النجمة العالمية الكبيرة وأيقونة الموضة جنيفر لوبيز تطلق عطرها الخاص بها، بروميس

نيويورك، 2 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أطلقت النجمة العالمية التي تعتبر واحدة من النجمات الأكثر تأثيرا وقوة في العالم، جنيفر لوبيز، عطرها الخاص بها، بروميس (PROMISE). ويجسد العطر الجديد العديد من الوعود التي قطعتها لوبيز لنفسها ومعجبيها في رحلة يحتفى بها أوصلتها إلى نجاح غير مسبوق وممارسة تأثير عميق على الثقافة الشعبية. وبالتعاون مع شركة ديزاينر بيرفيومز للعطور، ستطرح لوبيز عطرها بروميس بصورة حصرية في محلات ألتا بيوتي في الولايات المتحدة وبوتس وسوبردراغ في المملكة المتحدة وليفربول في المكسيك.

وقالت لوبيز: “هذا مشروع شغف بالنسبة لي. يجسد عطر بروميس كل ما أنا عليه، ليس فقط كأداء، ولكن كشخص، كأم وكابنة. العلامة التجارية هي وعد – وهذه العلامة التجارية شخصية جدًا بالنسبة لي.”

في العام 2018، أطلقت لوبيز سلسلة من الأغاني الفردية، وأكملت تسجيلها “All I Have” لاس فيغاس، وحصلت على جائزة طليعة فيديو مايكل جاكسون في حفل جوائز فيديو موسيقى أم تي في 2018، وحصلت على جائزة أفضل 100 شخص مؤثر في العالم من مجلة تايم. واصلت نجمة جنيفر صعودها في العام 2019 بإصدارها تعاونًا موسيقيًا جديدًا، It’s My Party Tour وجائزة أيقونة الموضة من مجلس مصممي الأزياء في أميركا لمساهمتها العالمية في الأزياء. وفوق كل ذلك، فإن أداء لوبيز في فيلم Hustlers الذي تم إصداره مؤخرًا ونال استحسان النقاد، والذي حظي بالترحيب من جانب المطلعين في الصناعة باعتباره الأفضل لمسيرتها المهنية. في أيلول/سبتمبر من هذا العام، توقف العالم عندما كانت جينيفر تسير على مسرح فيرساتشي في ثوبها الأخضر المميز فيرساتشي، احتفالا بالذكرى العشرين للمشهد الذي “كسر الإنترنت”.

يقول ديشيل ميهتا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة ديزاينر بيرفيومز: “نحن نعلم أنه في المشهد الحالي للتجميل، يحتاج المستهلكون إلى اتصال مباشر وأصيل بالماركات والمنتجات التي يختارونها. قدرة جينيفر على التواصل عاطفياً مع النساء في جميع أنحاء العالم لا تضاهى حقًا. عطر بروميس يمثل كل شيء يجعلها أيقونة: موهبتها وحكمتها وقوتها وأكثر من ذلك بكثير.”

وقالت تارا سايمون، نائبة رئيس قسم التسليع في أولتا بيوتي: “جنيفر رمز حقيقي وإلهام للكثيرين. كل ما تفعله مدهش، ولا يمكننا أن نكون أكثر حماسا لأن نقدم بروميس حصريًا للمستهلكين الأميركيين.”

يقول بارغ فيديارتي، المدير الإداري لديزاينر بيرفيومز: “إن العمل مع القوة المتمثلة في جنيفر لوبيز لإنتاج شيء فريد حقًا في هذه الفئة كان ملهمًا. وبصفتها الشريك الأكثر إبداعًا ورؤيا، ظلت جنيفر مصممة على ضمان أن بروميس سيوفر تجربة العطور العاطفية القوية التي تبحث عنها النساء.”

وإذ تم تطويره بالتعاون مع روبيرتيت، يعتبر بروميس من جنيفر لوبيز عطرا خشبيا مزهرا. وهو ينطلق بالنفحات العليا الطازجة والفواكه من اليوسفي الإيطالي والتوت الوردي والكمثرى الناشي. وعندما يتكشف قلب العطر، يكشف عن باقة من الأوريس والياسمين السامباك وزهر العسل الندي. ويغلق العطر بقاعدة خشبية حساسة من خشب الصندل الكريمي وخشب الكشمير، المغطى بالعنبر البلوري. تم تصميم علبة بروميس في زجاجة زجاجية مرتفعة متعددة الأوجه بتشطيبات من الذهب الوردي اللامع، مما يجعل عالم جنيفر لوبيز العصري والفخم ينبض بالحياة مع لمساتها العاكسة والألوان الدافئة والمرحبة من العنبر والشمبانيا.

مجموعة منتجات العطر الجديد

1.0 أوقية من أودو بيرفيوم البخاخ 45.00 دولارا

1.7 أوقية من أودو بيرفيوم البخاخ 55.00 دولارا

3.4 أوقية أوقية من أودو بيرفيوم البخاخ 65.00 دولارا

.33 أوقية من أودو بيرفيوم البخاخ لحقيبة اليد 22.00 دولارا

الاتصال:

كريستينا كاسيرا/جاكي كيرشنر

تراكتنبرغ أند كو

212.929.7979