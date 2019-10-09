انتخاب رئيس مجلس إدارة شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ورئيسها التنفيذي توماس بي غالاغر عضوا في مجلس مدراء أم جي إي أكس

برنستون، نيوجيرزي، 8 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز، الشركة القابضة الأم لمؤشرات مياكس أوبشنز ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد، (التي تعرف مجتمعة بمجموعة بورصات مياكس) اليوم أن رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي توماس بي غالاغر قد تم اختياره عضوا لفترتين في مجلس مدراء بورصة حبوب منيابوليس (أم جي إي أكس)، وهي سوق عقود معينة ومؤسسة مقاصة لمشتقات الأسهم.

وقال غالاغر، “يشرفني أن تم انتخابي عضوا في مجلس إدارة أم جي إي أكس وأشكر أولئك الذين صوتوا لصالح ترشيحي. أم جي إي أكس في موضع محاب للنمو كبورصة عقود آجلة منظمة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الشراكة بين أم جي إي أكس وميامي إنترناشيونال هولدنغز لتقديم منتجات مشتقات بورصة سبايكس إلى السوق، وأتطلع إلى العمل مع أعضاء مجلس الإدارة الآخرين في سعينا لتوسيع أعمال أم جي إي أكس.”

وقال مارك باغان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أم جي إي أكس: “يسرنا أن نرحب بتوم إلى مجلس إدارتنا. وهو والأعضاء الذين أعيد انتخابهم موراي ستال وألبرت سيرلين يجلبون معهم ثروة من المعرفة والخبرة في مجال البورصات وسيضيفون قيمة هائلة لشركتنا واستراتيجيتها للنمو.”

ستعمل مجموعة بورصات مياكس و أم جي إي أكس كبورصة حصرية للمشتقات على مؤشر التقلبات سبايكس، وهو مقياس للتقلبات المتوقعة لمدة 30 يومًا على SPDR® S&P 500® ETF (SPY)، وفقًا لاتفاقية شراكة بين أم جي إي أكس وميامي إنترناشيونال هولدنغز. تتوفر خيارات سبايكس بالفعل على بورصة ميكس أوبشنز (رمز السهم: SPIKE)، ومن المتوقع أن تتوفر عقود سبايكس الآجلة على أم جي إي أكس عبر منصة CME Globex® (الرمز: SPK) بدءا بـ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، رهنا بموافقة هيئة التجارة بالعقود الآجلة للسلع.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة سبايكس وسبايكس أوبشنز، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس أوبشنز على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions.com..

اتصالات الشركات:

دومينيك برونيتي – ميلر

897-1465 (609)

dprunetti@miami-holdings.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونية بالكامل.

تستفيد مؤشرات مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر (مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

مياكس أوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس إكستشينج والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (ويشار إليها مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني. هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة أو أم جي إي أكس للعلامات التجارية للأطراف الأخرى لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة أو أم جي إي أكس. أي إشارات من قبل الشركة أو أم جي إي أكس إلى علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و / أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخدامًا بسيطا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.