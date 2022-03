‫اير برودكتسوSARGASتعلنان عن اتفاقية لبناء وحدة إضافية لفصل الهواء في جندالشديد للحديد والصلب في صحار ، عمان

وادي لي ، بنسلفانيا / صحار, عمان, 7 مارس / آذار 2022 شركةاير برودكتسNYSE: APD) ) هي شركة رائدة عالميًا في مجال الغازات الصناعية ، جنبًا إلى جنب مع شريكها الإقليمي الشركة العربية السعودية لغازات التبريد في المملكة العربية السعودية (SARGAS) – إحدى الشركات التابعة أعلنت شركة عبد الله هاشم للغازات والمعدات ، المشروع المشترك الطويل الأمد للغازات الصناعية لشركةاير برودكتسفي المملكة العربية السعودية – أنها وقعت اتفاقية لبناء وحدة فصل هواء جديدة (ASU) في منشأةجندالشديد للحديد والصلب في صحار ، عمان. ستنتج الوحدة الجديدة أكثر من ٤٠٠ظ طن / يوم من الأكسجين والنيتروجين للمنشأة.

المشروع الذي تنفذه شركة Ajwaa Gases LLC – وهو مشروع مشترك بيناير برودكتسو SARGAS – يمثل مشروع ASU الثالثالذي تقوم شركةاير برودكتسبتركيبه في منشأةجندالشديد للحديد والصلب في صحار. ستؤدي إضافة ASU الجديدة إلى زيادة قدرة الأكسجين الغازي (GOX) والنيتروجين الغازي (GAN) بنسبة ٥٠ في المائة ؛ جنبًا إلى جنب مع زيادة القدرة على إنتاج الأكسجين السائل (LOX) والنيتروجين السائل (LIN) ، في عمان.

حميد سبزكاري ، نائب الرئيس والمدير العام لشركةاير برودكتس للغازات الصناعية فيالشرق الأوسط ومصر وتركيا: “يسر شركةاير برودكتس توسيع عروضنا في جندالشديد للحديد والصلب وتعزيز شراكتنا بشكل أكبر. يُظهر التوقيع الناجح لاتفاقية ASU الثالثة التزامنا بدعم العملاء المتزايدين في عُمان ومنطقة الشرق الأوسط. أنا فخور بالفرق التي أظهرت مرونة وتفانيًا استثنائيين لهذا المشروع خلال جائحةكوفيد- ١٩ المستمرة وأظهرت قيمنا الأساسية للسلامة والسرعة والبساطة والثقة بالنفس “.

السيد سانجاي أناند ، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس المصنع ،جندالشديد للحديد والصلب: “يسعدنا مواصلة علاقتنا مع شركةاير برودكتس ونهنئ الفريق على التزامهم بالسلامة والموثوقية في توريد الغازات. سيتم استخدام هذه الغازات في ورشة صهر الصلب ومحطة الحديد المختزل المباشر لتحسين الكفاءة والإنتاج “.

وتعليقًا على التطوير ، قال خالد هاشم ، المدير العام لشركة SARGAS : “لقد كان لدينا علاقة كبيرة معجندالشديد للحديد والصلب على مر السنين وهذا المصنع الجديد في ASU يعزز العلاقة بشكل أكبر.”

نبذة عن شركة اير برودكتس:

شركةاير برودكتس (NYSE: APD) هي شركة عالمية رائدة في مجال الغازات الصناعية تعمل منذ أكثر من ٨٠ عامًا. تركز الشركة على خدمة الطاقة والبيئة والأسواق الناشئة ، وتوفر الغازات الصناعية الأساسية والمعدات ذات الصلة وخبرات التطبيقات للعملاء في عشرات الصناعات ، بما في ذلك التكرير والكيماويات والمعادن والإلكترونيات والتصنيع والأغذية والمشروبات. تعد شركةاير برودكتس أيضًا الشركة الرائدة عالميًا في توريد تقنيات ومعدات معالجة الغاز الطبيعي المسال. تقوم الشركة بتطوير وهندسة وبناء وتملك وتشغيل بعض أكبر مشاريع الغاز الصناعي في العالم ، بما في ذلك: مشاريع التغويز التي تحول بشكل مستدام الموارد الطبيعية الوفيرة إلى غاز تخليقي لإنتاج الطاقة والوقود والمواد الكيميائية عالية القيمة ؛ مشاريع حجز الكربون ؛ ومشاريع الهيدروجين منخفضة وعديمة الكربون على نطاق عالمي لدعم النقل العالمي وانتقال الطاقة.

حققت الشركة مبيعات في السنة المالية ٢٠٢١ بقيمة ١٠.٣مليار دولار من عمليات في ٥٠دولة وتبلغ قيمتها السوقية الحالية حوالي ٥٠ مليار دولار. أكثر من ٢٠,٠٠٠ موظف شغوف وموهوب وملتزم من خلفيات متنوعة مدفوعون بالهدف الأعلى لشركةاير برودكتس لإنشاء حلول مبتكرة تفيد البيئة وتعزز الاستدامة وتتصدى للتحديات التي تواجه العملاء والمجتمعات والعالم.

لمزيد من المعلومات ، قم بزيارةwww.airproducts.comأو تابعنا علىلنكدإنأوتويترأوفيسبوكأوانست غرام.

نبذة عن شركة جندال شديد للحديد والصلب

كموقع استراتيجي في ميناء صحار الصناعي في سلطنة عمان وعلى بعد ساعتين فقط بالسيارة من دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، جندال شديد للحديد والصلب (JSIS) هي أكبر منتج متكامل للصلب مملوك للقطاع الخاص في منطقة الخليج العربي (مجلس التعاون الخليجي أو دول مجلس التعاون الخليجي).

تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية الحالية لمصنع الصلب ٢.٤مليون طن ويعتبر المورد المفضل والموثوق لمنتجات الصلب الطويلة عالية الجودة للعملاء في الاقتصادات الرائدة سريعة النمو في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. خارج دول مجلس التعاون الخليجي ، توفر JSIS منتجات الصلب للعملاء في الأجزاء النائية من العالم ، بما في ذلك القارات الست.

تقوم JSIS بتشغيل ١.٨ميجا طن سنويًا مصنعًا للحديد المختزل المباشر (DRI) ينتج الحديد الساخن (HBI) و DRI الساخن.(HDRI)

ال٢.٤ MTPA SMS تتكون أساسًا من ٢٠٠ طن من فرن القوس الكهربائي ، فرن المغرفة ٢٠٠ طن ، فرن تفريغ الهواء ٢٠٠ طن: وآلات الصب المستمر. تشغلجندال شديدأيضًا مطحنة حديد التسليح ١.٤مليون طن سنويًا مع أحدث التقنيات.

