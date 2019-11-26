انضمام مستشارين جديدين لهيدريك أند ستراغلز في هونغ كونغ ودبي

هونغ كونغ ودبي، الإمارات العربي المتحدة، 26 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أضافت شركة هيدريك أند ستراغلز Heidrick & Struggles، (نازداك: HSII)، وهي مزودة رائدة لخدمات البحث التنفيذي، استشارات القياة وتقييم وتطوير القيادة، وكفاءة المؤسسة والفريق وخدمات صياغة الثقافة عالميا، مستشارا جديدا لشركتها المتخصصة في البحث التنفيذي في منطقة آسيا المحيط الهادىء في تشرين الأول/أكتوبر.

انضم سايمون فليتشر Simon Fletcher إلى هيدريك كونسالتنغ كمدير رئيسي في دبي، حيث يأتي بخبرة 20 عامًا في إدارة رأس المال البشري في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا. يقود فليتشر برامج تقييم وتطوير القيادة والتدريب للمديرين التنفيذيين والفرق في عدد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والصناعة والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والحكومة.

وقال أندرو ليسور، الشريك الإداري العالمي في شركة هيدريك كونسالتنغ: “بفضل خبرة سيمون الواسعة في العمل في جميع مجالات تقييم القيادة والتطوير والإدارة، سيكون مستشارًا لا يقدر بثمن للقادة والمنظمات التي تركز على قيادة التغيير وتسريع أداء الأعمال. سايمون هو إضافة ممتازة لفريقنا المتنامي من الاستشاريين حول العالم.”

انضم فيليب وليامز Philip Williams إلى شركة الخدمات المالية بصفته مديرًا في هونغ كونغ، متخصصًا في مهام البحث التنفيذية العليا لأدوار إدارة الأصول التقليدية والبديلة. يتمتع وليامز بمعرفة وخبرة متخصصة عميقة في إجراء عمليات البحث على مستوى عالٍ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمجموعة واسعة من العملاء عبر إدارة المحافظ الاستثمارية وإدارة الاستثمار، بما في ذلك البنوك الخاصة وشركات إدارة الثروات.

وعلق ستيفن ماكاليندن، المسؤول الإقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط قائلاً: “ستكون خبرة فيليب الإقليمية العميقة وخبرته الواسعة في الخدمات المالية بمثابة أصول هائلة لعملائنا الذين يعملون باستمرار عبر ظروف السوق الديناميكية. فيليب هو إضافة رائعة لفريقنا، وسيعمل مستشارًا قياديًا ممتازًا لعملائنا في الخدمات المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

حول شركة هيدريك أند ستراغلز

هيدريك أند ستراغلز إنترناشيونال إنك (نازداك: HSII)، تخدم احتياجات المواهب التنفيذية والقيادية العليا في المؤسسات الرائدة في العالم كمقدم رئيسي موثوق لخدمات البحث التنفيذي، تقييم وتطوير القيادة، فعالية المؤسسة والفريق، وخدمات تشكيل الثقافة. هيدريك أند ستراغلز هي شركة رائدة في مهنة البحث التنفيذي منذ أكثر من 60 عاما. واليوم، توفر الشركة حلول القيادة المتكاملة، لمساعدة عملائنا على تغيير العالم، فريق قيادة واحد، في كل مرة. www.heidrick.com .

اتصالات الإعلام لهيدريك أند ستراغلز:

هيلاري تشو

9348 2103 852+

hchiu@heidrick.com

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