عمله في بايليس آند هاردينغ، شغل بريان منصب المدير العام لمؤسسة ماركوينز بيوتي براندز “Markwins Beauty Brands”، بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وخلال فترة عمله في ماركوينز، تمكن بريان وفريقه من زيادة التوزيع من ثمان دول إلى أربع وعشرين دولة جديدة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. ويتمتع بريان بنفس المستوى من المهارات التي مكنته من قيادة جهود المبيعات والتسويق لمواصلة تطوير العلامة التجارية، وإدارة سلسلة التوريد والتخطيط على الطلب. ويقدم بريان المعرفة الأساسية، وسبق له العمل مباشرة مع العديد من كبار تجار التجزئة حول العالم والموزعين العالميين، محققًا زيادة العائدات وتحسين هامش الربح.

وفي إطار دوره، سيعمل بريان إلى جوار فريق باريس بريزنتس في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لمتابعة التوجه التجاري لعلامات باريس بريزنتس التجارية، وريال تكنيكس “Real Techniques”، وإيكو تولز “EcoTools”، وبودي بينيفتس “Body Benefits”، وستوديو بيسيكس “Studio Basics”، وراز “Razz”.

وعلى هامش تعيينه، علق بيل جورج “Bill George”، المدير التنفيذي لمؤسسة باريس بريزنتس إنك:

“نحن مسرورون للغاية بانضمام شخص في كفاءة بريان إلى فريقنا من المتخصصين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في باريس بريزنتس. ونتطلع لاستفادة بريان من خبراته الثرية في سبيل المساعدة على تطوير العلامات التجارية عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا”.

تعد باريس بريزنتس شركة عالمية خاصة تقدم وتوزع منتجات الجمال وخدمات العناية الشخصية التي ترفع من خبرات الجمال. ونؤمن بابتكار علامات تجارية مهمة، وبالتالي مساعدة الأفراد مع خطوط منتجات زهيدة التكلفة وعالية الجودة تستكمل روتينك اليومي للمحافظة على جمالك. ومع رؤية تعني بالتحسين المستمر لخبرات العملاء، تقدم باريس بريزنتس محفظة قوية من المنتجات، وفئات المنتج المتنوعة والخدمات المتخصصة من خلال شبكة قوية من تجار التجزئة المحليين والعالميين. وتتضمن محفظة علامات باريس بريزنتس التجارية: ريال تكنيكس، وإيكو تولز، وبودي بينفيتس، وستوديو بيسيكس، وراز.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/894513/Paris_Presents_Brian_Grant.jpg