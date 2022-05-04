‫‫ انضمام بريان بوراك إلى Customertimes كمدير العمليات

نيويورك، 4 ماي/أيار 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Customertimes ، وهي شريك عالمي في تكامل وتنفيذ نظام سيلز فورس، اليوم عن انضمام براين بوراك، قائد خدمات التكنولوجيا والبرمجيات المخضرم، إلى الشركة كرئيس العمليات ( COO ).

شغل السيد بوراك سابقا منصب مدير العمليات بشركة SoftServe ، وهي شركة الخدمات الرقمية، وكذلك قائدا لشركة BMC Software ، حيث قام بإنشاء وإدارة فرق التطوير العالمية، بما في ذلك أحد أكبر فرق المنتجات في أوكرانيا. في الآونة الأخيرة، كان المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لـ RelayiQ ، وهي منصة بدون كود لتطوير التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي.

سيضمن السيد بوراك للعملاء في Customertimes ، النجاح في رحلات التحول الرقمي الخاصة بهم من خلال الاستفادة من منصات التكنولوجيا الرائدة. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل مع فرق المبيعات والتسليم لتحويل عروض المنتجات والخدمات، وترسيخ مكانة الشركة العالمية كمصدر موثوق لتكامل النظام الأساسي للمؤسسات، والتطوير المخصص، ودعم المنتجات، والبرامج الاحتكارية.

يقول ديمتري سيدنيف، المدير التنفيذي في Customertimes : “تجربة السيد Borack في مجال البرمجيات تجعله الخيار المثالي لنا”. “إن نهجه القائم على النمو لتطوير التكنولوجيا والخدمات القابلة للتطوير سيكون له تأثير فوري، كما أن علاقته العميقة بشعب أوكرانيا تتوافق بشكل وثيق مع مهمتنا للوقوف مع زملائنا الذين تأثروا بالحرب.”

مع بدء السيد بوراك، فإنه يتطلع إلى التأثير على النمو الذي شهدته الشركة مؤخرا.

يقول: “تمتلك Customertimes قاعدة مذهلة من عملاء المؤسسات الرائدين في جميع أنحاء العالم”. “تتمتع هذه الشركة بقدرة فريدة على تقديم الاستشارات، والتطوير، وخبرة المنتجات، كما أن ريادتنا في نظام سيلز فورس البيئي هي أهم عامل يميزها. هناك طلب هائل على المهارات التي تقدمها Customertimes ، وأنا على استعداد لمساعدة عملائنا على زيادة استثماراتهم في مجال التكنولوجيا إلى أقصى حد “.

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نبذة عن شركة Customertimes

شركة Customertimes هي شركة استشارات وبرمجيات عالمية متخصّصة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات الأكثر تطوّرًا لعملائها. وقد نفّذت الشركة أكثر من 4000 مشروع، ويعمل بها أكثر من 1600 خبير تكنولوجي متميّز؛ لذا فإنّ حلولها مصمّمة لمساعدة عملائها على تحقيق تحوّل حقيقي في أعمالهم، وتحقيق أقصى فائدة من استثماراتهم التكنولوجية. وقد كانت Customertimes من أوائل الشركات المشاركة في فضاء سيلز فورس للاستشارات والحلول التنفيذية في أوروبا الشرقية، وهي حائزة على العديد من الجوائز بوصفها شركة مطوّرة للمنتجات والحلول السحابية. يقع المقرّ الرئيسي للشركة حاليًا في مدينة نيويورك، ولديها مكاتب إقليمية في لندن، وباريس، وتورنتو، وكييف، وبوزنان، وريغا، وبودغوريتشا. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.customertimes.com ‏.

للتواصل الإعلامي:

ميريل سيكورا

شركة Customertimes

212-520-0059

بريد إلكتروني: meriel.sikora@customertimes. com