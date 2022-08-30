‫‫اندماج لا مثيل له – تلفزيون توشيبا M550

هونج كونج، 30 أغسطس 2022 / PRNewswire / — عن طريق ترقية تجربة المشاهدة إلى أكثر من مجرد كونها غامرة وترقية اللعب إلى أكثر من كونه مجرد متعة، شاشة M550 هي واحدة من أحدث إضافات تلفزيون توشيبا 4K إلى السوق التي تقدم في النهاية بديلاً ذا مغزى حقيقيًا لتلفزيون OLED كامل مع العديد من الميزات المثيرة للإعجاب.

يكمن وراء شاشة M550 نظام تشغيل VIDAA الخاص بتلفزيون توشيبا، وهو نظام تشغيل سريع ومتجاوب يجعل التلفزيون أسهل بكثير – وأكثر متعة – للتفاعل معه. ويرجع الفضل في جزء من الاستجابة إلى إعداد التحكم الصوتي الذكي الخاص ب VIDAA ، والذي يمنح المستخدمين السيطرة الحرة على المحتوى الذي لا حدود له تقريبًا المتاح عبر وظيفة البحث عن المنصة العالمية. علاوة على جعل شاشة M550 أسهل في التفاعل معها، يوفر VIDAA أيضًا وصولًا لا نهائيًا إلى مجموعة من التطبيقات المدعومة على المنصة بطرق تحافظ على تجربة مشاهدة المستخدمين دون إفساد.

ومع ذلك، فإن سرعة M550 لا تتوقف هنا. كما يوفر التلفزيون المزود بلوحة 60 هرتز تجارب لعب استثنائية لجميع اللاعبين على حد سواء. متوافق مع معدلات تحديث اللعبة المتنوعة، كما يتكيف تلفزيون بدقة 4K بذكاء مع التردد المناسب عند الحاجة، مما يقضي بشكل فعال على التأتأة، ويمنح المستخدمين فرصة كبيرة في تجربة الألعاب.

على الجبهة غير الألعاب، توفر شاشة M550 ميزات ذكية بنفس القدر مما يساهم في العمق الواقعي للصور باستخدام تقنية الإضاءة الخلفية الدقيقة التكيفية، تقوم ميزة الإضاءة المحلية الكاملة المصفوفة للتلفزيون، جنبًا إلى جنب مع Quantum Dot ، باستعادة اللون المناسب لكل بكسل، مما يجعل من الممكن الحصول على تباينات ألوان أكبر بالإضافة إلى اختلافات ألوان أكثر اتساقًا دون الآثار الجانبية المعتادة التي تجلبها الإضاءة التقليدية، مما يجعل الصور على الشاشة زاهية بشكل مذهل.

ونظرًا لضبطه إلى الأبد على نغمة صوت المستخدمين، والوميض في اللعبة، أو الفروق الدقيقة التي لا يمكن نسخها في الصورة على الشاشة، فإن M550 من تلفزيون توشيبا جاهز دائمًا للبث واللعب، ولا مثيل له في سهولة الوصول إليه، والاستجابة، ومجموعة متنوعة غنية من المحتوى الذي يجلبه، والتجارب الغامرة التي يتيحها.

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الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1886613/image_5022994_ 9741835.jpg