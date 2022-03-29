‫انضمام إياد كمال، مدير العمليات السابق في أرامكس، إلى المجلس الاستشاري لِـ Shipsy

جوروجرام، الهند، 29 مارس/آذار 2022 /PRNewswire/ — Shipsy أعلنت شركة رائدة في توفير منصات ذكية لإدارة النقل والإمداد قائمة على البرمجيات الخدمية (SaaS) مؤخرا، انضمام إياد كمال، مدير العمليات السابق في أرامكس، إلى فريقها الاستشاري.

يتمتع كمال بأكثر من 29 عاما من الخبرة القيادية مع أرامكس، المزود العالمي للنقل، واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية، والبيانات والتحليلات، وحلول الاستدامة. كان له دور فعال في قيادة التوسع العالمي للشركة والنمو برقمين خلال فترة متعددة السنوات من التغيرات التكنولوجية الكبيرة واضطرابات السوق. تشمل خبرته كل من قيادة النمو العضوي، وتصميم المنظمة وقيادتها، وإنشاء بنية أساسية للعمليات من البداية إلى النهاية قائمة على التكنولوجيا وتعتمد على الأصول الخفيفة.

يعمل كمال حاليا في مجلس إدارة Tradeling، وهو سوق إلكتروني في مرحلة النمو يركز على بناء أكبر شبكة رقمية للبائعين والمشترين بين المؤسسات (B2B) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يقدم المشورة لمجموعة GeoPost / DPD، وهي شبكة لوجستية سريعة النمو تتواجد في 50 دولة تقدم أكثر من ملياري طرد سنويا.

قامت شركة Shipsy مؤخرا، بجمع تمويل من الفئة ب بقيمة 25 مليون دولار أمريكي. يعتبر كل من تسريع التوسع الجغرافي وقيادة الابتكار التكنولوجي السريع هما مجالا التركيز الرئيسيان لِـShipsy الآن.

سيلعب كمال دورا حاسما في تمكين شركة Shipsy من مواصلة نموها في أسواق الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وتسريع التوسع في أوروبا والولايات المتحدة. كما سيقدم المشورة للشركة لدفع الابتكار اللوجستي السريع من خلال زيادة تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وقواعد البيانات المتسلسلة (البلوكشيين). تعد مساعدة الشركات في جميع أنحاء العالم على بناء عمليات لوجستية مستدامة مجالا آخر يقدم كمال المشورة بشأنه.

وصرح كمال قائلا: “يسعدني الانضمام إلى شركة Shipsy في مهمتها لتحويل صناعة الخدمات اللوجستية العالمية وتقديم قيمة أكبر لجميع أصحاب المصلحة.

“نرى طلبا متزايدا على منتجات وخدمات إدارة اللوجستيات Shipsy ذات التغيير الجذري عبر مناطق جغرافية متعددة. لذلك، يعد وجود مستشارين يتمتعون بمعرفة متعمقة في الصناعة أمرا بالغ الأهمية لنمونا. صرح سهام تشوكشي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Shipsy: “نحن محظوظون بوجود إياد كمال، أحد رواد الصناعة، في مجلسنا الاستشاري”.

للتواصل:

أرجون ألفا

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