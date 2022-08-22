‫الناشئة في دبي ترحب بإنضمام رئيس لينكد إن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علي مطر إلى مجلس مستشاريها” ” Educatly شركة إديوكاتلي 

رئيس لينكدن إن الشرق األوسط وشمال إفريقيا، علي مطر، ينضم إلى منصة البرمجيات المبتكرة لشركة “إديوكاتلي”

تساعد منصة إديوكاتلي الطالب على الدراسة بالخارج في جامعات دولية رائدة

ستساعد شركة التكنولوجيا الناشئة في دبي الجامعات اإلماراتية على جذب الطالب الدوليين من أكثر من 90 دولة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 22 أغسطس / آب 2022/PRNewswire/ — ترحب شركة إديوكاتلي التكنولوجية الناشئة في دبي بإنضمام علي مطر، رئيس لينكدن إن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسواق النمو في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إلى مجلس مستشاريها

تأسست إديوكاتلي في العام 2020 ،وأطلقت منصة برمجيات رقمية تساعد الطالب على الدراسة في جامعات دولية في الخارج، ف عن مساعدة الجامعات في التحاق طلاب متعددي الجنسيات من أكثر من 90 دولة.

أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخ ًرا استراتيجيات تهدف إلى جعل البالد مركًزا تقنيًا للتميز. من خالل المبادرات الجديدة المبتكرة مثل البرنامج الوطني للمبرمجين، ومليون مبرمج عربي، وإدخال التأشيرات الذهبية للطالب الموهوبين ورواد األعمال في مجال التكنولوجيا، تتوسع دبي بسرعة لتصبح مركًزا للشركات الناشئة والشركات التقنية.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ إديوكاتلي محمد السنباطي: “يسعدنا أن نرحب بعلي مطر في مجلس مستشارينا. مع دخول إديوكاتلي مرحلة التوسع والنمو، فإن امتالك القيادة والخبرة التي يتمتع بها مثل هذا المحترف المتميز سيساعد مؤسستنا في تحقيق هدفنا المتمثل في بناء شبكة التعليم العالي الرائدة في العالم.

تتمثل رؤيانا في بناء ما أنشأته لنكدن إن للوظائف من أجل التعليم، مع انضمام أحد قادة لنكدن إن مثل علي مطر إلى مجلس مستشارينا، فإننا نقدم األساس المثالي لتحقيق ذلك. من خالل خبرته الممتدة على مدى عقود في المبيعات اإلقليمية وتطوير األعمال واإلدارة العامة، إلى جانب فهمه العميق لألسواق المستهدفة لـ إديوكاتلي، سيلعب مطر دو ًرا مهًما في نمونا في المستقبل القريب نحو هدفنا المتمثل في توفير فرص التعليم الدولي للمليون طالب القادم “.

وتعليقًا على إنضمامه إلى مجلس المستشارين في إديوكاتلي، قال مطر: “إن ربط الأفراد بالفرص هو جوهر مهمتنا في لنكدن إن ، وأنا فخور بمساعدة إديوكاتلي على تحقيق رؤياها لتمكين الشباب ومساعدة الطلاب على اتخاذ خطواتهم المبكرة نحو إيجاد شغفهم المهني وبناء مستقبل مهني ناجح “.

مع بدء السفر الدولي والسياحة التعليمية في الزيادة بعد الوباء، كانت هناك مؤخ ًرا زيادة في الرغبة للطالب الدولية للدراسة في الخارج مرة أخرى. ومن خالل رقمنة منصات التعليم والسفر واإلقامة، توفر إديوكاتلي للطالب القدرة على البحث والحجز والتقدم للجامعات في جميع أنحاء العالم، فضالً عن تزويد الجامعات في المنطقة لزيادة أعداد الطالب الدوليين.

من خالل مكاتب دولية في دبي ودبلن والقاهرة، توفر إديوكاتلي فر ًصا للدراسة في الخارج ألكثر من 000،100 طالب في أكثر من 3000 جامعة مع أكثر من 000،130 درجة جامعية مدرجة على المنصة.

حول إديوكاتلي

تأسست إديوكاتلي في العام 2020 ،وهي عبارة عن منصة برمجية مبتكرة تساعد طالب التعليم العالي على الدراسة في الخارج في الجامعات الدولية وتوفر للجامعات إمكانية الوصول إلى سوق الطالب العالمي،لألتحاق الطالب بشكل أكثر كفاءة.

إديوكاتلي هي شبكة التعليم العالي األولى في العالم، حيث توفر ألكثر من 000,100 طالب فر ًصا للدراسة في الخارج في أكثر من 3000 جامعة تقدم أكثر من 000.130 درجة جامعية، من 90 دولة.

www.educatly.com

support@educatly.com

معلومات الاتصال الإعلامي

بريندان مايكل فاينر

مدير التسويق

إديوكاتلي

brendan@educatly.com

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