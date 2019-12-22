المؤتمر الدولي السابع لشعبة الامارات لجراحة الاعصاب والمخ

٢٠١٩ بالتعاون مع ومشاركة واسعه من كبرى الجمعيات العربية والدولية

تحت الرعاية الكريمة من معالي الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم، نائب حاكم امارة دبي، وزير المالية، و رئيس هيئة الصحة بدبي، تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي السابع لشعبة الامارات لجراحة الاعصاب و المخ ٢٠١٩ وذلك بحضور كل من معالي الدكتور/ احمد كلبان، وعدد من أصحاب السعادة ومدراء العموم والسادة الافاضل العلماء والمحاضرون من مختلف دول العالم والدول الشقيقة والصديقة والعاملون بالقطاع الصحي بالهيئة. بالتعاون مع ومشاركة واسعه من كبرى الجمعيات العربية والدولية، في صباح يوم ١٢ – ١٤ ديسمبر بفندق ذا اتشدبي والذي ينعقد في دورته السابعة بحضور أكثرمن ٣٠٠ مشارك ويحظى بالاهتمام البالغ إقليميا ودوليا وبمشاركه واسعه من المختصين من أكثر من ٢٠ دوله من مختلف أنحاء العالم.

وتوجه الدكتور محمد سلطان العلماء، رئيس المؤتمر، ورئيس شعبة الامارات لجراحة الاعصاب و المخ بخالص الشكر الي معالي الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم علي رعايته الكريمة والي جميع الشركاء الاستراتيجيين علي الدعم المتواصل لمجهودات الشعبة والتي تعقد مؤتمرها بالتعاون مع كبري الجمعيات الدولية لجراحة الاعصاب و المخ وهي الجمعية العالمية والايطالية وذلك من خلال مشاركة فريق محاضرين من أهم وأشهر الخبراء في علم أمراض جراحة الاعصاب و المخ علي مستوي العالم ، وأشار الي التطور الذي حققه المؤتمر في محتواه العلمي من حيث الجوده، ليشمل كافة النواحي العلميه والتدريبيه وعرض لأحدث التقنيات والأبحاث الخاصه بجراحة المخ و الاعصاب من خلال مشاركة نخبه من الخبراء الدوليين وأفاد بأن البرنامج العلمي يحتوي علي سلسله من المحاضرات القيمه والهامة عن أحدث ما وصل اليه العلم في هذا المجال.

وأشاد الدكتور رئيس المؤتمر بالإقبال والمشاركة الواسعة من قبل السادة الأطباء من مختلف أنحاء الدول العربية والعالم على تقديم الأوراق البحثية التي تعدت ١٠٠ ورقة وبحث بالإضافه الي مشاركة الشركات الطبيه في المعرض المصاحب ليعكس مدي الإهتمام بمؤتمر الامارات السابع والذي يعكس مدي الجهود المبذولة من كافة الزملاء أعضاء اللجنة المنظمة واللجنة العلمية في النهوض بالمستوي العلمي والتعليمي على المستوي المحلي والإقليمي والدولي.

تتضمن الفعاليات العلمية للمؤتمر على ما يلي: اليوم الأول (٢٠١٩/١٢/١٠- ١١) ورش العمل ورشة العلاج الجراحي المحيطي الدقيق بإشراف الدكتور ديبورا غاروزو من إيطاليا، و التي سوف تقام في مكتبة دبي الطبية، هيئة الصحة دبي، عل مدي يومين ما قبل الموتمر.

. اليوم الأول للمؤتمر(٢٠١٩/١٢/١٢) الجلسة الإفتتاحية والحلقات العلمية

كما يتضمن اليوم الأول حلقات علمية تتمحور حول جراحات الاعصاب و العمود الفقري، و الذي يقدمه خبراء كالدكتور فرانشيسكو توماسيلو من إيطاليا ، الدكتور اندريه جروتنويس من هولندا.

اليوم الثاني (٢٠١٩/١٢/١٣) الحلقات العلمية، حيث تتمحور حول تقديم اخر الأبحاث العلمية ، و المستجدات و التطورات الطبية ذات العلاقة بجراحة الاعصاب و العمود الفقري.

كما تم مناقشة الفيديو الذي انتشر مؤخرا والذي يظهر احد اشهر جراحي العمود الفقري في امريكا وهو يتكلم عن زراعة الخلايا الجذعية لاحد المرضى الذي يعاني من شلل الاطراف السفلية بعد حادث والذي استمر لسنوات عدة وبعد زراعة الخلايا الجذعية تمكن المريض من المشي واوضح البيان ان هذه العملية اجريت من قبل مرارا لمرضة كثيرين وتكللت بالفشل وان هذ الحالة هي الحالة الاولى وهي مازالت تحت البحث وليس دليلا قاطعا على نجاح مثل هذه العمليات وان البحث الجاري يحتاج الى سنوات ليثبت صحته ويجب ان يظهر اعدادا اكبر من المرضى قبل نشر اي نتائج وشعبة الامارات لجراحة المخ تهيب الجمهور بالصبر وعدم التسرع حتى انتهاء البحث بالكامل واظهار النتائج النهائية واثبات نجاحها.

و الجلسة الختامية (١٤/١٢/٢٠١٩)

حيث تتمحور الجلسا ت الختامية حول تمدد الاوعية الدموية المعقدة و طرق علاجها الطبي و الجراحي، و التي سف يقدمها حفيف من نخبة العلماء، كالدكتور ماركو سنزاتو، من إيطاليا، و الدكتور يوكو كاتو من اليابان، و سوق يقدم التوصيات النهائية البروفيسور فرانكو سيرفادي، رئيس المنظمة العالمية لجراحة الاعصاب و المخ.

نبذة عن شعبة الامارات لجراحة الاعصاب و المخ

تشكلت الشعبة ٢٠١٣ ويبلغ عدد أعضائها حاليا ٦٠ عضو ومن اهداف الشعبة: ١. التعاون مع الجمعيات العالمية لتبادل الخبرات والأبحاث ٢. تطوير ممارسة مهنة جراحة الاعصاب و المخ عن طريق تحديث الأطباء بما هو جديد والعمل بتوجيه بروتوكولات طبية موحدة مبنية علي أسس علمية مما يؤدي الي تحسين الخدمات الطبية المقدمة في مجال المخ و الاعصاببدولة الامارات العربية المتحدة.

٣. نشر التوعية والتثقيف بجراحة الاعصاب والمخ للمجتمع الاماراتي

الأهداف المستقبلية لشعبة الامارات لجراحة الاعصاب و المخ التالي: ١. انشاء برنامج تدريبي تخصصي لجراحة الاعصاب مما يرفد المستشفيات بالجراحين المتخصصون في هذا المجال الذي يعاني من نقص الأطباء ٢. تقديم المشورة التخصصية لكافة الجهات الحكومية والقانونية والتشريعية والقضائية ٣. عمل بروتوكولات طبية شاملة موحدة لكافة جراحين المخ و الاعصاب وطرق علاجها مما يؤدي الي تقديم أفضل طرق العلاج المتاحة بالدولة.

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