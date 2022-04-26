‫الهيئة العامة لشركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م توزع أرباح على مساهميها بقيمة 4.76 مليون دينار أردني (6.7 مليون دولار أمريكي)، ما نسبته 17% من رأس مال الشركة

عمان، الأردن, 26 أبريل / نيسان 2022 /PRNewswire/ — عقدت شركة سنيورة للصناعات الغذائية مؤخراً اجتماع الهيئة العامة العادي برئاسة السيد طارق عمر العقاد، رئيس مجلس الإدارة. ووافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في31/12/2021 على المساهمين المسجلين كما بتاريخ 19/4/2022 بنسبة 17% من رأس المال المدفوع للشركة بقيمة 4.76 مليون دينار أردني (6.7 مليون دولار أمريكي).

وأظهرت البيانات المالية المدققة للعام 2021 تطور ونمو ملفت وانجازات غير مسبوقة في كافة المستويات، حيث حققت الشركة ارباحا صافية بلغت 8.03 مليون دينار اردني (11.3 مليون دولار امريكي) ونمت الايرادات الكلية بنسبة 53% مقارنة بالعام السابق حيث بلغت مجموع الايرادات 108.5 مليون دينار أردني (153 مليون دولار أمريكي) في العام 2021. وبلغ مجموع الموجودات 100.7 مليون دينار أردني (142 مليون دولار أمريكي( كما في 31/12/2021 بزيادة نسبتها 12% عن العام السابق، أما حصة مساهمي الشركة فقد نمت بنسبة 12% لتبلغ 28 قرش أردني.

وصرح رئيس مجلس إدارة سنيورةالسيد طارق عمر العقاد ان العام 2021 كان مليئا بالتحديات نتيجة استمرار جائحة كورونا المستجد والأوضاع الاقتصادية العامة السائدة في المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام، الا ان مجموعة شركات سنيورة نجحت وتميزت في تطبيق رؤى وخطط مجلس الادارة وبدا ذلك واضحا بإستكمال كافة الإجراءات القانونية للاستحواذ على 77٪ من حصص شركة تراكيا لصناعة اللحوم في الجمهورية التركية مالكة العلامة التجارية “بولونيز”، حيث بلغت القيمة الإجمالية للإستثمار حوالي 203.9 مليون ليرة تركية اي ما يعادل 20.2 مليون دينار أردني في ذلك التاريخ، وذلك تماشيا مع خطط الشركة الاستراتيجية التوسعية.

كما اضاف العقاد ومن منطلق تنويع سلة محفظة منتجات سنيورة والتي تلبي كافة الاذواق والمستهلكين والوصول الى شريحة جديدة تم ابتكار وتطوير المنتجات النباتية “بديل” (Badeel ) المنتج الخالي من الصويا والجلوتين الاول من نوعه والذي يضم اربع اصناف من البرجر والمفروم والصوصيج والنجتس في السوقين الاردني و الاماراتي والذي تم تطويرة وانتاجه من قبل كوادر التطوير في الاردن وفلسطين والامارات.

واختتم العقاد حديثه بالاشارة الى الدور الريادي الذي لعبته مجموعة سنيورة على صعيد المسؤولية الإجتماعية في ظل جائحة كورونا، حيث حافظت الشركة على دورها الفاعل في المجتمعات التي تعمل بها من خلال دعم ومساندة المؤسسات الاجتماعية والخيرية والإنسانية والصناديق الوطنية وقد بلغ مجمل الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية في العام 2021 ما يقارب 270 الف دينار اردني (380 الف دولار امريكي).

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة السيد مجدي الشريف أنه تم تحقيق نمو في المبيعات في كافة فروع الشركة، حيث حققت الشركة نمواً في المبيعات المبردة والمجمدة في السوق الاردني بنسبة 16%، وكذلك في السوق الفلسطيني بنسبة 27% مدفوعة بنمو مبيعات اللحوم المجمدة التي لاقت قبولاً واسعاً من قبل المستهلك الفلسطيني للعام الثاني على التوالي، اما مبيعات الشركة في منطقة الخليج فقد نمت بنسبة 8% مقارنة مع العام السابق ، بالرغم من التحديات التي واجهتها الشركة في السوق السعودي بفرض اجراءات بتسجيل واصدار تصاريح الاستيراد الى المملكة العربية السعودية من قبل هيئة الغذاء والدواء الا ان الشركة حققت نموا في هذا السوق.

كما اشار الشريف الى ان الشركة تهدف الى الاستمرار والعمل على زيادة حصتها السوقية على المستويين المحلي والاقليمي وصولاً للاستمرار وتحقيق نتائج مميزة، حيث تحتل شركة سنيورة اليوم الحصة السوقية الأكبر في السوقين الأردني والفلسطيني، وتسعى لتحقيق الموقع الريادي في الأسواق الإقليمية خاصة أسواق الخليج والسوق التركي الواعد.

وأتبع الشريف: ” إننا نتطلع للعام 2022 بتفاؤل وسط توقعاتنا بأن يكون عاماً إستثنائياً للشركة وذلك بتعزيز مبيعات المنتجات المجمدة في كافة الأسواق لتلبي أذواق المستهلكين والتي ستضمن لنا الحفاظ على مكانتنا الريادية والبقاء كإحدى الشركات الصناعية الرائدة في المنطقة ضمن قطاع الصناعات الغذائية وتطوير مبيعات السوق التركي والذي سيعزز من مكانة الشركة وايراداتها وارباحها في المرحلة القادمة. وكما سيتم العمل على رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين وتطوير خطوط الإنتاج في شركة تراكيا (Polonez) في مدينة اسطنبول.

واختتم الشريف حديثه بتوجيه شكره لكافة موظفي الشركة من مختلف المستويات الوظيفية لجهودهم المتواصلة لتحقيق أهداف الشركة، كما شكر أعضاء مجلس الإدارة لدعمهم المتواصل ومساندتهم لفريق عمل الإدارة التنفيذية.

وسنيورة هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان (ASE: SNRA). وهي الرائدة لصناعة اللحوم في المنطقة، حيث تقوم بالانتاج من خلال أربعة مصانع مجهزة بأفضل التقنيات العالمية في فلسطين والأردن والإمارات وتركيا. للمزيد من المعلومات: www.siniorafood.com

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