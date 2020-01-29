انطلاق مهرجان صيد هواشيون في المياه المتجمدة

كان من المقرر في البداية أن يبدأ مهرجان صيد الجليد في 4 كانون الثاني/يناير على نهر متجمد في هواشيون بمقاطعة غانغوون، على بعد 120 كم شمال شرق سيول، لكن تم تأجيله بعد أن أثار الطقس الدافئ مخاوف بشأن السلامة.

سانشيون هو نوع من سمك التراوت المرقط الذي يعيش فقط في المياه العذبة النظيفة.

وقال مسؤولون ان الجليد المتجمد كان يبلغ سمكه 20 سنتيمترا. وأضافوا أن المسافة بين ثقوب الصيد اتسعت أيضا وهو ما أثار دواعي قلق بالنسبة إلى السلامة.

ملأ الزوار مكان المهرجان من الصباح الباكر للاستمتاع بحدث الصيد الشتوي السنوي.

كما تم إحضار زلاجات الثلج وزلاجات الأطفال على هامش منطقة الصيد الرئيسية.

وقال هونغ يونغ جي من إنشيون، غرب سيول، والذي كان هناك مع طفليه: “يستمتع أطفالي كثيرًا لأن هناك العديد من الأنشطة الأخرى التي يمكنك الاستمتاع بها إلى جانب صيد الأسماك في الجليد. الطقس مثالي أيضًا وليس باردًا للغاية.”

تحدى بعض الزوار البرد الشتوي للتمتع بصيد يدوي وهم يرتدون القمصان ذوي الأكمام القصيرة والسراويل القصير.

كما تم إعداد منطقة للطهي حتى يتمكن الناس من الطهي وأكل السمك الذي تم صيده.

وقال رئيس بلدية هواشيون تشوي مون سون “نشكر الزوار على الانتظار رغم تأجيل الحدث مرتين. سنركز على إدارة مهرجان آمن.”

وأضاف “سنعمل أيضًا على بقاء الزائرين لفترة أطول للمساهمة في الاقتصاد المحلي“.

في اليوم الأول وحده، استمتع حوالي 85000 شخص بالمهرجان. وإذا ما تمت إضافة الأجانب الذين زاروا المنطقة المخصصة للزوار الدوليين التي افتتحت في وقت سابق من هذا الشهر، فإن الرقم سيكون 157.427، وفقًا لما ذكره المنظمون.

وإذ تم إطلاق هذا الحدث في العام 2003، فقد تم اختيار هذا المهرجان كأفضل مهرجان في البلاد من قبل وزارة الثقافة في العام 2010، وتطورت لتصبح واحدة من أربعة مهرجانات شتوية رئيسية في العالم.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1082793/Hwacheon_County_ Ice_Fishing.jpg