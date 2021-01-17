انتهاء العرض المحدود الفترة لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار لسانت كيتس ونيفيس

لندن،17 يناير / كانون الثاني 2021 /PRNewswire/ — انتهت اليوم صلاحية العرض محدود المدة الذي كان يعمل بموجب برنامج سانت كيتس ونيفيس للحصول </14><15 على الجنسية عن طريق الاستثمار الآن. وبموجب الخصم المؤقت، الذي تم تقديمه في وقت لاحق بنهاية العام الماضي، فيمكن لأسرة مكونة من أربعة أفراد الحصول على الجنسية نظير 150,000 دولار أميركي بدلًا من 195,000 دولار أميركي. منذ العام 1984، فتح اتحاد سانت كيتس ونيفيس أبوابه أمام الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية </22><28 وأفراد أسرهم المباشرين ليصبحوا مواطنين بمجرد الاستثمار من خلال صندوق النمو المستدام أس جي أف. يسهل الصندوق الطريق الأسرع والأكثر مباشرة للحصول على جنسية ثانية.

إلى جانب الحصول على جنسية وجواز سفر ثان، يقدم البرنامج ثروة من المزايا للمواطنين الاقتصاديين وعائلاتهم. يتضمن ذلك الوصول إلى 156 وجهة، وآفاق عمل بديلة، وخيارًا لا يقدر بثمن لنقل الجنسية لأجيال قادمة لتأسيس إرث مستقبلي لك ولعائلتك. المتقدمون لديهم أيضًا خيار الإقامة في الدولة مع التمتع بحقوق المعيشة والعمل الكاملة. ومع ذلك، يجب على المتقدمين الخضوع أولاً لفحوصات العناية الواجبة الصارمة لضمان قبول المستثمرين ذوي المكانة الأخلاقية العالية فقط كمواطنين، وبالتالي حماية سمعة البرنامج الدولية.

تنعكس أهمية الحفاظ على وحدة الأسرة معًا في تطور البرنامج. لم يقدم البرنامج خصمًا للعائلات فحسب، ولكن مؤخرًا، أعلنت هذه الدولة المكونة من جزيرتين أنها ستسمح بإدراج الأشقاء في طلب الهجرة. “مفهوم الأشقاء هو أحد مبادئ ضمان تضمين الأسرة بأكملها في طلب الهجرة وأننا نسمح بإحضار الجميع. وبالنسبة إلى الأشقاء، يمكن أن تصل أعمارهم إلى سن 30 عامًا حتى يمكن لأخ أو أخت مقدم الطلب الرئيسي أو الزوج التأهل في الطلب. عادة ما تكلف إضافة شقيق أو شقيقية 20,000 دولار أميركي في إطار صندوق النمو المستدام”، كما قال ليس خان، الرئيس التنفيذي لوحدة برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس خلال ندوة عبر الإنترنت مع إيكونوميك تايمز .

إذ تأسس في العام 1984، تدير سانت كيتس ونيفيس أطول برنامج جنسية عن طريق الاستثمار في العالم منذ ما يقرب من أربعة عقود. إن خبرة البرنامج الواسعة في مجال هجرة الاستثمار قد أمنت مكانته الدولية كعلامة ذات “معيار بلاتيني.” سلط مؤشر برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار 2020، وهو دراسة سنوية مستقلة تنشرها مجلة فاينانشال تايمز بي أم دبليو، الضوء على سهولة معالجة البرنامج والعناية الواجبة والجدول الزمني للمواطنة على أنها بعض أسباب شعبيته.