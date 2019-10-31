النجم المشهور على يوتيوب، سويمي، يأتي إلى منصة LiveMe للتفاعل مباشرة مع معجبيه

المنامة، البحرين، 31 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر، دعت منصة LiveMe النجم السعودي المؤثر على اليوتيوب، سويمي، لبدء بث محتواه مباشرة على المنصة للتفاعل مع كل معجبيه في جميع أنحاء العالم العربي.

سويمي، المعروف بمحتواه الكوميدي ومسابقاته المضحكة، بدأ مسيرته المهنية على يوتيوب في العام 2013. وهو لديه الآن 2.5 مشارك على يوتيوب وعدد مشابه على إنستاغرام، تويتر وسنابشات.

في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر، كان لدى سويمي أول بث مباشر له على منصة LiveMe. كان المعجبون به متحمسين لإتاحة الفرصة لهم للدردشة والتفاعل معه مباشرة وطلب منهم أن يطرحوا عليه جميع أنواع الأسئلة من مثل كيف بدأ العمل كمؤثر وصولا إلى قيامه بدور الخبير في النظام الغذائي، ثم أخرج عوده لعزف بعض الألحان العربية لجمهوره، وحتى أخذ طلبات الأغاني منهم، مما يدل على مدى تعدد المواهب لديه. بفضل منصة LiveMe القوية، تمكن معجبوه من إرسال هدايا له، للمساعدة في دعم مؤثرهم المفضل.

كتطبيق بث مباشر عالمي، تم توسيع LiveMe بنجاح لتشمل أوروبا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط وبلدان أخرى من خلال بث الألعاب، والبث المباشر لـ IRL، والهدايا الافتراضية وغيرها من الميزات التفاعلية للغاية. لدى LiveMe أكثر من 150 مليون مستخدم.